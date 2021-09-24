,,На Шри Ланке от коронавируса умер шаман, лечивший его эликсиром..."

Шаман из Шри-Ланки Элиянт Уайт, рекламировавший эликсир, который, по его словам, будет защищать людей от COVID-19, умер от этой болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Элиянт Уайт угощал звезд спорта и ведущих политиков настойкой, которая, по его словам, ему приснилась.

Шаман убеждал, что это зелье можно вылить в реку и положить конец пандемии в Шри-Ланке и соседней Индии.

В начале сентября 48-летний мужчина заболел коронавирусом. Его госпитализировали, но в больнице ему стало хуже.

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Настойку Уайта публично одобрил бывший министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи, который впоследствии провел две недели в реанимации с коронавирусом.

Уайт прославился в последние годы после лечения нескольких индийских звезд крикета. Но его лечение отклонили врачи.

В 2010 году легенда крикета Тендулкар публично поблагодарил Элиянта Уайта за то, что шаман, по его мнению, вылечил его колено.

Шаман также консультировал нынешнего премьер-министра Махинди Раджапакси, который выразил свои соболезнования в Twitter.

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"Его наследие будет жить, он исцелял различные болезни", - написал Раджапакса.

Тело господина Уайта кремировали в четверг по правилам захоронения после смерти от коронавируса.

Последний месяц на Шри-Ланке продолжается комендантский час из-за распространения варианта "Дельта".

Чиновники говорят, что в стране от вируса умерло 12 тысяч человек, а инфицировано более полумиллиона, но медики утверждают, что количество жертв может быть вдвое больше.