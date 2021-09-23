Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста, - Укравтодор. ФОТО
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Вблизи места строительства нового моста через Днепр в Кременчуге стартовал монтаж бетонного завода.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Укравтодора.
Завод, материал с которого будет применен при возведении переправы, сможет производить 160 м³ уплотненного бетона в час.
"Все оборудование итальянского производства. Завод имеет 4 силоса для приема, хранения и подачи цемента в дозатор бетоносмесителя. Общая их вместимость - 400 тонн", - говорится в посте.
Кроме этого, из Стамбула отправился очередной транш техники, необходимой для выполнения работ. В Кременчуг направились дополнительные баржи и буровая установка.
Новый мост, который является одним из главных проектов программы "Большая стройка", станет альтернативой 150-летнему Крюковскому мосту, который находится в предаварийном состоянии.
"Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км. Именно поэтому строительство нового моста имеет не только региональное, но и общенациональное значение", - добавили в Укравтодоре.
По проекту, новый мост будет вантовым и будет иметь 4 полосы движения (по две в каждом направлении). На правом берегу Днепра он будет сочетаться с автодорогой Н-08 Борисполь - Мариуполь, а на левом - с уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок на разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.
Завершить проект планируется за 3 года.
Напомним, в рамках программы "Большая стройка" реализуется Национальная программа восстановления мостов. По словам Президента Владимира Зеленского, в течение 2021 года работы охватили 245 мостов и путепроводов.
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Что бы избежать краха стройкомпании Evergrande, который может привести к краху всей китайской экономики, в Пекине запустили печатный станок и напечатали 120 млрд. юаней, что составляет 18,6 млрд. долларов США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации газеты, китайские власти уже рекомендовали сформировать в регионах группы юристов и бухгалтеров для изучения финансовой составляющей деятельности застройщика. Регуляторы также рекомендовали местным властям подобрать частных или государственных застройщиков, которые могли бы перенять жилищные проект Evergrande.
Сообщается, что кредиторская задолженность компании достигает 1,97 трлн юаней, или около 305 млрд долларов. Evergrande уже пропустила выплату процентов по займам двух банков. Ранее компания начала процесс реструктуризации своих долгов. При этом на неделе она объявила о выплате купона по одному из выпусков облигаций.
при вислюке оманськом читаем КАЖДЫЙ день - "на великом крадивництве освоили и перевели в офшоры столько-то миллиардов грн"
ведь никто не станет открывать магазины - в которые народ не идет))
2018 год. за последние три года, которые для нашей страны выдались непростыми, открылось немало новых заводов, фабрик и пароходов разного рода производственных объектов, включая объекты ВИЭ. Все они (ну почти все) нанесены на специальную онлайн-карту, созданную на базе открытого API Google Maps.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&hl=en_US&ll=50.45546854108595%2C30.41730640336914&z=11
Всего есть восемь основных категорий, по которым распределены предприятия: индустриальные парки, работающие заводы, строящиеся заводы, электростанции на возобновляемых источниках энергии, элеваторы/терминалы, газовые месторождения, животноводческие предприятия и другие.
Карта является интерактивной. Указав на тот или иной объект, можно получить детальную информацию о нем. По конкретному объекту можно узнать: точный адрес, дату открытия, имя инвестора, занимаемую площадь и прочую информацию.
Автором проекта является Национальный промышленный портал. Карта регулярно обновляется, да и сами пользователи могут приобщиться к проекту и сообщить модераторам о конкретном объекте, который они упустили.
На момент написания этих строк на карте имеется 504 объекта. И наверняка это не все предприятия, которые были открыты с 2015 года.
ну ка вспомни как твой зеЛошара за НЕДЕЛЮ угробил тютюновую промышленность в Украине, когда Украина лишилась 20 млрд.грн налогов и инвесторы ушли в соседние страны