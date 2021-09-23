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Новости За рубежом
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Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против газопровода "Северный поток-2", - Витренко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против газопровода

Палата представителей Конгресса США приняла поправки в оборонный бюджет, которые содержат обязательное наложение санкций на газопровод "Северный поток-2".

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Палата представителей Конгресса США только приняла поправки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на Северный поток - 2. К сожалению, администрация Байдена сразу после инаугурации в январе этого года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) по законодательству о санкциях для оператора Северного потока - 2 со странной аргументацией (из соображений национальной безопасности)", - говорится в сообщении.

По словам Витренко, администрацию США продолжают убеждать, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции.

"Есть положительные сдвиги. Но параллельно мы ведем работу с Конгрессом США, законодательной ветвью власти, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций. Позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", - добавил Витренко.

Читайте: "Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, - Витренко

Автор: Богдан Гуньковський
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А тепличная Европа, как бы ни причем. Они в первую очередь должны такой шум поднимать и просить помощь в санкциях США. А они молчок, в сторонке и выжидают.

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23.09.2021 11:09 Ответить
Не пустят газопровод в США или заморозят его личные счета в банках США?
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23.09.2021 11:10 Ответить
Паходу, над казламордыми коцапами прилюдное надругательство таки произойдёт...
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23.09.2021 11:11 Ответить
Может хоть сенат и конгресс вразумят этого старго тупого осла,что подачки Германии только усугубят итак плачевное состояние безопасности в Европе и Украине.
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23.09.2021 11:37 Ответить
100 килограмм тротила, по килограмму через каждый километр, самые действенные санкции. и терроризмом никто не назовет, ну разве что кроме главтеррориста ***** и его шестерок.
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23.09.2021 11:50 Ответить
европе очень нравится дешевый ( в отличие от норвежского) газ так что дожмут америкозов руками жадного до денег бидона...
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23.09.2021 12:11 Ответить
 
 