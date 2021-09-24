Киев и Вашингтон усиливают сотрудничество в сфере обороны, - Квин
Украина и Соединенные Штаты Америки усиляют сотрудничество в различных сферах, в том числе в сфере обороны.
Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский и Президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне повезло принять участие в этой встрече, и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. И Президент Байден, и Президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции ", - сказала она.
Кристина Квин сообщила, что США и Украина будут работать вместе над укреплением отношений, используя такие инструменты, как Комиссия по стратегическому партнерству и новая Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США.
"Рамочное соглашение о стратегическом оборонное партнерство между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие агрессии России, борьба с коррупцией, содействие безопасности Черного моря, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность ", - сказала временный поверенный в делах США в Украине.
Она напомнила, что Соединенные Штаты только в этом году выделили Украине 400 млн долларов помощи в сфере безопасности, а с 2014 года эта помощь достигает 2,5 миллиарда долларов.
"Эта помощь способствует Украины преодолевать текущие и будущие вызовы и защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказала Кристина Квин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кривий переклад з української.
Україна і США посилять співробітництво у сфері оборони, - Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін
Сьогодні, 16:29
Какое сотрудничество )))
Боюсь местная публика не оценит. Ведь, такое стойкое впечатление порой, что они не за Украину, а исключительно за "второе пришествия Петра"(ну ок- не все )...
А такие новости, понимаешь, вразрез как-то
Альо, а як же гетьман?
дивись пильно