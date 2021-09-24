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Новости Борьба с коронавирусом
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В ВОЗ предлагают лечить COVID-19 с помощью антител

В ВОЗ предлагают лечить COVID-19 с помощью антител

Во Всемирной организации здравоохранения предлагают лечить коронавирус с помощью антител.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", соответствующие рекомендации опубликовали 24 сентября в Британском медицинском журнале (BMJ). Они базируются на данных крупного британского исследования и трех других исследований, которые еще не прошли экспертную оценку.

В исследовании говорится об использовании двух моноклональных антител - казиримаба и имдевимаба. Во время совместного использования они связываются со спаечным белком SARS-CoV-2 и блокируют способность вируса инфицировать клетки.

Ученые утверждают, что антитела способны снижать риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у пациентов с высоким риском тяжелого заболевания.

Согласно исследованию, казиримаб и имдевимаб в первую очередь должны применяться к тяжелобольным и критическим пациентам, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. А также к серонегативным пациентам, у которых не выработались в ответ антитела на Covid-19.

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В то же время для других пациентов такое лечение вряд ли будет необходимым и действенным. Эксперты добавили, чтобы применять такое лечение, необходимо массово проводить быстрые серологические тесты, позволяющие выявить соответствующих пациентов.

Недавно в Великобритании разрешили использовать препарат на основе моноклональных антител Ronapreve для лечения коронавируса.

Он также относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями. Сейчас Ronapreve уже сертифицировали в США, Индии, Швейцарии, Канаде и ЕС.

ВОЗ (777) лечение (922) COVID-19 (18608)


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Так з антивсесвіту будуть брать антитіла і з'єднувати з тілами
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24.09.2021 12:50 Ответить
Эксперименты над вакцинированными продолжаются)🤔
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24.09.2021 12:55 Ответить
"Згідно з дослідженням, казірімаб та імдевімаб першочергово мають застосовуватися до тяжкохворих і критичних пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів. А також до серонегативних пацієнтів, у яких не виробились у відповідь антитіла на Covid-19. "
Більшість тяжких хворих на ковід - невакциновані, а серонегативні - це нехворівші на ковід невакциновані.
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24.09.2021 14:26 Ответить
сегодня ты без антител, а завтра в нато захотел
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24.09.2021 12:58 Ответить
...и с кого они кровь сцеживать собираются, чтоб антител, да в промышленном масштабе набрать? Нью Освенцим? "Отряд 731" возрождать?
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24.09.2021 13:02 Ответить
Моноклональные антитела давно производят микробиологически из культур клеток.
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24.09.2021 14:05 Ответить
Якби Україна ще на початку минулого року запровадила широко лазерну терапію, то можна було вже продати по світові своїх лазерних апаратів на сотні мільйонів доларів, давно познімати маски, забути про карантин і не грати з небезпечними для здоров'я щепленнями.
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24.09.2021 13:48 Ответить
Тойсть вся ота вакцинація була до сраки, треба терміново розробляти і напарювати лохам за їхні бабки нові диво-ліки?
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24.09.2021 13:49 Ответить
Краще за допомогою ватних тіл.
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24.09.2021 13:50 Ответить
 
 