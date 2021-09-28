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Закон про олігархів призведе до вибіркового правосуддя і позасудових переслідувань, - "Голос"

Закон про олігархів призведе до вибіркового правосуддя і позасудових переслідувань, -

Партія "Голос" вважає так званий закон про олігархів юридичною маячнею, яка призведе до перевищення повноважень президента і вибіркового правосуддя.

Про це йдеться в заяві партії, опублікованій на її офіційному сайті.

"Цей документ не має жодного стосунку до справжньої боротьби з олігархами. Натомість він просто розширює повноваження президента, фактично запроваджуючи селективне правосуддя поза судовою і правоохоронною системами. Для того, щоб ефективно боротися з олігархатом, а не лозунгами, Україні не треба придумувати велосипед — у нас для цього є всі необхідні інструменти. Потрібно лише їх задіяти", - повідомляє партія з посиланням на заяви нардепа Андрія Осадчука.

У партії наголосили, що за пів року так званий "антиолігархічний" закон так і залишився маячнею з юридичної точки зору. Однак влада і надалі розігрує "спектакль" боротьби з олігархами замість того, щоб стримувати їхній вплив на політику, використовуючи наявні інструменти, вважають у партії.

"Для справжньої боротьби з олігархами потрібно вдосконалювати антимонопольне законодавство. Необхідно розвивати корпоративне управління, а не спостерігати за тим кошмаром, який відбувається в тому самому "Нафтогазі", в "Укрзалізниці". Ми в "Голосі" говорили про це владі дуже багато і запропонували свій дієвий антиолігархічний пакет. Також ми наполягаємо, що потрібно розбиратися з держбюджетом, щоб не давати олігархам паразитувати на ньому", — цитує пресслужба слова нардепа Андрія Осадчука.

Як повідомлялося, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського, ухвалили проєкт закону в другому читанні і в цілому.

24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час голосування. Саме це викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

Автор: 

Голос партія (512) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+3
Только мне кажется, что т.н. "закон об олигархах" противоречит Конституции, где все граждане Украины равны перед законом и в правах?
Следующим станет раскулачивание и ввод термина "социальное происхождение"?
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28.09.2021 12:31
+2
У нас и так все выборочное, тех кто при власти закон не касается, так же и и их родственников)
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28.09.2021 12:12
+2
А чому ж тоді неопозиційні, а владні депутати не проконтролювали стягнення з коломоського штрафу в 5 млрд гривень ?
Державі гроші не потрібні ? З військом уже розрахувались ?
Яке ж сороміття....
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28.09.2021 13:05
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Партия "Голос" считает так называемый закон об олигархах юридическим бредом, который приведет к превышению полномочий президента и выборочному правосудию.

Та нормально всё. У нас по-другому никогда и не было.
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28.09.2021 12:07 Відповісти
Знаково, що всі чотири опозиційні фракції ВРУ, незважаючи на незначні відмінності між ними, дружньо виступають проти данного закону.
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28.09.2021 12:17 Відповісти
А чому ж тоді неопозиційні, а владні депутати не проконтролювали стягнення з коломоського штрафу в 5 млрд гривень ?
Державі гроші не потрібні ? З військом уже розрахувались ?
Яке ж сороміття....
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28.09.2021 13:05 Відповісти
Та відправ хоч зараз і владних і опозийційних на уранові копальні довічно Я буду лише за.
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28.09.2021 13:14 Відповісти
Ну если при этом ворьё отправится на нары то нормально..
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28.09.2021 12:09 Відповісти
Вы верете,что Коломойского который обокрал Украину, отправят на нары？
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28.09.2021 13:37 Відповісти
У нас и так все выборочное, тех кто при власти закон не касается, так же и и их родственников)
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28.09.2021 12:12 Відповісти
Оце так клоуни. Самі ж і проголосували за закон, який вважають «юридическим бредом, который приведет к превышению полномочий президента и выборочному правосудию».

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28.09.2021 12:29 Відповісти
Только мне кажется, что т.н. "закон об олигархах" противоречит Конституции, где все граждане Украины равны перед законом и в правах?
Следующим станет раскулачивание и ввод термина "социальное происхождение"?
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28.09.2021 12:31 Відповісти
Типу воно не було вибірковим
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28.09.2021 12:35 Відповісти
прозвучал голос с анального отверстия олигарха пинчука
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28.09.2021 13:23 Відповісти
 
 