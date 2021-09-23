Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против газопровода "Северный поток-2", - Витренко

Палата представителей Конгресса США приняла поправки в оборонный бюджет, которые содержат обязательное наложение санкций на газопровод "Северный поток-2".

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Палата представителей Конгресса США только приняла поправки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на Северный поток - 2. К сожалению, администрация Байдена сразу после инаугурации в январе этого года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) по законодательству о санкциях для оператора Северного потока - 2 со странной аргументацией (из соображений национальной безопасности)", - говорится в сообщении.

По словам Витренко, администрацию США продолжают убеждать, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции.

"Есть положительные сдвиги. Но параллельно мы ведем работу с Конгрессом США, законодательной ветвью власти, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций. Позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", - добавил Витренко.

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