УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14999 відвідувачів онлайн
Новини Події
1 676 1
контрабанда (1549) мігранти (672) Нідерланди (1122)

Двох громадян України затримали в Нідерландах за підозрою в контрабанді людей

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох громадян України затримали в Нідерландах за підозрою в контрабанді людей

Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту затримали біля берегів Північного моря. Обох капітанів судна - українців - затримала прикордонна поліція за підозрою в контрабанді людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, передає Цензор.НЕТ.

Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту перехопили біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Судно прямувало до Великої Британії.

Зазначається, що спочатку мігранти намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда чи Роттердама. Однак, за словами правоохоронців, зараз контрабандисти людей дедалі частіше намагаються переправити вітрильними яхтами.

Читайте також: Режим Лукашенка використовує мігрантів як гібридну зброю проти ЄС, - президент Євроради Мішель

"Останнім часом було зупинено кілька парусних суден контрабандистів біля берегів Нідерландів", - заявив представник поліції інформагентству ANP.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два капитана, три старпома---ехали пираты, вёслами гребли----капитан с помощником девушку толкли.... . И 11 мигрантов на борту. В Кейптаунском порту. То хлопцы наши коноплю прикрывали азиатами. В Нидерландах траву брали, на Англию пёрли. Там конопля плохая---не тот климат, не вызревает.
показати весь коментар
26.09.2021 00:47 Відповісти
 
 