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житло (473) іпотека (68) Денис Шмигаль (2721)

Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".

"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.

Читайте також: Рада доручила Кабміну проаналізувати забезпечення громадян України житлом. Термін - три місяці
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Топ коментарі
+4
а список "простых украинцев" для которых это выделено прилагается ? и на сколько сильно он совпадает со списком фракции Слуги Народа в Верховной Раде ?
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26.09.2021 15:49
+2
Выгодные условия это когда за квартиру которая стоит 1 миллион 600 тыс грн. При первом взноса 600 тыс грн за 20 лет отдашь еще 4 миллиона. Если не пересмотрят % не в твою пользу - тогда еще больше...
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26.09.2021 16:08
+2
Задолбали вы уже разворовывать миллиарды под социальные лозунги. Знаем мы как вы даете ети кредиты и кому. Лучше бы заводы по производству стройматериалам в частности утеплителям построили. Почему у нас утеплитель и фанера идет из Беларашки и Рашки по заоблачным ценам? Вот вам и цены на жилье. Снимите ПДВ с утеплительных материалов и сразу и жилье и потребление енергоносителей упадет. Но тогда что же наша власть будет воровать и под какие проекты выделять миллиарды, вопрос
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26.09.2021 16:33
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а список "простых украинцев" для которых это выделено прилагается ? и на сколько сильно он совпадает со списком фракции Слуги Народа в Верховной Раде ?
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26.09.2021 15:49 Відповісти
Та вообще легко, отправят давать заявки в "Дию", а там ненужным клиентам будет сказано "Мест нет".
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26.09.2021 16:05 Відповісти
там есть одно НО - ты должен быть госслужащими или переселнцем...
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26.09.2021 17:34 Відповісти
Все очень просто. Деньги выделяются не кому попало, не холопам, а конкретным *своим* застройщикам и своим банкам, которые под ети деньги и продают свои квартиры. Остальные застройщики которые *не дружат* с властью, оказываются неконкурентоспособными.
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26.09.2021 16:38 Відповісти
Доступне жульйо, то до Малюськи у Діда Лукьяна.
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26.09.2021 15:58 Відповісти
Житло ж здорожчало.
До 2019 висіли об'яви новобудова 10 тис за м кв, а зараз 18 -20.
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26.09.2021 16:04 Відповісти
Выгодные условия это когда за квартиру которая стоит 1 миллион 600 тыс грн. При первом взноса 600 тыс грн за 20 лет отдашь еще 4 миллиона. Если не пересмотрят % не в твою пользу - тогда еще больше...
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26.09.2021 16:08 Відповісти
тому ти тут підробляєш, криворукий?
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26.09.2021 18:40 Відповісти
Задолбали вы уже разворовывать миллиарды под социальные лозунги. Знаем мы как вы даете ети кредиты и кому. Лучше бы заводы по производству стройматериалам в частности утеплителям построили. Почему у нас утеплитель и фанера идет из Беларашки и Рашки по заоблачным ценам? Вот вам и цены на жилье. Снимите ПДВ с утеплительных материалов и сразу и жилье и потребление енергоносителей упадет. Но тогда что же наша власть будет воровать и под какие проекты выделять миллиарды, вопрос
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26.09.2021 16:33 Відповісти
все вірно, але нахрін це ПДВ взагалі, якщо лише один і тисячі, знає як воно нараховується вірно?
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26.09.2021 18:42 Відповісти
Про фанеру ничего не скажу, а вот с утеплителем Вы погорячились. В Киеве преимущественно используется продукция Житомирского завода "Изоват", иногда Технониколь (сейчас "Свитондэйл" - наше производство с кацапскими корнями). Раньше использовалась вата из Беларуси "Белтеп" - врагу не пожелаю.
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27.09.2021 00:49 Відповісти
 
 