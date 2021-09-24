На Шри-Ланке от коронавируса умер шаман, лечивший его эликсиром
Шаман из Шри-Ланки Элиянт Уайт, рекламировавший эликсир, который, по его словам, будет защищать людей от COVID-19, умер от этой болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Элиянт Уайт угощал звезд спорта и ведущих политиков настойкой, которая, по его словам, ему приснилась.
Шаман убеждал, что это зелье можно вылить в реку и положить конец пандемии в Шри-Ланке и соседней Индии.
В начале сентября 48-летний мужчина заболел коронавирусом. Его госпитализировали, но в больнице ему стало хуже.
Настойку Уайта публично одобрил бывший министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи, который впоследствии провел две недели в реанимации с коронавирусом.
Уайт прославился в последние годы после лечения нескольких индийских звезд крикета. Но его лечение отклонили врачи.
В 2010 году легенда крикета Тендулкар публично поблагодарил Элиянта Уайта за то, что шаман, по его мнению, вылечил его колено.
Шаман также консультировал нынешнего премьер-министра Махинди Раджапакси, который выразил свои соболезнования в Twitter.
"Его наследие будет жить, он исцелял различные болезни", - написал Раджапакса.
Тело господина Уайта кремировали в четверг по правилам захоронения после смерти от коронавируса.
Последний месяц на Шри-Ланке продолжается комендантский час из-за распространения варианта "Дельта".
Чиновники говорят, что в стране от вируса умерло 12 тысяч человек, а инфицировано более полумиллиона, но медики утверждают, что количество жертв может быть вдвое больше.
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А вакцина может быть проклятой? Вдруг, какой то безумец проклянет, и все кто привит этой вакциной ...
Описывает современник Р.Березов в Лебединой песне
С тех пор там восковой слепок
Лікування
"2На цей час немає ніяких ліків або трав'яних засобів, щодо яких було б доведено, що вони скорочують тривалість інфекції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-43 [43] Лікування передбачає полегшення симптомів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-AFP07-11 [11] Це може включати забезпечення спокою і відпочинку в достатній кількості, пиття рідини задля підтримання гідратації та полоскання горла теплою підсоленою водою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-NIAID2006-16 [16] Однак більшою частиною користь від лікування все ж пов'язують з ефектом плацебо.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-44 [44]
Не существует противовирусных средств, эффективных при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 простуде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_83c8314ddab2c5ef-60 [60] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0d3e28cb640a7c56-61 [61] . При обычной простуде лечение направлено на облегчение симптомов болезниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_8dc562fd116017da-62 [62] . Применение противовирусных средств при лёгком течении ОРВИ не требуется. Большинство людей выздоравливают сами по себеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-2 [2] . В повседневной практике против респираторных вирусов используются лишь противовирусные средства против гриппа, но они применяются только при инфекциях нижних дыхательных путейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-63 [63] ."
"Также нет лекарств, сокращающих продолжительность ОРВИ или снижающих риск осложнений. В современных международных руководствах для врачей ОРВИ названа «самопроходящей болезнью». При ОРВИ у детей родителям рекомендуется облегчать самочувствие ребёнка и следить за возникновением осложнений, в случае их появления обращаться в врачуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0d3e28cb640a7c56-61 [61] . Против большинства возбудителей ОРВИ в настоящее время не разработаны химиопрепараты, а своевременная дифференциальная диагностика затруднена."
Афлубин - комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Обладает противовирусной активностью." Тот же ремантидин, цитирую "Римантадина гидрохлорид - производное амантадина, проявляет выраженную противовирусную активность. Эффективен в отношении разных вирусов гриппа типа А, а также проявляет антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В. римантадин ингибирует репликацию вируса на ранних стадиях цикла за счет нарушения формирования вирусной оболочки." Мне пофиг что Вы там думаете. Мне важно, что эти и другие лекарства помогли мне и моей семье справится с недугом, что мы не попали в больницу и не довели до возникновения пневмонии. И таким образом мы лечимся всегда от ОРВИ. Проще говоря, Вам шашечки или ехать?
Как раз как и вакцины против ковида.
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/665584.html Клинические испытания противовирусного препарата "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19 пройдут в семи медучреждениях. Как сообщила пресс-служба производителя этого препарата АО "Фармак", клинические испытания "Амизона" пройдут в Винницкой, Волынской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Препарат, в частности, будут испытывать в двух больницах Ивано-Франковска - в областной клинической больнице, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице, а также на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии Ивано-Франковского национального медицинского университета.
Но что это, почему я не вижу бури Ваших возмущений по поводу экспериментальных лекарств и сколько на них заработала Биг Фарма?
А от гомеопатии пользы как от танца с бубном... или без бубна... или без танца.
Здесь, о чем ты пишешь - 3-4 человека, против неизвестно чего, без какого-либо контроля в все с твоих слов. Для тебя, возможно, это и довод, а для меня - нет.
И приятного и полезного для здоровья в этом мало.
НІ,ЗВИЧАЙНО.
це людська природа- шукати красиві і прості рішення складних проблем.