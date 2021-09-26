Для программы кредитования жилья украинцам Кабмин выделил 20 млрд грн, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что для кредитов на жилью для украинцев выделено 20 миллиардов грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер отметил: "Еще больше украинцев смогут получить доступное жилье. Правительство на этой неделе поддержало решение об увеличении уставного капитала "Укрфинжилья" на 20 млрд грн. Эти средства будут направлены на реализацию программы Президента "Доступная ипотека" по обеспечению граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга".
"Благодаря этому решению еще несколько десятков тысяч семей смогут приобрести себе жилье на выгодных условиях", - подчеркнул Шмыгаль.
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