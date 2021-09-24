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Новини
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Київ і Вашингтон посилюють співробітництво у сфері оборони, - Квін

Київ і Вашингтон посилюють співробітництво у сфері оборони, - Квін

Україна і Сполучені Штати Америки посилять співробітництво у різних сферах, зокрема у сфері оборони.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський та Президент Байден зустрілися нещодавно у Білому домі. Мені пощастило долучитися до цієї зустрічі, і я рада повідомити, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли. І Президент Байден, і Президент Зеленський є вірними прозахідному курсу України та її повній євроатлантичній інтеграції", - сказала вона.

Крістіна Квін повідомила, що США і Україна працюватимуть разом над зміцненням відносин, використовуючи такі інструменти, як Комісія зі стратегічного партнерства і нова Рамкова угода про стратегічне партнерство між міністерствами оборони України та США.

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"Рамкова угода про стратегічне оборонне партнерство між нашими країнами забезпечить структуру, на основі якої ми розвиватимемо наше співробітництво у сфері оборони. Ми працюватимемо над такими питаннями, як протидія агресії Росії, боротьба з корупцією, сприяння безпеці Чорного моря, реформа оборонної промисловості й кібербезпека", - сказала Тимчасова повірена у справах США в Україні.

Вона нагадала, що Сполучені Штати лише цього року виділили Україні 400 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки, а з 2014 року ця допомога сягає 2,5 мільярда доларів.

"Ця допомога сприяє Україні долати поточні та майбутні виклики і захищати свій суверенітет та територіальну цілісність", - сказала Крістіна Квін.

Автор: 

США (22634) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+4
БЛИН, редактор опять перевела с державного на кацапский

Україна і США посилять співробітництво у сфері оборони, - Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін

Сьогодні, 16:29
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24.09.2021 19:28
+3
"усиляют сотрудничество"
Кривий переклад з української.
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24.09.2021 19:20
+2
А разве можно такое публиковать здесь?
Боюсь местная публика не оценит. Ведь, такое стойкое впечатление порой, что они не за Украину, а исключительно за "второе пришествия Петра"(ну ок- не все )...
А такие новости, понимаешь, вразрез как-то
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24.09.2021 19:33
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"усиляют сотрудничество"
Кривий переклад з української.
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24.09.2021 19:20 Відповісти
БЛИН, редактор опять перевела с державного на кацапский

Україна і США посилять співробітництво у сфері оборони, - Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін

Сьогодні, 16:29
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24.09.2021 19:28 Відповісти
Мы не входим в валютную зону "влияния" сша... Потому вернут нас колонию обратно))

Какое сотрудничество )))
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24.09.2021 19:23 Відповісти
А разве можно такое публиковать здесь?
Боюсь местная публика не оценит. Ведь, такое стойкое впечатление порой, что они не за Украину, а исключительно за "второе пришествия Петра"(ну ок- не все )...
А такие новости, понимаешь, вразрез как-то
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24.09.2021 19:33 Відповісти
Президент Зеленский и Президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне повезло принять участие в этой встрече, и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо.- сказала она.
Альо, а як же гетьман?
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24.09.2021 19:34 Відповісти
скажи подоляку, шо всьо ок
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24.09.2021 19:46 Відповісти
Схоже Гетьмана злили, чи змили і він пливе десь по трубам.
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24.09.2021 19:52 Відповісти
якщо по трубах, то ви маєте зустрітись
дивись пильно
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24.09.2021 19:55 Відповісти
будуть ізнасілять фашистську *********
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24.09.2021 19:44 Відповісти
Использовать Украину против РФ это находка для Байдена,поэтому безусловно будут оказывать минимальную помощь в поставках военной продукции,тем более что власть Украины не стремится в НАТО и ЕС,судя по тому как проводит реформы по вступлению в организации.
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24.09.2021 19:58 Відповісти
Сейчас начались тактическиу Учения Украина-НАТО причем сразу по всей территории Украины.....15 стран Альянса прислали войска и технику...
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24.09.2021 20:12 Відповісти
Гиркин-Стрелков дал интервью пропагандону Рабссии Максиму Калашникову....,ключевое слово....Украина в 5-7 мощнее РАБссии а военный потенциал Украины намного выше чем падающие самолеты вертолеты Путлера....
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24.09.2021 20:19 Відповісти
У х@йла дермовое железо, но к сожалению его дохрена. Ну а кацапов, как известно, бабы еще нарожают - х@йлу их не жалко.
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24.09.2021 21:51 Відповісти
 
 