Накопичувальна пенсійна система запрацює, можливо, з 2024 року - Лазебна
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна допускає, що накопичувальна пенсійна система в країні запрацює з 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Восени стоїть на порядку денному Верховної Ради ухвалення законопроєкту про накопичувальну систему. Думаю, це буде тільки перше читання", - зазначила міністр.
За словами Лазебної, після прийняття документа в цілому буде потрібен певний час для розвитку інфраструктури.
"Ми хотіли, щоб люди відкладали на свої накопичувальні рахунки вже в 2023 році, але, можливо, це буде і 2024 рік", - підкреслила очільниця Мінсоцполітики.
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+4 Підлога Маккартні
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Но то, шо этих денех будущие пенсы не увидят - это факт уже сейчас
Самая бедная страна Европы!
Буду сьогодні тролить зелень на роботі.
Скажу, що батькам їхнім перестануть платити пенсії у зв'язку з переходом на накопичувальну систему, - а накопичень немає ні в кого, - і скажу, що зобов'зані вони доглядати старих, бо заберуть хату. Йой, що буде.