Закон про олігархів призведе до вибіркового правосуддя і позасудових переслідувань, - "Голос"

Партія "Голос" вважає так званий закон про олігархів юридичною маячнею, яка призведе до перевищення повноважень президента і вибіркового правосуддя.

Про це йдеться в заяві партії, опублікованій на її офіційному сайті.

"Цей документ не має жодного стосунку до справжньої боротьби з олігархами. Натомість він просто розширює повноваження президента, фактично запроваджуючи селективне правосуддя поза судовою і правоохоронною системами. Для того, щоб ефективно боротися з олігархатом, а не лозунгами, Україні не треба придумувати велосипед — у нас для цього є всі необхідні інструменти. Потрібно лише їх задіяти", - повідомляє партія з посиланням на заяви нардепа Андрія Осадчука.

У партії наголосили, що за пів року так званий "антиолігархічний" закон так і залишився маячнею з юридичної точки зору. Однак влада і надалі розігрує "спектакль" боротьби з олігархами замість того, щоб стримувати їхній вплив на політику, використовуючи наявні інструменти, вважають у партії.

"Для справжньої боротьби з олігархами потрібно вдосконалювати антимонопольне законодавство. Необхідно розвивати корпоративне управління, а не спостерігати за тим кошмаром, який відбувається в тому самому "Нафтогазі", в "Укрзалізниці". Ми в "Голосі" говорили про це владі дуже багато і запропонували свій дієвий антиолігархічний пакет. Також ми наполягаємо, що потрібно розбиратися з держбюджетом, щоб не давати олігархам паразитувати на ньому", — цитує пресслужба слова нардепа Андрія Осадчука.

Як повідомлялося, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського, ухвалили проєкт закону в другому читанні і в цілому.

24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час голосування. Саме це викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.