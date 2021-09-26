3 481 13
Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".
"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.
Топ коментарі
+4 violator
показати весь коментар26.09.2021 15:49
+2 Dietrich Berg
показати весь коментар26.09.2021 16:08
+2 Green sheet
показати весь коментар26.09.2021 16:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
До 2019 висіли об'яви новобудова 10 тис за м кв, а зараз 18 -20.