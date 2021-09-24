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Новини Боротьба з коронавірусом
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У ВООЗ пропонують лікувати COVID-19 за допомогою антитіл

У ВООЗ пропонують лікувати COVID-19 за допомогою антитіл

У Всесвітній організації охорони здоров'я пропонують лікувати коронавірус за допомогою антитіл.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", відповідні рекомендації опублікували 24 вересня в Британському медичному журналі (BMJ). Вони базуються на даних великого британського дослідження і трьох інших досліджень, які ще не пройшли експертну оцінку.

У дослідженні йдеться про використання двох моноклональних антитіл – казірімабу й імдевімабу. Під час спільного використання вони зв’язуються зі спайковим білком SARS-CoV-2 та блокують здатність вірусу інфікувати клітини.

Науковці стверджують, що антитіла здатні знижувати ризик госпіталізації та скорочують тривалість симптомів у пацієнтів з найвищим ризиком важкого захворювання.

Згідно з дослідженням, казірімаб та імдевімаб першочергово мають застосовуватися до тяжкохворих і критичних пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів. А також до серонегативних пацієнтів, у яких не виробились у відповідь антитіла на Covid-19.

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Водночас для інших пацієнтів таке лікування навряд чи буде необхідним та дієвим. Експерти додали, щоб застосовувати таке лікування, необхідно масово проводити швидкі серологічні тести, що дозволяють виявити відповідних пацієнтів.

Нещодавно у Великій Британії дозволили використовувати препарат на основі моноклональних антитіл Ronapreve для лікування коронавірусу.

Він також належить до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами, які імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями. Нині Ronapreve вже сертифікували у США, Індії, Швейцарії, Канаді та ЄС.

Автор: 

ВООЗ (770) лікування (607) COVID-19 (19765)


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Так з антивсесвіту будуть брать антитіла і з'єднувати з тілами
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24.09.2021 12:50 Відповісти
Эксперименты над вакцинированными продолжаются)🤔
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24.09.2021 12:55 Відповісти
"Згідно з дослідженням, казірімаб та імдевімаб першочергово мають застосовуватися до тяжкохворих і критичних пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів. А також до серонегативних пацієнтів, у яких не виробились у відповідь антитіла на Covid-19. "
Більшість тяжких хворих на ковід - невакциновані, а серонегативні - це нехворівші на ковід невакциновані.
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24.09.2021 14:26 Відповісти
сегодня ты без антител, а завтра в нато захотел
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24.09.2021 12:58 Відповісти
...и с кого они кровь сцеживать собираются, чтоб антител, да в промышленном масштабе набрать? Нью Освенцим? "Отряд 731" возрождать?
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24.09.2021 13:02 Відповісти
Моноклональные антитела давно производят микробиологически из культур клеток.
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24.09.2021 14:05 Відповісти
Якби Україна ще на початку минулого року запровадила широко лазерну терапію, то можна було вже продати по світові своїх лазерних апаратів на сотні мільйонів доларів, давно познімати маски, забути про карантин і не грати з небезпечними для здоров'я щепленнями.
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24.09.2021 13:48 Відповісти
Тойсть вся ота вакцинація була до сраки, треба терміново розробляти і напарювати лохам за їхні бабки нові диво-ліки?
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24.09.2021 13:49 Відповісти
Краще за допомогою ватних тіл.
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24.09.2021 13:50 Відповісти
 
 