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Кременчуг (336) мост (1003) Укравтодор (659) Большая стройка (720)

Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста, - Укравтодор. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

Вблизи места строительства нового моста через Днепр в Кременчуге стартовал монтаж бетонного завода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Укравтодора.

Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста, - Укравтодор 01

Завод, материал с которого будет применен при возведении переправы, сможет производить 160 м³ уплотненного бетона в час.

"Все оборудование итальянского производства. Завод имеет 4 силоса для приема, хранения и подачи цемента в дозатор бетоносмесителя. Общая их вместимость - 400 тонн", - говорится в посте.

Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста, - Укравтодор 02

Кроме этого, из Стамбула отправился очередной транш техники, необходимой для выполнения работ. В Кременчуг направились дополнительные баржи и буровая установка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкая компания завершает геологические работы на месте постройки нового моста через Днепр в Кременчуге, - Укравтодор

Новый мост, который является одним из главных проектов программы "Большая стройка", станет альтернативой 150-летнему Крюковскому мосту, который находится в предаварийном состоянии.

Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста, - Укравтодор 03

"Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км. Именно поэтому строительство нового моста имеет не только региональное, но и общенациональное значение", - добавили в Укравтодоре.

По проекту, новый мост будет вантовым и будет иметь 4 полосы движения (по две в каждом направлении). На правом берегу Днепра он будет сочетаться с автодорогой Н-08 Борисполь - Мариуполь, а на левом - с уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок на разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста, - Укравтодор 04

Также читайте: Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - "Укравтодор"

Завершить проект планируется за 3 года.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" реализуется Национальная программа восстановления мостов. По словам Президента Владимира Зеленского, в течение 2021 года работы охватили 245 мостов и путепроводов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
неплохо, сейчас Зеленского похвалю, никто этот мост так и не смог построить , все кодло олигархическое воровало, под себя гребло, многие намеревались, а то меня тут зедебилом называли сторонники олигарха Порошенко, надо же этому уровню соответствовать
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23.09.2021 19:17
+8
При Президенте Зелекнском наконец то читаем в новостях что в УКкраине строится то там то тут .Это очень хорошо
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23.09.2021 19:17
+6
Если не строят значит будут строить.Программа строительства дорог идёт полным ходом.
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23.09.2021 19:24
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Лего-завод.
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23.09.2021 19:15 Ответить
як вальнеться китайське будівельне чудо - піде луна світами, мало не здасться нікому...

Что бы избежать краха стройкомпании Evergrande, который может привести к краху всей китайской экономики, в Пекине запустили печатный станок и напечатали 120 млрд. юаней, что составляет 18,6 млрд. долларов США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, китайские власти уже рекомендовали сформировать в регионах группы юристов и бухгалтеров для изучения финансовой составляющей деятельности застройщика. Регуляторы также рекомендовали местным властям подобрать частных или государственных застройщиков, которые могли бы перенять жилищные проект Evergrande.

Сообщается, что кредиторская задолженность компании достигает 1,97 трлн юаней, или около 305 млрд долларов. Evergrande уже пропустила выплату процентов по займам двух банков. Ранее компания начала процесс реструктуризации своих долгов. При этом на неделе она объявила о выплате купона по одному из выпусков облигаций.
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23.09.2021 19:16 Ответить
Так цей міст вроді ж турки будуватимуть...
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23.09.2021 19:19 Ответить
...а китайці чергову кризу спровокують - і ніхто нічого знов не побудує
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23.09.2021 19:21 Ответить
неплохо, сейчас Зеленского похвалю, никто этот мост так и не смог построить , все кодло олигархическое воровало, под себя гребло, многие намеревались, а то меня тут зедебилом называли сторонники олигарха Порошенко, надо же этому уровню соответствовать
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23.09.2021 19:17 Ответить
..и думают если в спам отправят, то про мост никто и не узнает)))
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23.09.2021 22:14 Ответить
При Президенте Зелекнском наконец то читаем в новостях что в УКкраине строится то там то тут .Это очень хорошо
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23.09.2021 19:17 Ответить
В Кременчуге дороги, как "дунайские волны". Не каждая автiвка доедет до того моста...
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23.09.2021 19:20 Ответить
Так и дороги строят
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23.09.2021 19:22 Ответить
Нифига. На прошлой неделе смотрел - не строят.
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23.09.2021 19:23 Ответить
Если не строят значит будут строить.Программа строительства дорог идёт полным ходом.
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23.09.2021 19:24 Ответить
Программа идёт, Кременчуг стоит...
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23.09.2021 19:27 Ответить
дурилка когда был в Кременчуге или самое главное покидать гавно на вентилятор?
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23.09.2021 20:57 Ответить
А можно подробнее. Вы какой автивкой к мосту ехали?
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23.09.2021 22:07 Ответить
при порошенко КАЖДЫЙ день читали об "открылся завод, инвесторы начали строительство"...
при вислюке оманськом читаем КАЖДЫЙ день - "на великом крадивництве освоили и перевели в офшоры столько-то миллиардов грн"
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23.09.2021 19:45 Ответить
зебил.. т.е. ты утверждаешь, что народ при Порохе жил всё лучше, поэтому спрос на сладости и торты рос настолько, что не удовлетворял спрос?)) БРАВО!

ведь никто не станет открывать магазины - в которые народ не идет))
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23.09.2021 19:49 Ответить
при вислюке оманськом зебилы познали что такое "инвесторы уходят из экономики Украины"

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23.09.2021 19:49 Ответить
это так, для лахтинских зебилов:

2018 год. за последние три года, которые для нашей страны выдались непростыми, открылось немало новых заводов, фабрик и пароходов разного рода производственных объектов, включая объекты ВИЭ. Все они (ну почти все) нанесены на специальную онлайн-карту, созданную на базе открытого API Google Maps.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&hl=en_US&ll=50.45546854108595%2C30.41730640336914&z=11

Всего есть восемь основных категорий, по которым распределены предприятия: индустриальные парки, работающие заводы, строящиеся заводы, электростанции на возобновляемых источниках энергии, элеваторы/терминалы, газовые месторождения, животноводческие предприятия и другие.

Карта является интерактивной. Указав на тот или иной объект, можно получить детальную информацию о нем. По конкретному объекту можно узнать: точный адрес, дату открытия, имя инвестора, занимаемую площадь и прочую информацию.

Автором проекта является Национальный промышленный портал. Карта регулярно обновляется, да и сами пользователи могут приобщиться к проекту и сообщить модераторам о конкретном объекте, который они упустили.

На момент написания этих строк на карте имеется 504 объекта. И наверняка это не все предприятия, которые были открыты с 2015 года.
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23.09.2021 19:53 Ответить
при вислюке оманськом зебилы познали что такое "инвесторы уходят из экономики Украины"

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23.09.2021 19:48 Ответить
Какие иyвесторы уходят ? медведчук чтоли ?
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23.09.2021 19:49 Ответить
зебил, у тебя что - один медведчук в инвесторах?))
ну ка вспомни как твой зеЛошара за НЕДЕЛЮ угробил тютюновую промышленность в Украине, когда Украина лишилась 20 млрд.грн налогов и инвесторы ушли в соседние страны
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23.09.2021 19:51 Ответить
И что, украинских сигарет в Киеве больше нету? Работяги американские курят, по-твоему?
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24.09.2021 07:23 Ответить
Кременчуг станет центром борьбы с олигархами

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23.09.2021 19:18 Ответить
Так їх з нового мосту люструватимуть?
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23.09.2021 19:20 Ответить
А шо? Способ проверенный, рабочий...
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23.09.2021 19:21 Ответить
Так пишуть шо його три роки будуватимуть...
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23.09.2021 19:22 Ответить
Так мост в этом деле не обязательно. А вот цементный завод рядом с водой - то шо надо.

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23.09.2021 19:26 Ответить
А, ну тоді канЄШно...
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23.09.2021 19:34 Ответить
Чтобы кто не говорил, а дороги ремонтируются, мосты обновляются и строятся. Таких темпов, работ, не было в Украине с момента провозглашения независимости.
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23.09.2021 19:28 Ответить
И ни одного нового проекта! Все - продолжение старых, до 19-го года
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23.09.2021 19:34 Ответить
Видели. Трасса на Чернигов второй год делается. 140 несчасных км. Два года. И еще половины не сделали- половина полос- в вечном ремонте. На выездах из Киева постоянные пробки. Это не работа!
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23.09.2021 22:33 Ответить
Мабуть старий міст вже не витримає танкову колону. Завалиться. Бліцкрігу з московії не забезпечить.
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23.09.2021 19:45 Ответить
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23.09.2021 20:04 Ответить
А почему Крюковскому мосту 150 лет? Этот мост был построен после 2-й мировой войны.
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23.09.2021 19:51 Ответить
Так прикольнее.
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23.09.2021 20:32 Ответить
Был установлен на опоры старого моста, если точнее
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24.09.2021 07:54 Ответить
Какой 150-летний крюковский мост? После второй мировой там всё было разрушено. Этому мосту примерно 70 лет.
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23.09.2021 20:36 Ответить
Таки да. От старого только несколько полуразрушенных опор осталось.
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23.09.2021 22:05 Ответить
Вы ошибаетесь, полуразрушенные это опоры временного моста построенного немцами
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24.09.2021 08:19 Ответить
К слову немцы и старый восстановили, но был взорван при заходе красных
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24.09.2021 08:23 Ответить
Новый, но на старых опорах
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24.09.2021 08:20 Ответить
Ну тепер ЗЄкоманді ще й на розборці бетонного заводу можна буде попіаритися.
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23.09.2021 22:01 Ответить
Да неужели. С 1972-го года живу в Кременчуге. И сколько живу - столько и говорят о строительстве моста периодически. Несколько раз уже было ну вот-вод должны начать. Только воз и ныне там. Так что и сейчас верить погожу в такое счастье. Дабы снова разочаровываться не пришлось.
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23.09.2021 22:03 Ответить
вот так в Николаеве говорят более 30 лет про объездной "японский" мост...
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23.09.2021 22:17 Ответить
Ну про Кременчугский новый мост и в этот раз покуда еще только говорят.
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23.09.2021 22:28 Ответить
 
 