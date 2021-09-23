Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста, - Укравтодор. ФОТО

Вблизи места строительства нового моста через Днепр в Кременчуге стартовал монтаж бетонного завода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Укравтодора.

Завод, материал с которого будет применен при возведении переправы, сможет производить 160 м³ уплотненного бетона в час.

"Все оборудование итальянского производства. Завод имеет 4 силоса для приема, хранения и подачи цемента в дозатор бетоносмесителя. Общая их вместимость - 400 тонн", - говорится в посте.

Кроме этого, из Стамбула отправился очередной транш техники, необходимой для выполнения работ. В Кременчуг направились дополнительные баржи и буровая установка.

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Новый мост, который является одним из главных проектов программы "Большая стройка", станет альтернативой 150-летнему Крюковскому мосту, который находится в предаварийном состоянии.

"Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км. Именно поэтому строительство нового моста имеет не только региональное, но и общенациональное значение", - добавили в Укравтодоре.

По проекту, новый мост будет вантовым и будет иметь 4 полосы движения (по две в каждом направлении). На правом берегу Днепра он будет сочетаться с автодорогой Н-08 Борисполь - Мариуполь, а на левом - с уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок на разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

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Завершить проект планируется за 3 года.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" реализуется Национальная программа восстановления мостов. По словам Президента Владимира Зеленского, в течение 2021 года работы охватили 245 мостов и путепроводов.