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Для программы кредитования жилья украинцам Кабмин выделил 20 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Для программы кредитования жилья украинцам Кабмин выделил 20 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что для кредитов на жилью для украинцев выделено 20 миллиардов грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Премьер отметил: "Еще больше украинцев смогут получить доступное жилье. Правительство на этой неделе поддержало решение об увеличении уставного капитала "Укрфинжилья" на 20 млрд грн. Эти средства будут направлены на реализацию программы Президента "Доступная ипотека" по обеспечению граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга".

"Благодаря этому решению еще несколько десятков тысяч семей смогут приобрести себе жилье на выгодных условиях", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение граждан Украины жильем. Срок - три месяца
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Топ комментарии
+4
а список "простых украинцев" для которых это выделено прилагается ? и на сколько сильно он совпадает со списком фракции Слуги Народа в Верховной Раде ?
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26.09.2021 15:49
+2
Выгодные условия это когда за квартиру которая стоит 1 миллион 600 тыс грн. При первом взноса 600 тыс грн за 20 лет отдашь еще 4 миллиона. Если не пересмотрят % не в твою пользу - тогда еще больше...
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26.09.2021 16:08
+2
Задолбали вы уже разворовывать миллиарды под социальные лозунги. Знаем мы как вы даете ети кредиты и кому. Лучше бы заводы по производству стройматериалам в частности утеплителям построили. Почему у нас утеплитель и фанера идет из Беларашки и Рашки по заоблачным ценам? Вот вам и цены на жилье. Снимите ПДВ с утеплительных материалов и сразу и жилье и потребление енергоносителей упадет. Но тогда что же наша власть будет воровать и под какие проекты выделять миллиарды, вопрос
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26.09.2021 16:33
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Правила форума Совет форумчан
а список "простых украинцев" для которых это выделено прилагается ? и на сколько сильно он совпадает со списком фракции Слуги Народа в Верховной Раде ?
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26.09.2021 15:49 Ответить
Та вообще легко, отправят давать заявки в "Дию", а там ненужным клиентам будет сказано "Мест нет".
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26.09.2021 16:05 Ответить
там есть одно НО - ты должен быть госслужащими или переселнцем...
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26.09.2021 17:34 Ответить
Все очень просто. Деньги выделяются не кому попало, не холопам, а конкретным *своим* застройщикам и своим банкам, которые под ети деньги и продают свои квартиры. Остальные застройщики которые *не дружат* с властью, оказываются неконкурентоспособными.
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26.09.2021 16:38 Ответить
Доступне жульйо, то до Малюськи у Діда Лукьяна.
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26.09.2021 15:58 Ответить
Житло ж здорожчало.
До 2019 висіли об'яви новобудова 10 тис за м кв, а зараз 18 -20.
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26.09.2021 16:04 Ответить
Выгодные условия это когда за квартиру которая стоит 1 миллион 600 тыс грн. При первом взноса 600 тыс грн за 20 лет отдашь еще 4 миллиона. Если не пересмотрят % не в твою пользу - тогда еще больше...
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26.09.2021 16:08 Ответить
тому ти тут підробляєш, криворукий?
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26.09.2021 18:40 Ответить
Задолбали вы уже разворовывать миллиарды под социальные лозунги. Знаем мы как вы даете ети кредиты и кому. Лучше бы заводы по производству стройматериалам в частности утеплителям построили. Почему у нас утеплитель и фанера идет из Беларашки и Рашки по заоблачным ценам? Вот вам и цены на жилье. Снимите ПДВ с утеплительных материалов и сразу и жилье и потребление енергоносителей упадет. Но тогда что же наша власть будет воровать и под какие проекты выделять миллиарды, вопрос
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26.09.2021 16:33 Ответить
все вірно, але нахрін це ПДВ взагалі, якщо лише один і тисячі, знає як воно нараховується вірно?
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26.09.2021 18:42 Ответить
Про фанеру ничего не скажу, а вот с утеплителем Вы погорячились. В Киеве преимущественно используется продукция Житомирского завода "Изоват", иногда Технониколь (сейчас "Свитондэйл" - наше производство с кацапскими корнями). Раньше использовалась вата из Беларуси "Белтеп" - врагу не пожелаю.
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27.09.2021 00:49 Ответить
 
 