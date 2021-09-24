На Шрі-Ланці від коронавірусу помер шаман, який лікував його еліксиром

Шаман з Шрі-Ланки Еліянт Уайт, що рекламував еліксир, який, за його словами, захищатиме людей від COVID-19, помер від цієї хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Еліянт Уайт пригощав зірок спорту і провідних політиків настоянкою, яка, за його словами, йому наснилася.

Шаман переконував, що це зілля можна вилити в річку і покласти край пандемії в Шрі-Ланці та сусідній Індії.

На початку вересня 48-річний чоловік захворів на коронавірус. Його госпіталізували, але в лікарні йому стало гірше.

Настоянку Уайта публічно схвалив колишній міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі, який згодом провів два тижні в реанімації з коронавірусом.

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Уайт прославився останніми роками після лікування декількох індійських зірок крикету. Але його лікування відхилили лікарі.

У 2010 році легенда крикету Тендулкар публічно подякував Еліянту Уайту за те, що шаман, на його думку, вилікував його коліно.

Шаман також консультував нинішнього прем'єр-міністра Махінді Раджапаксі, який висловив свої співчуття у Twitter.

"Його спадщина житиме, він зцілював різні хвороби", - написав Раджапакса.

Тіло пана Уайта кремували в четвер за правилами поховання після смерті від коронавірусу.

Останній місяць на Шрі-Ланці триває комендантська година через поширення варіанту "Дельта".

Чиновники кажуть, що в країні від вірусу померло 12 тисяч осіб, а інфіковано понад пів мільйона, але медики стверджують, що кількість жертв може бути вдвічі більшою.