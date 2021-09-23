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Сховок з 2 кг вибухівки та гранатами виявлено у "громадського активіста" на Львівщині, - СБУ. ФОТО
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СБУ виявила у Львівській області захований арсенал з бойовими засобами ураження. Зі схованки вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки і вибухові пристрої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.
"Схованка була на території проживання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст", - сказано в повідомленні.
Під час огляду схованки, облаштованої в прибудинковому будівництві приватного домоволодіння, правоохоронці, серед іншого, виявили:
- 3 гранати РГ-42 і Ф-1,
- електродетонатори,
- шумові гранати,
- понад 100 патронів калібру 5,45 мм.
Співробітники СБУ встановлюють джерела надходження засобів ураження.
Топ коментарі
+7 Юрій Поліщук 3d0ab891
показати весь коментар23.09.2021 16:36
+4 Игорь Билык
показати весь коментар23.09.2021 16:53
+4 Дмитро Піталов
показати весь коментар23.09.2021 16:58
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Будь ласка, зачекайте...
Воно й недивно.
Але спочатку я приведу "серйозне занепокоєння" самого ЗЕ з цього приводу, яке прозвучало з його вуст у Нью-Йорку:
-"Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з пояснень замаху на свого помічника Сергія Шефіра є реакція олігархів на зміни.
На його думку, це вперше з 2014 року відбувається такий тиск на президента та його оточення. Він вважає, це реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження впливу олігархів в Україні". ???
Мій коментар:
-"Замах на Шефіра" то мінімум інсценування, максимум - залякування останнього і "неслухняних"!
-По перше як сам ЗЕ, так і Шефір - самі вихідці з мафіозного, чи напів-мафіозного середовища (як і їх покровителі) - бо їх основні капітали - в офшорах... Виходячи з цього -єдиною причиною може бути лише неузгодженість між ними самими стосовно розподілу бабла... а мафіозні збройні розбірки - основний спосіб у них "вияснення" будь чого... Практика звернення до суду між мафіозі -відсутня... Але... якщо не вбили, то максимум - то є залякування!
Але НЕ зовсім олігархами, бо саме ля них ЗЕко-****** щоденно створюється "безмеженість" свободи любих дій і система безкарності! Бо ЗЕ-"закон" про "деолігархізацію" виписаний так, щоб ніяка деолігархізація не відбулася... А за "невключення-включення-чи виключення" зі списку олігархів... вони "не забували" вчасно і повністю сплачувати в общак ЗЕко-Манди...
-По друге...Політичних розбіжностей у Шефіра, ЗЕ і олігархів також - бути не може- в принципі! Бо вони ВСІ з однієї команди, - затяті антиукраїнці і " ходять" під постійним наглядом банди Путіна... А казати про нагляд за законністю дій ЗЕко-Манди і олігархів, які мали б здійснювати відповідні органи... то в Україні це - чистої води фантастика...
-По третє - якби замах був замовлений Путіним, чи олігархами, то він би точно ВДАВСЯ, тому що у них "армії" кілерів, а стрільба однісіньким автоматом (а не трьома-п'ятьма), та ще й не в ту сторону авто де сидів сам Шефір... А окрім автоматів у "серйозних" вбивць, є ще і ПТРК, і бомби під днище авто, як і в салон авто - щоб "навєрняка"... - які чомусь не були задіяні "нападниками"... Значить - інсценування!
Тоді - для чого? - А щоб "повісити замах" на патріотів чи на політичних опонентів, як у "справі Шеремета" і багатьох інших "справах"... і розпочати ЇХ МАСОВІ репресії... Бо репресії проти них хоч поки-що поодиночні, але вони - щоденна практика ЗЕко-манди... Системний захист від покарань за скоєні злочини можна спостерігати лише стосовно ворогів України і і друзів ЗЕ... що одне й те саме середовище...
Правда, якщо "замовлення на Шефіра" відбулося саме в такому ракурсі, то замовники забули "закон Гука" - "яка сила, така й протидія", бо Україна не росія". а українці -то не ординці...
Тоді ця "справа" - довгограючий висяк ! Що означає знову ж таки, що "гаманець"- Шефір розподілятиме бабло надалі -"вірно..."
А в підсумку, галас через "замах", - це "Багато шуму ні з чого" (Шекспір)..