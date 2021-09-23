Сховок з 2 кг вибухівки та гранатами виявлено у "громадського активіста" на Львівщині, - СБУ. ФОТО

СБУ виявила у Львівській області захований арсенал з бойовими засобами ураження. Зі схованки вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки і вибухові пристрої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.

"Схованка була на території проживання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст", - сказано в повідомленні.

Під час огляду схованки, облаштованої в прибудинковому будівництві приватного домоволодіння, правоохоронці, серед іншого, виявили:

- 3 гранати РГ-42 і Ф-1,

- електродетонатори,

- шумові гранати,

- понад 100 патронів калібру 5,45 мм.

Співробітники СБУ встановлюють джерела надходження засобів ураження.