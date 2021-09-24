В ВОЗ предлагают лечить COVID-19 с помощью антител

Во Всемирной организации здравоохранения предлагают лечить коронавирус с помощью антител.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", соответствующие рекомендации опубликовали 24 сентября в Британском медицинском журнале (BMJ). Они базируются на данных крупного британского исследования и трех других исследований, которые еще не прошли экспертную оценку.

В исследовании говорится об использовании двух моноклональных антител - казиримаба и имдевимаба. Во время совместного использования они связываются со спаечным белком SARS-CoV-2 и блокируют способность вируса инфицировать клетки.

Ученые утверждают, что антитела способны снижать риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у пациентов с высоким риском тяжелого заболевания.

Согласно исследованию, казиримаб и имдевимаб в первую очередь должны применяться к тяжелобольным и критическим пациентам, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. А также к серонегативным пациентам, у которых не выработались в ответ антитела на Covid-19.

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В то же время для других пациентов такое лечение вряд ли будет необходимым и действенным. Эксперты добавили, чтобы применять такое лечение, необходимо массово проводить быстрые серологические тесты, позволяющие выявить соответствующих пациентов.

Недавно в Великобритании разрешили использовать препарат на основе моноклональных антител Ronapreve для лечения коронавируса.

Он также относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями. Сейчас Ronapreve уже сертифицировали в США, Индии, Швейцарии, Канаде и ЕС.