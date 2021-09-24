Київ і Вашингтон посилюють співробітництво у сфері оборони, - Квін

Україна і Сполучені Штати Америки посилять співробітництво у різних сферах, зокрема у сфері оборони.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський та Президент Байден зустрілися нещодавно у Білому домі. Мені пощастило долучитися до цієї зустрічі, і я рада повідомити, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли. І Президент Байден, і Президент Зеленський є вірними прозахідному курсу України та її повній євроатлантичній інтеграції", - сказала вона.

Крістіна Квін повідомила, що США і Україна працюватимуть разом над зміцненням відносин, використовуючи такі інструменти, як Комісія зі стратегічного партнерства і нова Рамкова угода про стратегічне партнерство між міністерствами оборони України та США.

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"Рамкова угода про стратегічне оборонне партнерство між нашими країнами забезпечить структуру, на основі якої ми розвиватимемо наше співробітництво у сфері оборони. Ми працюватимемо над такими питаннями, як протидія агресії Росії, боротьба з корупцією, сприяння безпеці Чорного моря, реформа оборонної промисловості й кібербезпека", - сказала Тимчасова повірена у справах США в Україні.

Вона нагадала, що Сполучені Штати лише цього року виділили Україні 400 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки, а з 2014 року ця допомога сягає 2,5 мільярда доларів.

"Ця допомога сприяє Україні долати поточні та майбутні виклики і захищати свій суверенітет та територіальну цілісність", - сказала Крістіна Квін.