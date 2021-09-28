"Поб'ю Антоху двічі": реванш Усик-Джошуа відбудеться приблизно в лютому-березні наступного року
Реванш чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією IBF, WBA Super, WBO, IBO, українця Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа відбудеться в лютому - березні наступного року
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, це підтверджує промоутер Усика Олександр Красюк.
"Реванш у нас був прописаний в контракті. Він вже активований стороною Джошуа. Пам'ятаю, коли ми з Олександром ще тільки обговорювали питання реваншу з Джошуа, він не засмутився, а навпаки, зрадів, сказавши:"Поб'ю Антоху двічі", - заявив Красюк, слова якого цитує "Сегодня".
"...приблизний час... лютий-березень – це дійсно так. І в рамках цього періоду має відбутися реванш", - сказав Красюк на спільній з Усиком прес-конференції в Києві у вівторок.
За словами промоутера, хотілося б, щоб реванш відбувся в Україні.
"У будь-якому разі ми працюємо над тим... ми хочемо, щоб в Україні відбувалися події такого масштабу. Є купа обставин, але ми все одно зробимо те, що від нас залежить, щоб максимально скористатися такими шансами для популяризації виду спорту", - зазначив Красюк, представивши вголос майбутню подію: "Олімпійський". Зима. Лютий...".
Українець Олександр Усик став володарем чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super та IBO у важкій вазі (понад 90,718 кг), відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.
Українець виграв бій, що відбувся в Лондоні на стадіоні Tottenham Hotspur, за очками одноголосним рішень всіх суддів (117-112, 116-112, 115-113).
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А те, що спорт може приносити комусь великі доходи, не говорить абсолютно ні про що.
Я вважаю, що це неправильно, коли спортсмени отримують набагато більше грошей ніж люди, які заробляють за рахунок свого інтелекту, останні роблять набагато більший внесок в розвиток людства.
Верю в побуду украинского боксёра в этом бою!
и говорит:
-Если хотите жить, садитесь и срите.
Тем делать нечего, маньяк всетаки, сели посрали.
А он дальше:
-Теперь меняйтесь местами и жрите то, что насрали.
Тем делать нечего, жить хочется всетаки, поменялись местами и начали
говно есть.
Минут через пять,завыла недалеко ментовская сирена и маньяк убежал.
А парень говорит своей девушке:
- Видишь как я тебя люблю, все твое говно съел.
- Если бы ты меня любил, ты бы столько не насрал.
За Усика.
Джошуа был чемпионом в 4-х версиях.
Теперь чемпион - украинский боксёр Александр Усик.
я горжусь.
Морди бить стало прибутковіше ніж вирощувать хліб!
****!
для таких, слава - богиня , а деньги - бох !
-Не ноль, но очень может получить в грызло и одержать поражение.
Тьху на них обох.