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Новини Коронавірус і карантин
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На Шрі-Ланці від коронавірусу помер шаман, який лікував його еліксиром

На Шрі-Ланці від коронавірусу помер шаман, який лікував його еліксиром

Шаман з Шрі-Ланки Еліянт Уайт, що рекламував еліксир, який, за його словами, захищатиме людей від COVID-19, помер від цієї хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Еліянт Уайт пригощав зірок спорту і провідних політиків настоянкою, яка, за його словами, йому наснилася.

Шаман переконував, що це зілля можна вилити в річку і покласти край пандемії в Шрі-Ланці та сусідній Індії.

На початку вересня 48-річний чоловік захворів на коронавірус. Його госпіталізували, але в лікарні йому стало гірше.

Настоянку Уайта публічно схвалив колишній міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі, який згодом провів два тижні в реанімації з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок коронавірусу 2019-nCoV зафіксували в Шрі-Ланці

Уайт прославився останніми роками після лікування декількох індійських зірок крикету. Але його лікування відхилили лікарі.

У 2010 році легенда крикету Тендулкар публічно подякував Еліянту Уайту за те, що шаман, на його думку, вилікував його коліно.

Шаман також консультував нинішнього прем'єр-міністра Махінді Раджапаксі, який висловив свої співчуття у Twitter.

"Його спадщина житиме, він зцілював різні хвороби", - написав Раджапакса.

Тіло пана Уайта кремували в четвер за правилами поховання після смерті від коронавірусу.

Останній місяць на Шрі-Ланці триває комендантська година через поширення варіанту "Дельта".

Чиновники кажуть, що в країні від вірусу померло 12 тисяч осіб, а інфіковано понад пів мільйона, але медики стверджують, що кількість жертв може бути вдвічі більшою.

Автор: 

карантин (18172) Шрі-Ланка (51) лікування (607) шаман (8) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Премєр-міністр лікується у шамана. Це все, що треба знати про медицину на Шрі-Ланці.
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24.09.2021 16:54
+7
А ты как хотел? Бубен в руки, свисток в задний проход, и бесконечные танцы у кострища?
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24.09.2021 16:56
+6
Ничего удивительного, если вспомнить сколько нариду ликувалось у Чумака, Кашпировского и доктора Пи.
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24.09.2021 16:59
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24.09.2021 16:47 Відповісти
Ой, лишенько! Всім негайно в маски і вколоти супер-дупер booster shot!
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24.09.2021 16:49 Відповісти
А ты как хотел? Бубен в руки, свисток в задний проход, и бесконечные танцы у кострища?
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24.09.2021 16:56 Відповісти
в кожного був час та вибір - колоти чи не колоти. Зараз під час зростання кількості заражених та вибухової швидкості поширення коронавіруса - перед щепленням бажано прислухатися до свого організму, та, якщо щось непокоїть - проконсультуватися з сімейним лікарем та попередити про алергії, температуру та інші хворобливі стани - бо щеплення має свої протипоказання, які доступні на саті МОЗу та у листку, що видається перед щепленням. Будьте здорові, чемні та стережіться інформації антиковідних ботів.
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24.09.2021 16:57 Відповісти
Ні, треба терміново випити шаманської настоянки
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24.09.2021 16:57 Відповісти
Апарат для перегонки шаманської настоянки лишився? Може шаман з пропорціями цукру і дріжджів не вгадав? а так підтверджую-правильно вигнана настоянка дуже помічна! Головне щоб градус настоянки був в межах 52-55 градусів.
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24.09.2021 17:02 Відповісти
ШамПанської настоянки луччє. 🍾
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24.09.2021 18:59 Відповісти
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26.09.2021 12:18 Відповісти
-мышонок ГРОБовски, ты тоже тупой рашистский антиваксер ?
- очень...
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24.09.2021 17:42 Відповісти
Премєр-міністр лікується у шамана. Це все, що треба знати про медицину на Шрі-Ланці.
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24.09.2021 16:54 Відповісти
Ничего удивительного, если вспомнить сколько нариду ликувалось у Чумака, Кашпировского и доктора Пи.
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24.09.2021 16:59 Відповісти
Різного роду костоправи також лікують відомих людей і "ставлять їх на ноги" ,на відміну від традиційних лікарів які окрім вколоти обезболюючого чи припису наркотичних наліпок нічого не знають. Була одна американська медсестра вже у нас, хотіла всі оздоровчі санаторії закрити.
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24.09.2021 18:37 Відповісти
Передозировка эликсиром... белочка... и ага!
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24.09.2021 16:54 Відповісти
Не ага, а конец фильма...
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24.09.2021 17:56 Відповісти
,,На Шри Ланке от коронавируса умер шаман, лечивший его эликсиром..."
-- ...зубным.
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24.09.2021 16:57 Відповісти
Когда-то читал, что в Африке один шаман продавал амулеты, защищающие от калаша. Народ их накупил, протестировал, оказалось - защищают плохо. Шамана побили.
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24.09.2021 17:04 Відповісти
Проклятый эликсир!
А вакцина может быть проклятой? Вдруг, какой то безумец проклянет, и все кто привит этой вакциной ...
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24.09.2021 17:05 Відповісти
иии что? у сторонников поголовной насильственной "вакцинации" всего что движется закончились доводы?)
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24.09.2021 17:18 Відповісти
Головне щоб якутський шаман залишився живий і "гноїв" одного скотиняку в бункері.
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24.09.2021 17:25 Відповісти
У нас этих *шаманов* из мудрогонарита антиваксеров дохрена и больше ! Дикуны неграмотные и тупые
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24.09.2021 17:38 Відповісти
Примерно 40 на 60 с ваксерами. А если копнуть - то и 40% не наберётся.
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24.09.2021 18:06 Відповісти
На Марсе умер местный антивакцинатор от марсианского штамма коронавируса. А безмозглая быдломасса продолжает, громко чавкая, жрать лапшу из желтой прессы.
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24.09.2021 17:57 Відповісти
Задрали с этими срачами. Такое чувство что живешь среди умственно отсталых дегенератов. "Я против вакцинации!", "Я за вакцинацию!", "Те кто против идиоты!", "Те кто за дебилы!". А может просто каждый сам пусть решает. Ведь вопрос не в том какое информационное дерьмо вы жрете. Вопрос в ВАС, придурки. Неужели сложно сделать выбор тихо, спокойно и мирно. Так нет, каждое чмо читает за "честь" высратся по этому поводу. Поцы...
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24.09.2021 18:22 Відповісти
Все правильно. Але. Кожний хворий розносить заразу (вони ще ж маски не носять) і збільшує швидкість мутацій. Тому, нажаль, антивакцинатори роблять зле не тільки собі, а й оточуючим.
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24.09.2021 19:00 Відповісти
Усі колись помруть.
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24.09.2021 18:25 Відповісти
Прибрали конкурента.
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24.09.2021 18:50 Відповісти
Лекарства от вранья не бывает) Будучи привитым, вы все еще продолжаете заражать других. То набуя, мне это нужно? нет мозгов, колитесь хоть по обкалывайтесь на здоровье.
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24.09.2021 19:48 Відповісти
такой значит шаман..А шаман горячее козье молоко, мед и фрукты всех мастей не пыталя пробовать и в дополнение к ним пары отвара или возжигания трав антисептиков подышать?
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24.09.2021 19:58 Відповісти
То ще довго протримався в краснопузій країні. Ну, да нехай покоїться з миром.
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24.09.2021 21:24 Відповісти
Вспомнил историю о мавзолее с вождём, который оказался залит прорвавшеЙСЯ кремлевской канализацией от последователей. Символично.
Описывает современник Р.Березов в Лебединой песне

С тех пор там восковой слепок
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24.09.2021 20:24 Відповісти
бедный шаман, раздал весь элексир жаждущим, на себя даже порцию не оставил(
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24.09.2021 20:51 Відповісти
Премия Дарвина.
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24.09.2021 21:10 Відповісти
Вы имеете в виду, что нужно было весь эликсир не раздавать а и себе немного на всякий случай оставить?
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24.09.2021 21:44 Відповісти
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24.09.2021 22:14 Відповісти
Зачем? Он наслушался антиваксеров и ковиддиссидентов о том, что ковид - это обычная простуда и решил на этом подзаработать. А когда он понял, что необычная, было уже поздно.
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25.09.2021 09:55 Відповісти
Если бы он был антиваксером и считал что это обычная простуда, то он бы как минимум оставил себе лекарство от простуды. А тут вообще глупо поступил. Переоценил возможности своего организма. Антиваксеры ведь лечатся. Они, в отличие от ваксеров, не считают себя Дунканами Маклаудами.
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26.09.2021 01:05 Відповісти
Если "простуда" его убила, то это нечто большее, чем простуда. Он бы мог и догадаться, после этого "Настоянку Уайта публічно схвалив колишній міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі, який згодом провів два тижні в реанімації з коронавірусом." Но он посчитал себя Дунканом Маклаудом, за что и поплатился.
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26.09.2021 12:24 Відповісти
Естественно нечто большее чем простуда. Это запущенная простуда, которая привела к осложнениям. Заболейте ОРВИ и не лечите его. Тогда вклчается рулетка 50 на 50 - как повезет. Или организм справится с болезнью сам (иммунитет ведь никто не отменял), или не справится. Поэтому лечиться обязательно нужно начинать. И чем раньше - тем ольше шансов благополучно переболеть с минимальными последствиями для организма.
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26.09.2021 13:22 Відповісти
Тщательнее лечите ОРВИ потому что

Лікування

"2На цей час немає ніяких ліків або трав'яних засобів, щодо яких було б доведено, що вони скорочують тривалість інфекції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-43 [43] Лікування передбачає полегшення симптомів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-AFP07-11 [11] Це може включати забезпечення спокою і відпочинку в достатній кількості, пиття рідини задля підтримання гідратації та полоскання горла теплою підсоленою водою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-NIAID2006-16 [16] Однак більшою частиною користь від лікування все ж пов'язують з ефектом плацебо.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-44 [44]

Не существует противовирусных средств, эффективных при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 простуде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_83c8314ddab2c5ef-60 [60] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0d3e28cb640a7c56-61 [61] . При обычной простуде лечение направлено на облегчение симптомов болезниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_8dc562fd116017da-62 [62] . Применение противовирусных средств при лёгком течении ОРВИ не требуется. Большинство людей выздоравливают сами по себеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-2 [2] . В повседневной практике против респираторных вирусов используются лишь противовирусные средства против гриппа, но они применяются только при инфекциях нижних дыхательных путейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-63 [63] ."

"Также нет лекарств, сокращающих продолжительность ОРВИ или снижающих риск осложнений. В современных международных руководствах для врачей ОРВИ названа «самопроходящей болезнью». При ОРВИ у детей родителям рекомендуется облегчать самочувствие ребёнка и следить за возникновением осложнений, в случае их появления обращаться в врачуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0d3e28cb640a7c56-61 [61] . Против большинства возбудителей ОРВИ в настоящее время не разработаны химиопрепараты, а своевременная дифференциальная диагностика затруднена."
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26.09.2021 14:29 Відповісти
Я Вам уже писал, что я внимательно отношусь к своему здоровью и здоровью близких, что буквально на прошлой неделе я и моя семья лечили очередной ОРВИ, который подхватили. Лечили теми средствами, что обычно лечим ОРВИ. О результате лечения я уже Вам писал. Хватило в среднем пять дней, чтобы симптомы болезни исчезли у всех членов семьи. К использованию антибиотиков даже прибегать не пришлось за ненадобностью. И мне пофиг, что "Не существует противовирусных средств, эффективных при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 простуде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_83c8314ddab2c5ef-60 [60] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0d3e28cb640a7c56-61 [61] . При обычной простуде лечение направлено на облегчение симптомов болезниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_8dc562fd116017da-62 [62] . ". Хотя тот же Афлубин, цитирую "

Афлубин - комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Обладает противовирусной активностью." Тот же ремантидин, цитирую "Римантадина гидрохлорид - производное амантадина, проявляет выраженную противовирусную активность. Эффективен в отношении разных вирусов гриппа типа А, а также проявляет антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В. римантадин ингибирует репликацию вируса на ранних стадиях цикла за счет нарушения формирования вирусной оболочки." Мне пофиг что Вы там думаете. Мне важно, что эти и другие лекарства помогли мне и моей семье справится с недугом, что мы не попали в больницу и не довели до возникновения пневмонии. И таким образом мы лечимся всегда от ОРВИ. Проще говоря, Вам шашечки или ехать?
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26.09.2021 15:43 Відповісти
Тогда Вам будет интересно узнать, что клинические испытиния Амизона планировали на 2020 год.
Как раз как и вакцины против ковида.
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/665584.html Клинические испытания противовирусного препарата "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19 пройдут в семи медучреждениях. Как сообщила пресс-служба производителя этого препарата АО "Фармак", клинические испытания "Амизона" пройдут в Винницкой, Волынской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Препарат, в частности, будут испытывать в двух больницах Ивано-Франковска - в областной клинической больнице, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице, а также на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Но что это, почему я не вижу бури Ваших возмущений по поводу экспериментальных лекарств и сколько на них заработала Биг Фарма?
А от гомеопатии пользы как от танца с бубном... или без бубна... или без танца.
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26.09.2021 16:24 Відповісти
Я что либо про Амизон писал вообще? Или кому-то советовал что употреблять при ОРВИ? Почему Вы всегда переводите стрелки при неудобном течении диалога? Вообще у человека организм индивидуален. Врач обычно начинает лечение с известных препаратов и потом сужая их круг подбирает для пациента наиболее ему подходящий. Он не заставляет всех своих пациентов лечиться только лишь одним или двумя утвержденными препаратами. И к экспериментальным до конца не испытанным лекарствам я отношусь ровно также как к неиспытанным вакцинам. Отрицательно. Особенно когда их тебе навязывают да еще и представляя их как чуть ли не единственную панацею от болезни.
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26.09.2021 16:53 Відповісти
Ну почему же неудобное течение? У вирусов гриппа к римантадину давно уже устойчивость выработалачсь, а гомеопатический афлубин - тот еще фуфломицин, не эффективнее малинового варенья, но гораздо дороже.
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26.09.2021 18:30 Відповісти
Мне и моим близким именно эти по Вашим словам фуфломицины помогли организму с минимальными затратами справится с ОРВИ. Опять же акцентирую - лично мне и моей семье. Как они помогут другим я не знаю. Посему и не пытаюсь даже кому либо их рекомендовать. Заметьте, я и в отношении вакцинации говорю, что делать ее или нет дело лично каждого. Я ни в коем случае не говорю, что не нужно вакцинироваться. Я лично для себя не вижу смысла ее делать.
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26.09.2021 18:35 Відповісти
В испытании вакцины Пфайзер около 40 тыс человек были задействованы в испытаниях против ковида. И антиваксеры все равно сомневаются.
Здесь, о чем ты пишешь - 3-4 человека, против неизвестно чего, без какого-либо контроля в все с твоих слов. Для тебя, возможно, это и довод, а для меня - нет.
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26.09.2021 21:41 Відповісти
Дело в том, что я и не пытаюсь тебе что либо доказывать. Я не навязываю ничего никому и прошу об одном - не навязывать ничего мне. Есть то что мне помогает. Я тебе сообщил об этом. Не более. Пусть даже это и фуфломицин, пусть даже плацебо лишь бы оно вело к положительному для человека результату. К вакцинам против вируса аналогичного гриппу по изменчивости и мутациям я отношу отрицательно именно потому, что он изменчив и активно мутирует. Также меня настораживает что вакцины в полной мере не оттестированы достаточно длительный период. Не исследовано до конца их воздействие на организм. Что касаемо их эффективности я смогу судить по истечение срока сравнимого со сроком, что мы без вакцин всяких обходились в виду их отсутствия.
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26.09.2021 22:37 Відповісти
Представьте, что в школе есть ученик, который не хочет мыть руки. Он мотивует это тем, что он грязи на руках не видит, а немытыми руками он берет только свою еду и при это утверждает, что он не расстройствами ЖКТ никогда не болеет (проверять это все равно вряд ли кто-то будет). Когда ему говорят, что он берется руками за перила и ручки дверей, за которые потом берутся другие он отвечает, что за перила он не берется, а двери открывает локтем или ждет, когда кто-то откроет. Потом он вырастает... а потом ВОЗ проводит проверку смывов с рук и в 75% находит кишечную палочку. Из-за небольшого числа таких людей через перила, рукопожатия, деньги, ручки и т.п. этот маркер фекального заражения распространяется по большнй части общества.
И приятного и полезного для здоровья в этом мало.
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26.09.2021 23:38 Відповісти
Убогий пример. На экране Вашего смартфона всякого рода бактерий может быть в разы больше чем на ручке двери в туалет. И кишечная палочка живет с людьми по жизни. Она всегда рядом где бы Вы не находились. Вот к примеру летом в водоеме купались же? Боюсь Вам микроскоп в руки давать нельзя. Ибо насмотритесь и потом в скафандре ходить будете, а спать в барокамере.
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27.09.2021 09:52 Відповісти
На экране смартфона бактерии не рождаются. Они попадают туда благодаря людям, не соблюдающим гигиену. Поздоровался с таким за руку - и сам стал разносить и на свой смартфон и на ручки дверей. А будешь их призывать мыть руки - они запоют "все равно мы все умрем!" "никто не живет вечно". Знакомые песни?
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27.09.2021 10:45 Відповісти
ЧИ ЗНИКНУТЬ придурки,котрі лікуватимуть ВСІ хвороби примочками,компресами і "добрим словом".

НІ,ЗВИЧАЙНО.

це людська природа- шукати красиві і прості рішення складних проблем.
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26.09.2021 12:16 Відповісти
 
 