Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту, - Укравтодор. ФОТО
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Поблизу місця будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці стартував монтаж бетонного заводу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Укравтодору.
Завод, матеріал з якого буде застосований під час зведення переправи, зможе виробляти 160 м³ ущільненого бетону за годину.
"Все обладнання італійського виробництва. Завод має 4 силоси для приймання, зберігання та подачі цементу в дозатор бетонозмішувача. Загальна їх місткість – 400 тонн", - йдеться у дописі.
Крім цього, зі Стамбула вирушив черговий транш техніки, необхідної для виконання робіт. До Кременчука направились додаткові баржі та бурова установка.
Новий міст, який є одним з головних проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", стане альтернативою 150-річному Крюківському мосту, який перебуває у передаварійному стані.
"Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані в радіусі 500 км. Власне тому зведення нового мосту має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення", - додали в Укравтодорі.
За проєктом, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). На правому березі Дніпра він буде сполучатися з автошляхом Н-08 Бориспіль – Маріуполь, а на лівому – з вуличною мережею Кременчука. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.
Завершити проєкт планується за 3 роки.
Нагадаємо, в межах програми "Велике будівництво" реалізовується Національна програма відновлення мостів. За словами президента Володимира Зеленського, впродовж 2021 року роботи охопили 245 мостів та шляхопроводів.
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Что бы избежать краха стройкомпании Evergrande, который может привести к краху всей китайской экономики, в Пекине запустили печатный станок и напечатали 120 млрд. юаней, что составляет 18,6 млрд. долларов США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации газеты, китайские власти уже рекомендовали сформировать в регионах группы юристов и бухгалтеров для изучения финансовой составляющей деятельности застройщика. Регуляторы также рекомендовали местным властям подобрать частных или государственных застройщиков, которые могли бы перенять жилищные проект Evergrande.
Сообщается, что кредиторская задолженность компании достигает 1,97 трлн юаней, или около 305 млрд долларов. Evergrande уже пропустила выплату процентов по займам двух банков. Ранее компания начала процесс реструктуризации своих долгов. При этом на неделе она объявила о выплате купона по одному из выпусков облигаций.
при вислюке оманськом читаем КАЖДЫЙ день - "на великом крадивництве освоили и перевели в офшоры столько-то миллиардов грн"
ведь никто не станет открывать магазины - в которые народ не идет))
2018 год. за последние три года, которые для нашей страны выдались непростыми, открылось немало новых заводов, фабрик и пароходов разного рода производственных объектов, включая объекты ВИЭ. Все они (ну почти все) нанесены на специальную онлайн-карту, созданную на базе открытого API Google Maps.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&hl=en_US&ll=50.45546854108595%2C30.41730640336914&z=11
Всего есть восемь основных категорий, по которым распределены предприятия: индустриальные парки, работающие заводы, строящиеся заводы, электростанции на возобновляемых источниках энергии, элеваторы/терминалы, газовые месторождения, животноводческие предприятия и другие.
Карта является интерактивной. Указав на тот или иной объект, можно получить детальную информацию о нем. По конкретному объекту можно узнать: точный адрес, дату открытия, имя инвестора, занимаемую площадь и прочую информацию.
Автором проекта является Национальный промышленный портал. Карта регулярно обновляется, да и сами пользователи могут приобщиться к проекту и сообщить модераторам о конкретном объекте, который они упустили.
На момент написания этих строк на карте имеется 504 объекта. И наверняка это не все предприятия, которые были открыты с 2015 года.
ну ка вспомни как твой зеЛошара за НЕДЕЛЮ угробил тютюновую промышленность в Украине, когда Украина лишилась 20 млрд.грн налогов и инвесторы ушли в соседние страны