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Кременчук (221) міст (827) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту, - Укравтодор. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

Поблизу місця будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці стартував монтаж бетонного заводу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Укравтодору.

Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту, - Укравтодор 01

Завод, матеріал з якого буде застосований під час зведення переправи, зможе виробляти 160 м³ ущільненого бетону за годину.

"Все обладнання італійського виробництва. Завод має 4 силоси для приймання, зберігання та подачі цементу в дозатор бетонозмішувача. Загальна їх місткість – 400 тонн", - йдеться у дописі.

Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту, - Укравтодор 02

Крім цього, зі Стамбула вирушив черговий транш техніки, необхідної для виконання робіт. До Кременчука направились додаткові баржі та бурова установка.

Новий міст, який є одним з головних проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", стане альтернативою 150-річному Крюківському мосту, який перебуває у передаварійному стані.

Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту, - Укравтодор 03

"Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані в радіусі 500 км. Власне тому зведення нового мосту має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення", - додали в Укравтодорі.

За проєктом, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). На правому березі Дніпра він буде сполучатися з автошляхом Н-08 Бориспіль – Маріуполь, а на лівому – з вуличною мережею Кременчука. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту, - Укравтодор 04

Завершити проєкт планується за 3 роки.

Нагадаємо, в межах програми "Велике будівництво" реалізовується Національна програма відновлення мостів. За словами президента Володимира Зеленського, впродовж 2021 року роботи охопили 245 мостів та шляхопроводів.
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Топ коментарі
+9
неплохо, сейчас Зеленского похвалю, никто этот мост так и не смог построить , все кодло олигархическое воровало, под себя гребло, многие намеревались, а то меня тут зедебилом называли сторонники олигарха Порошенко, надо же этому уровню соответствовать
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23.09.2021 19:17
+8
При Президенте Зелекнском наконец то читаем в новостях что в УКкраине строится то там то тут .Это очень хорошо
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23.09.2021 19:17
+6
Если не строят значит будут строить.Программа строительства дорог идёт полным ходом.
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23.09.2021 19:24
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Лего-завод.
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23.09.2021 19:15 Відповісти
як вальнеться китайське будівельне чудо - піде луна світами, мало не здасться нікому...

Что бы избежать краха стройкомпании Evergrande, который может привести к краху всей китайской экономики, в Пекине запустили печатный станок и напечатали 120 млрд. юаней, что составляет 18,6 млрд. долларов США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, китайские власти уже рекомендовали сформировать в регионах группы юристов и бухгалтеров для изучения финансовой составляющей деятельности застройщика. Регуляторы также рекомендовали местным властям подобрать частных или государственных застройщиков, которые могли бы перенять жилищные проект Evergrande.

Сообщается, что кредиторская задолженность компании достигает 1,97 трлн юаней, или около 305 млрд долларов. Evergrande уже пропустила выплату процентов по займам двух банков. Ранее компания начала процесс реструктуризации своих долгов. При этом на неделе она объявила о выплате купона по одному из выпусков облигаций.
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23.09.2021 19:16 Відповісти
Так цей міст вроді ж турки будуватимуть...
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23.09.2021 19:19 Відповісти
...а китайці чергову кризу спровокують - і ніхто нічого знов не побудує
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23.09.2021 19:21 Відповісти
неплохо, сейчас Зеленского похвалю, никто этот мост так и не смог построить , все кодло олигархическое воровало, под себя гребло, многие намеревались, а то меня тут зедебилом называли сторонники олигарха Порошенко, надо же этому уровню соответствовать
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23.09.2021 19:17 Відповісти
..и думают если в спам отправят, то про мост никто и не узнает)))
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23.09.2021 22:14 Відповісти
При Президенте Зелекнском наконец то читаем в новостях что в УКкраине строится то там то тут .Это очень хорошо
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23.09.2021 19:17 Відповісти
В Кременчуге дороги, как "дунайские волны". Не каждая автiвка доедет до того моста...
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23.09.2021 19:20 Відповісти
Так и дороги строят
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23.09.2021 19:22 Відповісти
Нифига. На прошлой неделе смотрел - не строят.
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23.09.2021 19:23 Відповісти
Если не строят значит будут строить.Программа строительства дорог идёт полным ходом.
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23.09.2021 19:24 Відповісти
Программа идёт, Кременчуг стоит...
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23.09.2021 19:27 Відповісти
дурилка когда был в Кременчуге или самое главное покидать гавно на вентилятор?
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23.09.2021 20:57 Відповісти
А можно подробнее. Вы какой автивкой к мосту ехали?
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23.09.2021 22:07 Відповісти
при порошенко КАЖДЫЙ день читали об "открылся завод, инвесторы начали строительство"...
при вислюке оманськом читаем КАЖДЫЙ день - "на великом крадивництве освоили и перевели в офшоры столько-то миллиардов грн"
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23.09.2021 19:45 Відповісти
зебил.. т.е. ты утверждаешь, что народ при Порохе жил всё лучше, поэтому спрос на сладости и торты рос настолько, что не удовлетворял спрос?)) БРАВО!

ведь никто не станет открывать магазины - в которые народ не идет))
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23.09.2021 19:49 Відповісти
при вислюке оманськом зебилы познали что такое "инвесторы уходят из экономики Украины"

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23.09.2021 19:49 Відповісти
это так, для лахтинских зебилов:

2018 год. за последние три года, которые для нашей страны выдались непростыми, открылось немало новых заводов, фабрик и пароходов разного рода производственных объектов, включая объекты ВИЭ. Все они (ну почти все) нанесены на специальную онлайн-карту, созданную на базе открытого API Google Maps.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&hl=en_US&ll=50.45546854108595%2C30.41730640336914&z=11

Всего есть восемь основных категорий, по которым распределены предприятия: индустриальные парки, работающие заводы, строящиеся заводы, электростанции на возобновляемых источниках энергии, элеваторы/терминалы, газовые месторождения, животноводческие предприятия и другие.

Карта является интерактивной. Указав на тот или иной объект, можно получить детальную информацию о нем. По конкретному объекту можно узнать: точный адрес, дату открытия, имя инвестора, занимаемую площадь и прочую информацию.

Автором проекта является Национальный промышленный портал. Карта регулярно обновляется, да и сами пользователи могут приобщиться к проекту и сообщить модераторам о конкретном объекте, который они упустили.

На момент написания этих строк на карте имеется 504 объекта. И наверняка это не все предприятия, которые были открыты с 2015 года.
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23.09.2021 19:53 Відповісти
при вислюке оманськом зебилы познали что такое "инвесторы уходят из экономики Украины"

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23.09.2021 19:48 Відповісти
Какие иyвесторы уходят ? медведчук чтоли ?
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23.09.2021 19:49 Відповісти
зебил, у тебя что - один медведчук в инвесторах?))
ну ка вспомни как твой зеЛошара за НЕДЕЛЮ угробил тютюновую промышленность в Украине, когда Украина лишилась 20 млрд.грн налогов и инвесторы ушли в соседние страны
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23.09.2021 19:51 Відповісти
И что, украинских сигарет в Киеве больше нету? Работяги американские курят, по-твоему?
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24.09.2021 07:23 Відповісти
Кременчуг станет центром борьбы с олигархами

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23.09.2021 19:18 Відповісти
Так їх з нового мосту люструватимуть?
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23.09.2021 19:20 Відповісти
А шо? Способ проверенный, рабочий...
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23.09.2021 19:21 Відповісти
Так пишуть шо його три роки будуватимуть...
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23.09.2021 19:22 Відповісти
Так мост в этом деле не обязательно. А вот цементный завод рядом с водой - то шо надо.

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23.09.2021 19:26 Відповісти
А, ну тоді канЄШно...
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23.09.2021 19:34 Відповісти
Чтобы кто не говорил, а дороги ремонтируются, мосты обновляются и строятся. Таких темпов, работ, не было в Украине с момента провозглашения независимости.
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23.09.2021 19:28 Відповісти
И ни одного нового проекта! Все - продолжение старых, до 19-го года
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23.09.2021 19:34 Відповісти
Видели. Трасса на Чернигов второй год делается. 140 несчасных км. Два года. И еще половины не сделали- половина полос- в вечном ремонте. На выездах из Киева постоянные пробки. Это не работа!
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23.09.2021 22:33 Відповісти
Мабуть старий міст вже не витримає танкову колону. Завалиться. Бліцкрігу з московії не забезпечить.
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23.09.2021 19:45 Відповісти
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23.09.2021 20:04 Відповісти
А почему Крюковскому мосту 150 лет? Этот мост был построен после 2-й мировой войны.
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23.09.2021 19:51 Відповісти
Так прикольнее.
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23.09.2021 20:32 Відповісти
Был установлен на опоры старого моста, если точнее
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24.09.2021 07:54 Відповісти
Какой 150-летний крюковский мост? После второй мировой там всё было разрушено. Этому мосту примерно 70 лет.
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23.09.2021 20:36 Відповісти
Таки да. От старого только несколько полуразрушенных опор осталось.
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23.09.2021 22:05 Відповісти
Вы ошибаетесь, полуразрушенные это опоры временного моста построенного немцами
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24.09.2021 08:19 Відповісти
К слову немцы и старый восстановили, но был взорван при заходе красных
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24.09.2021 08:23 Відповісти
Новый, но на старых опорах
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24.09.2021 08:20 Відповісти
Ну тепер ЗЄкоманді ще й на розборці бетонного заводу можна буде попіаритися.
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23.09.2021 22:01 Відповісти
Да неужели. С 1972-го года живу в Кременчуге. И сколько живу - столько и говорят о строительстве моста периодически. Несколько раз уже было ну вот-вод должны начать. Только воз и ныне там. Так что и сейчас верить погожу в такое счастье. Дабы снова разочаровываться не пришлось.
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23.09.2021 22:03 Відповісти
вот так в Николаеве говорят более 30 лет про объездной "японский" мост...
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23.09.2021 22:17 Відповісти
Ну про Кременчугский новый мост и в этот раз покуда еще только говорят.
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23.09.2021 22:28 Відповісти
 
 