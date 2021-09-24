На Шрі-Ланці від коронавірусу помер шаман, який лікував його еліксиром
Шаман з Шрі-Ланки Еліянт Уайт, що рекламував еліксир, який, за його словами, захищатиме людей від COVID-19, помер від цієї хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Еліянт Уайт пригощав зірок спорту і провідних політиків настоянкою, яка, за його словами, йому наснилася.
Шаман переконував, що це зілля можна вилити в річку і покласти край пандемії в Шрі-Ланці та сусідній Індії.
На початку вересня 48-річний чоловік захворів на коронавірус. Його госпіталізували, але в лікарні йому стало гірше.
Настоянку Уайта публічно схвалив колишній міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі, який згодом провів два тижні в реанімації з коронавірусом.
Уайт прославився останніми роками після лікування декількох індійських зірок крикету. Але його лікування відхилили лікарі.
У 2010 році легенда крикету Тендулкар публічно подякував Еліянту Уайту за те, що шаман, на його думку, вилікував його коліно.
Шаман також консультував нинішнього прем'єр-міністра Махінді Раджапаксі, який висловив свої співчуття у Twitter.
"Його спадщина житиме, він зцілював різні хвороби", - написав Раджапакса.
Тіло пана Уайта кремували в четвер за правилами поховання після смерті від коронавірусу.
Останній місяць на Шрі-Ланці триває комендантська година через поширення варіанту "Дельта".
Чиновники кажуть, що в країні від вірусу померло 12 тисяч осіб, а інфіковано понад пів мільйона, але медики стверджують, що кількість жертв може бути вдвічі більшою.
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А вакцина может быть проклятой? Вдруг, какой то безумец проклянет, и все кто привит этой вакциной ...
Описывает современник Р.Березов в Лебединой песне
С тех пор там восковой слепок
Лікування
"2На цей час немає ніяких ліків або трав'яних засобів, щодо яких було б доведено, що вони скорочують тривалість інфекції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-43 [43] Лікування передбачає полегшення симптомів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-AFP07-11 [11] Це може включати забезпечення спокою і відпочинку в достатній кількості, пиття рідини задля підтримання гідратації та полоскання горла теплою підсоленою водою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-NIAID2006-16 [16] Однак більшою частиною користь від лікування все ж пов'язують з ефектом плацебо.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-44 [44]
Не существует противовирусных средств, эффективных при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 простуде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_83c8314ddab2c5ef-60 [60] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0d3e28cb640a7c56-61 [61] . При обычной простуде лечение направлено на облегчение симптомов болезниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_8dc562fd116017da-62 [62] . Применение противовирусных средств при лёгком течении ОРВИ не требуется. Большинство людей выздоравливают сами по себеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-2 [2] . В повседневной практике против респираторных вирусов используются лишь противовирусные средства против гриппа, но они применяются только при инфекциях нижних дыхательных путейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-63 [63] ."
"Также нет лекарств, сокращающих продолжительность ОРВИ или снижающих риск осложнений. В современных международных руководствах для врачей ОРВИ названа «самопроходящей болезнью». При ОРВИ у детей родителям рекомендуется облегчать самочувствие ребёнка и следить за возникновением осложнений, в случае их появления обращаться в врачуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0d3e28cb640a7c56-61 [61] . Против большинства возбудителей ОРВИ в настоящее время не разработаны химиопрепараты, а своевременная дифференциальная диагностика затруднена."
Афлубин - комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Обладает противовирусной активностью." Тот же ремантидин, цитирую "Римантадина гидрохлорид - производное амантадина, проявляет выраженную противовирусную активность. Эффективен в отношении разных вирусов гриппа типа А, а также проявляет антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В. римантадин ингибирует репликацию вируса на ранних стадиях цикла за счет нарушения формирования вирусной оболочки." Мне пофиг что Вы там думаете. Мне важно, что эти и другие лекарства помогли мне и моей семье справится с недугом, что мы не попали в больницу и не довели до возникновения пневмонии. И таким образом мы лечимся всегда от ОРВИ. Проще говоря, Вам шашечки или ехать?
Как раз как и вакцины против ковида.
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/665584.html Клинические испытания противовирусного препарата "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19 пройдут в семи медучреждениях. Как сообщила пресс-служба производителя этого препарата АО "Фармак", клинические испытания "Амизона" пройдут в Винницкой, Волынской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Препарат, в частности, будут испытывать в двух больницах Ивано-Франковска - в областной клинической больнице, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице, а также на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии Ивано-Франковского национального медицинского университета.
Но что это, почему я не вижу бури Ваших возмущений по поводу экспериментальных лекарств и сколько на них заработала Биг Фарма?
А от гомеопатии пользы как от танца с бубном... или без бубна... или без танца.
Здесь, о чем ты пишешь - 3-4 человека, против неизвестно чего, без какого-либо контроля в все с твоих слов. Для тебя, возможно, это и довод, а для меня - нет.
И приятного и полезного для здоровья в этом мало.
НІ,ЗВИЧАЙНО.
це людська природа- шукати красиві і прості рішення складних проблем.