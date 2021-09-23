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Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти газопроводу "Північний потік-2", - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти газопроводу

Палата представників Конгресу США прийняла поправки до оборонного бюджету, які містять обов'язкове накладення санкцій на газопровід "Північний потік-2".

Про це у Facebook повідомив глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Палата представників Конгресу США щойно прийняла правки до оборонного бюджету, які містять обов’язкове накладення санкцій на "Північний потік-2". На жаль, адміністрація Байдена відразу після інаугурації у січні цього року вирішила скористатися своїм правом зробити виняток (waiver) із законодавства про санкціі для оператора Північного потоку-2 з дивною аргументацією (з міркувань національної безпеки)", - йдеться в повідомленні.

За словами Вітренка, адміністрацію США продовжують переконувати, що саме з міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього вільного світу потрібно терміново накласти ці санкції.

"Є позитивні зрушення. Але паралельно ми ведемо роботу з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни у законодавстві закрили можливість для надання таких виключень з санкцій. Позицію України підтримала палата представників Конгресу США. Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", - додав Вітренко.

Також читайте: "Нафтогаз" витрачає на видобуток газу більше, ніж отримує від його продажу, - Вітренко

Автор: Наталя Джума
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А тепличная Европа, как бы ни причем. Они в первую очередь должны такой шум поднимать и просить помощь в санкциях США. А они молчок, в сторонке и выжидают.

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23.09.2021 11:09 Відповісти
Не пустят газопровод в США или заморозят его личные счета в банках США?
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23.09.2021 11:10 Відповісти
Паходу, над казламордыми коцапами прилюдное надругательство таки произойдёт...
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23.09.2021 11:11 Відповісти
Может хоть сенат и конгресс вразумят этого старго тупого осла,что подачки Германии только усугубят итак плачевное состояние безопасности в Европе и Украине.
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23.09.2021 11:37 Відповісти
100 килограмм тротила, по килограмму через каждый километр, самые действенные санкции. и терроризмом никто не назовет, ну разве что кроме главтеррориста ***** и его шестерок.
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23.09.2021 11:50 Відповісти
европе очень нравится дешевый ( в отличие от норвежского) газ так что дожмут америкозов руками жадного до денег бидона...
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23.09.2021 12:11 Відповісти
 
 