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Новости Агрессия России против Украины
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Киев и Вашингтон усиливают сотрудничество в сфере обороны, - Квин

Киев и Вашингтон усиливают сотрудничество в сфере обороны, - Квин

Украина и Соединенные Штаты Америки усиляют сотрудничество в различных сферах, в том числе в сфере обороны.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский и Президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне повезло принять участие в этой встрече, и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. И Президент Байден, и Президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции ", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квин о дате встречи Байдена и Зеленского: Мы не хотели выжидать, надо было провести переговоры как можно быстрее

Кристина Квин сообщила, что США и Украина будут работать вместе над укреплением отношений, используя такие инструменты, как Комиссия по стратегическому партнерству и новая Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США.

"Рамочное соглашение о стратегическом оборонное партнерство между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие агрессии России, борьба с коррупцией, содействие безопасности Черного моря, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность ", - сказала временный поверенный в делах США в Украине.

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Она напомнила, что Соединенные Штаты только в этом году выделили Украине 400 млн долларов помощи в сфере безопасности, а с 2014 года эта помощь достигает 2,5 миллиарда долларов.

"Эта помощь способствует Украины преодолевать текущие и будущие вызовы и защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказала Кристина Квин.

Также смотрите: Украина - ключевой партнер в Черноморском регионе, - временный поверенный США Квин. ВИДЕО

Автор: 

США (26489) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+4
БЛИН, редактор опять перевела с державного на кацапский

Україна і США посилять співробітництво у сфері оборони, - Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін

Сьогодні, 16:29
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24.09.2021 19:28
+3
"усиляют сотрудничество"
Кривий переклад з української.
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24.09.2021 19:20
+2
А разве можно такое публиковать здесь?
Боюсь местная публика не оценит. Ведь, такое стойкое впечатление порой, что они не за Украину, а исключительно за "второе пришествия Петра"(ну ок- не все )...
А такие новости, понимаешь, вразрез как-то
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24.09.2021 19:33
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Правила форума Совет форумчан
"усиляют сотрудничество"
Кривий переклад з української.
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24.09.2021 19:20 Ответить
БЛИН, редактор опять перевела с державного на кацапский

Україна і США посилять співробітництво у сфері оборони, - Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін

Сьогодні, 16:29
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24.09.2021 19:28 Ответить
Мы не входим в валютную зону "влияния" сша... Потому вернут нас колонию обратно))

Какое сотрудничество )))
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24.09.2021 19:23 Ответить
А разве можно такое публиковать здесь?
Боюсь местная публика не оценит. Ведь, такое стойкое впечатление порой, что они не за Украину, а исключительно за "второе пришествия Петра"(ну ок- не все )...
А такие новости, понимаешь, вразрез как-то
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24.09.2021 19:33 Ответить
Президент Зеленский и Президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне повезло принять участие в этой встрече, и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо.- сказала она.
Альо, а як же гетьман?
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24.09.2021 19:34 Ответить
скажи подоляку, шо всьо ок
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24.09.2021 19:46 Ответить
Схоже Гетьмана злили, чи змили і він пливе десь по трубам.
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24.09.2021 19:52 Ответить
якщо по трубах, то ви маєте зустрітись
дивись пильно
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24.09.2021 19:55 Ответить
будуть ізнасілять фашистську *********
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24.09.2021 19:44 Ответить
Использовать Украину против РФ это находка для Байдена,поэтому безусловно будут оказывать минимальную помощь в поставках военной продукции,тем более что власть Украины не стремится в НАТО и ЕС,судя по тому как проводит реформы по вступлению в организации.
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24.09.2021 19:58 Ответить
Сейчас начались тактическиу Учения Украина-НАТО причем сразу по всей территории Украины.....15 стран Альянса прислали войска и технику...
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24.09.2021 20:12 Ответить
Гиркин-Стрелков дал интервью пропагандону Рабссии Максиму Калашникову....,ключевое слово....Украина в 5-7 мощнее РАБссии а военный потенциал Украины намного выше чем падающие самолеты вертолеты Путлера....
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24.09.2021 20:19 Ответить
У х@йла дермовое железо, но к сожалению его дохрена. Ну а кацапов, как известно, бабы еще нарожают - х@йлу их не жалко.
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24.09.2021 21:51 Ответить
 
 