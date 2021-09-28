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"Побью Антоху дважды": реванш Усик-Джошуа состоится приблизительно в феврале-марте следующего года

Реванш чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO, украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа состоится в феврале - марте следующего года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это подтверждает промоутер Усика Александр Красюк.

"Реванш у нас был прописан в контракте. Он уже активирован стороной Джошуа. Помню, когда мы с Александром еще только обсуждали вопрос реванша с Джошуа, он не огорчился, а наоборот, обрадовался, сказав: "Побью Антоху дважды", – заявил Красюк, слова которого цитирует "Сегодня".

"...приблизительное время... февраль - март это действительно так. И в рамках этого периода должен состояться реванш", - сказал Красюк на совместной с Усиком пресс-конференции во вторник в Киеве.

По словам промоутера, хотелось бы, чтобы реванш состоялся в Украине.

"В любом случае мы работаем над тем... мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, но мы все равно сделаем то, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами для популяризации вида спорта", - отметил Красюк, представив вслух будущее событие: "Олимпийский". Зима. Февраль...".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе. ФОТОрепортаж

Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113).

бокс (598) реванш (32) Усик Александр (78)


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Топ комментарии
+27
Да хоть трижды. Ватником он быть от этого не перестанет...
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28.09.2021 14:58
+14
_Самоуверенность - признак идиота. Как бы в реванше ватаноида не спиткало лыхо. Всегда - всегда! - на любую силу найдётся сила ещё большая. Просто в силу бесконечности ряда чисел.
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28.09.2021 15:03
+11
ви,пусть этот ватаноид лучше орет под другим флагом про мыодиннарот и прославляет кацапскую секту -имиджу воюющей Украины это намного полезнее
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28.09.2021 15:35
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Да хоть трижды. Ватником он быть от этого не перестанет...
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28.09.2021 14:58 Ответить
Так пусть неватники медали и пояса завоёвывают. Кто мешает?
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28.09.2021 15:03 Ответить
Чемпіон по мордобою, какоє вєлікоє достіженіє..
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28.09.2021 15:07 Ответить
Эммм, ну да ж не знаю Так станьте чемпионом мира по шахматам или бадмингтону и заявите на весь мир о своём достижении, что вы НЕватник. Бокс весьма популярный в мире и приносящий миллионы доходов какбе не нуждается в его обсуждении и словесном "мордобое". Настолько очевидно, что даже глупо обсуждать
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28.09.2021 15:26 Ответить
Значення спортивних результатів дуже сильно переоцінюють. Ніякої величі там не може бути.
А те, що спорт може приносити комусь великі доходи, не говорить абсолютно ні про що.
Я вважаю, що це неправильно, коли спортсмени отримують набагато більше грошей ніж люди, які заробляють за рахунок свого інтелекту, останні роблять набагато більший внесок в розвиток людства.
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28.09.2021 15:48 Ответить
А кто мешает ватаноиду усику продолжить претворяться патриотом и наконец отстегнуть на Армию ?ну да,у него ж родственники в Крыму,которых ,по его доходам,за семь лет можно было поселить в любой точке мира
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28.09.2021 15:13 Ответить
Вы знаете, если у нас и дальше будет массовая истерика по поводу спортсменов, якобы не таких, как обсуждающим надо, то эти достойные люди просто уедут из страны и будут работать на себя и другие флаги. В современном мире с деньгами и славой переместиться очень легко и главное, разные неудачники и болтуны по мозгам не будут ездить. Об этом факторе тоже не надо забывать, а то останемся ни с чём
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28.09.2021 15:29 Ответить
ви,пусть этот ватаноид лучше орет под другим флагом про мыодиннарот и прославляет кацапскую секту -имиджу воюющей Украины это намного полезнее
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28.09.2021 15:35 Ответить
Да,как говорится,скатертью- дорога. Не надо мне делать одолжение.
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28.09.2021 16:04 Ответить
Гундяевская секта не разрешает.
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28.09.2021 15:34 Ответить
каждый зарабатывает по своему, кто то кулаками, кто то торгует едалом в политике с 1998 г. ...оказалось что едалом выгоднее, можно войти в 10 ку буржуинов украины нажив непосильным трудом 1,6 млрд, а потом на телекамеры покормить бойцов клубникой или купить что нибудь для армии обратно же сообшив об этом каждой дворняжке, а можно творить добро тайно, можно даже не отстегивая на армию))) ...для особо упоротых ТАЙНО т.е. без молдаванского пиара)))
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28.09.2021 16:14 Ответить
Можешь мне не рассказывать,козломордый,что усик "тайно творит добро"-оно ,на пару с ломой,при мне ,в 2014м высрало,что это не его война и помогать Армии он не будет
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28.09.2021 17:02 Ответить
Що ,свинособака,сгорел сарай -гори и хата?эх,люблю рашню на чистую воду выводить -не останавливайся,козломордый)
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28.09.2021 17:10 Ответить
первый бой остановили за 10 секунд до конца 12 раунда, судья подумал что прийдётся много денег слюнявить на лечение потом по инвалидности выплаты, посмотрим что будет дальше
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28.09.2021 14:59 Ответить
Организаторы побоялись, что не смогут заработать на реванше - некого будет выставлять.
Верю в побуду украинского боксёра в этом бою!
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28.09.2021 15:08 Ответить
_Самоуверенность - признак идиота. Как бы в реванше ватаноида не спиткало лыхо. Всегда - всегда! - на любую силу найдётся сила ещё большая. Просто в силу бесконечности ряда чисел.
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28.09.2021 15:03 Ответить
Патріотично ставляться до патріотів.
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28.09.2021 15:13 Ответить
Слава Гундяю! Слава сектанту секти РПЦ-ФСБ, гнУсіку!!
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28.09.2021 15:06 Ответить
Усик не комик-пианист и слово сдержит.
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28.09.2021 15:08 Ответить
Да хоть пять...реально,срать на тебя,ватаноид
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28.09.2021 15:08 Ответить
о, то це мабуть ти серуха країну прославляєш а не він ))
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28.09.2021 15:14 Ответить
Ну как вы прославляете Украину -это всем известно)из за зесрани всех украинцев теперь считают дебилами,а этот ватаноид прославляет кацапскую секту и слоган мышебратья на весь Мир
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28.09.2021 15:23 Ответить
Поймал маньяк на лестничной площадке молодую влюбленную парочку
и говорит:
-Если хотите жить, садитесь и срите.
Тем делать нечего, маньяк всетаки, сели посрали.
А он дальше:
-Теперь меняйтесь местами и жрите то, что насрали.
Тем делать нечего, жить хочется всетаки, поменялись местами и начали
говно есть.
Минут через пять,завыла недалеко ментовская сирена и маньяк убежал.
А парень говорит своей девушке:
- Видишь как я тебя люблю, все твое говно съел.
- Если бы ты меня любил, ты бы столько не насрал.
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28.09.2021 16:52 Ответить
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28.09.2021 15:14 Ответить
Усик - украинский боксёр.
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28.09.2021 15:26 Ответить
Да,он ватный гражданин Украины,а тебе б за своего болеть надо бы ,но видно нету у вас
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28.09.2021 15:29 Ответить
Я болею за своего.
За Усика.
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28.09.2021 15:34 Ответить
хм..скажу свое мнение(я смотрел этот бой полностью) - и в связи с тем что вся кацапия болела за Усика победа могла быть куплена русней !? ну не мог НАКАУТЕР с таким сильным ударом так бездарно провел бой (вспомните как он Кличко приложился что тот потерялся, хотя Кличко был опасней Усика но Джошуа смог подобраться и ударить ) так за весь бой не РАЗУ усика не ****** на полную силу!? Что-то не вяжется тут..это профи бокс за ТРИ пояса и так тупо слить...имхо
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28.09.2021 15:10 Ответить
Раніше мексиканці скинулись і заплатили Джошуа щоб він піддався пельменю Руізу?
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28.09.2021 15:15 Ответить
я все сказал и меня не переубедить !!!.. но с таким ударом как у Джошуа ни РАЗУ !!!! не ударить Усика на полную силу и как это назвать !? он с Кличко 10 раундов подходил-подкрадывался и все боялся ответки - но все-таки достал его !! а тут *** - у Усика нет удара и боятся Джошуа было некуй а боятся должен был как раз Усик...воняет этот бой.. и еще - ты заметил что в бою не было грязи что всегда бывает в чемпионских боях - а тут через чур чистый бой...
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28.09.2021 19:52 Ответить
Кличко зовсім мало рухався, тому Джошуа було набагато легше попасти в нього. А Усик постійно був у русі. Вимотував британця і постійно жалив його хоч і не дуже сильно, проте попадав в нього і тримав його постійно в напрузі. Та ще й Джошуа не надто може на той бій налаштувався. зверхньо підійшов до бою, як з тим мексиканцем. Матч-реванш все прояснить.
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29.09.2021 00:00 Ответить
да, но Джошуа боялся подойти к Кличко на расстояние удара а с Усиком такого не было - он не боялся пропустить - так как у Усика нет удара....
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29.09.2021 00:05 Ответить
так боялся подойти к Кличко, что отправил его сначала в нокдаун 2 раза, а потом нокаутировал.. У Володи просто размах рук намного больше, чем в Усыка, вот он и держал сколько мог на джебе Джошуа. Если бы не возраст, то и скорость работы ног была бы у Кличка лучше. лет 5 хотя бы минус тогда, он бы этого Джошуа завалил бы в 3-4 раунде.
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29.09.2021 00:20 Ответить
я не знаю - мы наверное оцениваем бокс по разному..
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29.09.2021 00:25 Ответить
Джошуа це не боксер, а скоріше якийсь атлет-бодібілдер. Він дуже повільний і недостатньо витривалий. Тайсон декласує нашого ватана.
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28.09.2021 15:11 Ответить
Тайсон... Ну ты сравнил хер с пальцем!
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28.09.2021 15:14 Ответить
Тайсона Ф'юрі маю на увазі.
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28.09.2021 15:18 Ответить
На фоне Усика - да.
Джошуа был чемпионом в 4-х версиях.
Теперь чемпион - украинский боксёр Александр Усик.
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28.09.2021 15:18 Ответить
Усик- гордость Украины!!!
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28.09.2021 15:15 Ответить
_Усик - ватная прокладка кремля. И то, что он может мне навалять в кулачном бою вообще никак не изменяет этого факта.
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28.09.2021 15:22 Ответить
Зачем с кем-то меряться кулаками если изобретён пистолет?
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28.09.2021 15:38 Ответить
Да, полкан Кольт - подлинный демократ - уравнял людей.
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28.09.2021 15:42 Ответить
Кстати, хотелось бы напомнить один эпизод. Не так давно это было - Усика вызывал на бой украинский борец Грицай за высказывания Усика про Крым. Чем закончилось? Усик запихнул язык в жопу и притих. Так что тезис "не можешь побить Усика, то не вякай" - не состоятельный.
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28.09.2021 15:46 Ответить
А мине напоминать и не треба - я помню, я горжусь.
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28.09.2021 15:52 Ответить
То я не вам, то я так, к слову
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28.09.2021 15:53 Ответить
Цікавіше було б бій за абсолютного чемпіона бачити ,з переможцем Фьюрі-Уайдлер. Тоже нервує рпцшна маячня що несе усик, але все рівно він під прапором України виступає.
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28.09.2021 15:18 Ответить
Януковеч и его банда также жовто-блакытным прикрывались...
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28.09.2021 15:27 Ответить
прочитал немного постов...и другого и не ожидал.....какие же вы все ********, завистливые и подлые.....(( вы ненавидите всех и всё ....а кто есть вы?! и что для страны сделали? противно читать....((не отвечайте мне .свободны.... продолжайте дальше срачь между собой...вы так кайфуете тут сутками своим дрочем .ничем и никем недовольные...
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28.09.2021 15:41 Ответить
Просто иди на, ботинок.
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28.09.2021 15:44 Ответить
А што для України усік сдєлал? Он ведь і Антону набіл морду раді Ісуса, а нє раді страни))
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28.09.2021 15:53 Ответить
вообще то на тех рингах морды бьют не ради бога или страны, а за большое бабло ))
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28.09.2021 17:55 Ответить
Очень точно подмечено
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28.09.2021 15:55 Ответить
Павлов, ищи себе свору собак и изучай инстинкты. И помни, что инстинкт самосохранения, ****, основной. Особенно для павловых в Украине.
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28.09.2021 16:30 Ответить
***...ський прогрес людства!!!
Морди бить стало прибутковіше ніж вирощувать хліб!
****!
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28.09.2021 15:52 Ответить
Удивительный трезвый ракурс (взгляд) на текущую действительность. Отрезвляет как ледяной душ.
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28.09.2021 15:54 Ответить
_С другой стороны... кто герои человечества? Величайшие из убийц - завоеватели: Македонский и всё такое. Что как бы намекает на облико морале самого человечества... Не хлеборобы и врачеватели у него в наибольшем почёте - а самые выдающиеся убийцы человеков... Не иисусы, а варравы. Эх...
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28.09.2021 15:57 Ответить
усикам с ломами нация - пох,
для таких, слава - богиня , а деньги - бох !
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28.09.2021 15:57 Ответить
Не зрозуміло чому Джошуа зовсім не використав своїх переваг - довші руки, більша вага і набагато сильніший удар. Вочевидь він має вигнати до біса всю ту команду яка "холуйствовала" під час бою і настирно повторювала йому що він "бріліант" в той час як він програвав раунд за раундом по очкам... Якщо Джошуа зробить правильні висновки і знайде собі правильного тренера а не те лайно з яким він працював до поразки, то шансів в Усика практично нуль. Можливо за рік він набере декілька кілограмів маси, але ж він не природний супертяж. Ну пофартило трошки. Хай заробить собі на еміграцію і забирається з України.
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28.09.2021 16:08 Ответить
"...то шансів в Усика практично нуль"
-Не ноль, но очень может получить в грызло и одержать поражение.
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28.09.2021 16:12 Ответить
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28.09.2021 16:53 Ответить
Він ще й друг Шарія на додачу до "православія головного мозку"... Мля...
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28.09.2021 17:05 Ответить
Судячи з посту шмарія - він навіть його брат, а не тільки друг.

Тьху на них обох.
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29.09.2021 02:44 Ответить
Только лаки панч поможет Джошику реваншироваться.По технике он явно уступает Усику и защита у него слабовата.
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28.09.2021 20:51 Ответить
Молодец Усик, великий чемпион и настоящий патриот Украины.
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28.09.2021 20:52 Ответить
Який же він кацапюра. «Антоху» це Ентоні на рузкам ізикє.
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29.09.2021 02:42 Ответить
 
 