Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту, - Укравтодор. ФОТО

Поблизу місця будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці стартував монтаж бетонного заводу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Укравтодору.

Завод, матеріал з якого буде застосований під час зведення переправи, зможе виробляти 160 м³ ущільненого бетону за годину.

"Все обладнання італійського виробництва. Завод має 4 силоси для приймання, зберігання та подачі цементу в дозатор бетонозмішувача. Загальна їх місткість – 400 тонн", - йдеться у дописі.

Крім цього, зі Стамбула вирушив черговий транш техніки, необхідної для виконання робіт. До Кременчука направились додаткові баржі та бурова установка.

Новий міст, який є одним з головних проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", стане альтернативою 150-річному Крюківському мосту, який перебуває у передаварійному стані.

"Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані в радіусі 500 км. Власне тому зведення нового мосту має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення", - додали в Укравтодорі.

За проєктом, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). На правому березі Дніпра він буде сполучатися з автошляхом Н-08 Бориспіль – Маріуполь, а на лівому – з вуличною мережею Кременчука. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

Завершити проєкт планується за 3 роки.

Нагадаємо, в межах програми "Велике будівництво" реалізовується Національна програма відновлення мостів. За словами президента Володимира Зеленського, впродовж 2021 року роботи охопили 245 мостів та шляхопроводів.