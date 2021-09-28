"Поб'ю Антоху двічі": реванш Усик-Джошуа відбудеться приблизно в лютому-березні наступного року

Реванш чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією IBF, WBA Super, WBO, IBO, українця Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа відбудеться в лютому - березні наступного року

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, це підтверджує промоутер Усика Олександр Красюк.

"Реванш у нас був прописаний в контракті. Він вже активований стороною Джошуа. Пам'ятаю, коли ми з Олександром ще тільки обговорювали питання реваншу з Джошуа, він не засмутився, а навпаки, зрадів, сказавши:"Поб'ю Антоху двічі", - заявив Красюк, слова якого цитує "Сегодня".

"...приблизний час... лютий-березень – це дійсно так. І в рамках цього періоду має відбутися реванш", - сказав Красюк на спільній з Усиком прес-конференції в Києві у вівторок.

За словами промоутера, хотілося б, щоб реванш відбувся в Україні.

"У будь-якому разі ми працюємо над тим... ми хочемо, щоб в Україні відбувалися події такого масштабу. Є купа обставин, але ми все одно зробимо те, що від нас залежить, щоб максимально скористатися такими шансами для популяризації виду спорту", - зазначив Красюк, представивши вголос майбутню подію: "Олімпійський". Зима. Лютий...".

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Українець Олександр Усик став володарем чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super та IBO у важкій вазі (понад 90,718 кг), відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Українець виграв бій, що відбувся в Лондоні на стадіоні Tottenham Hotspur, за очками одноголосним рішень всіх суддів (117-112, 116-112, 115-113).