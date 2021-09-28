"Побью Антоху дважды": реванш Усик-Джошуа состоится приблизительно в феврале-марте следующего года
Реванш чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO, украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа состоится в феврале - марте следующего года
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это подтверждает промоутер Усика Александр Красюк.
"Реванш у нас был прописан в контракте. Он уже активирован стороной Джошуа. Помню, когда мы с Александром еще только обсуждали вопрос реванша с Джошуа, он не огорчился, а наоборот, обрадовался, сказав: "Побью Антоху дважды", – заявил Красюк, слова которого цитирует "Сегодня".
"...приблизительное время... февраль - март это действительно так. И в рамках этого периода должен состояться реванш", - сказал Красюк на совместной с Усиком пресс-конференции во вторник в Киеве.
По словам промоутера, хотелось бы, чтобы реванш состоялся в Украине.
"В любом случае мы работаем над тем... мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, но мы все равно сделаем то, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами для популяризации вида спорта", - отметил Красюк, представив вслух будущее событие: "Олимпийский". Зима. Февраль...".
Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.
Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113).
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А те, що спорт може приносити комусь великі доходи, не говорить абсолютно ні про що.
Я вважаю, що це неправильно, коли спортсмени отримують набагато більше грошей ніж люди, які заробляють за рахунок свого інтелекту, останні роблять набагато більший внесок в розвиток людства.
Верю в побуду украинского боксёра в этом бою!
и говорит:
-Если хотите жить, садитесь и срите.
Тем делать нечего, маньяк всетаки, сели посрали.
А он дальше:
-Теперь меняйтесь местами и жрите то, что насрали.
Тем делать нечего, жить хочется всетаки, поменялись местами и начали
говно есть.
Минут через пять,завыла недалеко ментовская сирена и маньяк убежал.
А парень говорит своей девушке:
- Видишь как я тебя люблю, все твое говно съел.
- Если бы ты меня любил, ты бы столько не насрал.
За Усика.
Джошуа был чемпионом в 4-х версиях.
Теперь чемпион - украинский боксёр Александр Усик.
я горжусь.
Морди бить стало прибутковіше ніж вирощувать хліб!
****!
для таких, слава - богиня , а деньги - бох !
-Не ноль, но очень может получить в грызло и одержать поражение.
Тьху на них обох.