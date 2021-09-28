УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11731 відвідувач онлайн
Новини
1 171 21

Накопичувальна пенсійна система запрацює, можливо, з 2024 року - Лазебна

Накопичувальна пенсійна система запрацює, можливо, з 2024 року - Лазебна

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна допускає, що накопичувальна пенсійна система в країні запрацює з 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Восени стоїть на порядку денному Верховної Ради ухвалення законопроєкту про накопичувальну систему. Думаю, це буде тільки перше читання", - зазначила міністр.

За словами Лазебної, після прийняття документа в цілому буде потрібен певний час для розвитку інфраструктури.

"Ми хотіли, щоб люди відкладали на свої накопичувальні рахунки вже в 2023 році, але, можливо, це буде і 2024 рік", - підкреслила очільниця Мінсоцполітики.

Читайте також: Накопичувальну пенсійну систему в Україні можна запровадити за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом, - СБ

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1585) Лазебна Марина (167)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Я вам могу только личинку на стол отложить. Верните тогда все ЕСВ и ПФ налоги, нелюди!!!
показати весь коментар
28.09.2021 16:38
+3
Возможно. А возможно и не заработает

Но то, шо этих денех будущие пенсы не увидят - это факт уже сейчас
показати весь коментар
28.09.2021 16:38
+3
Организовать накопительную систему можно за пол дня. Дать возможность открыться филиалам швейцарских банков и ФСЕ ! Но тогда украсть нельзя будет а так не интересно
показати весь коментар
28.09.2021 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вам могу только личинку на стол отложить. Верните тогда все ЕСВ и ПФ налоги, нелюди!!!
показати весь коментар
28.09.2021 16:38 Відповісти
По факту накопительная система давным давно есть. Люди делают по возможности заначки на " черный' день или недвижимость, что тоже накопление. Только у нас это имеет форму настолько уродливую ,что больше напоминает заначку ЗЕКа.
показати весь коментар
28.09.2021 16:51 Відповісти
Возможно. А возможно и не заработает

Но то, шо этих денех будущие пенсы не увидят - это факт уже сейчас
показати весь коментар
28.09.2021 16:38 Відповісти
Организовать накопительную систему можно за пол дня. Дать возможность открыться филиалам швейцарских банков и ФСЕ ! Но тогда украсть нельзя будет а так не интересно
показати весь коментар
28.09.2021 16:45 Відповісти
Не смогут здесь никакие филиалы ничего гарантировать...Тат как они подпадут под НАШЕ законодательство , а не швейцарское !
показати весь коментар
28.09.2021 17:39 Відповісти
А куда откладывать? Я отложу. Большую... И пусть крадут.
показати весь коментар
28.09.2021 16:41 Відповісти
если только лазебная перед увольнением положит в тот пенсионный фонд свои кровные для наглядности
показати весь коментар
28.09.2021 16:41 Відповісти
Она то как положит так и заберёт, вместе с нашими а мы опять будем проклинать зебилов
показати весь коментар
28.09.2021 16:46 Відповісти
В Трускавце обсудят рокировки во власти: без кресла могут остаться Лазебная .-И за каких то полчаса уже третье обещание Лазебной с волшебными словами кодлана Коломойского будет и возможно.
показати весь коментар
28.09.2021 16:47 Відповісти
да народу зарплаты на жизнь не хватает а еще откладывать? они там совсем звизданулись!
показати весь коментар
28.09.2021 16:48 Відповісти
Один гаденыш пришел взял задаток ( а я уже на все был согласен) и.... больше я его не видел.
показати весь коментар
28.09.2021 16:57 Відповісти
Мой пост удалили потому что я написал что нарид за штуку баксов не хочет работать? Офигиьельно
показати весь коментар
28.09.2021 16:59 Відповісти
Так они судят по своим зарплатам, по сотням тысяч в месяц...
показати весь коментар
28.09.2021 17:06 Відповісти
Тобто, виберіть шмаркача на другий термін і вона запрацює!!!!!!! вАм зебілам великий хЄР!!!!!!!!!!
показати весь коментар
28.09.2021 16:52 Відповісти
А что можно отложить при минималке и при таких тарифах и ценах абсолютно на всё? Людям надо на всём экономить, чтоб протянуть от зарплаты до зарплаты. Или вы думаете, что простой народ, тоже такие зарплаты получает, по сотни тысяч в месяц, как и вы? Вам то есть что откладывать, а вот трудовому народу - увы!!!
показати весь коментар
28.09.2021 17:02 Відповісти
Рядом с моей дачей село так вот нанять человека помощником за штуку баксов ещё никому не удалось. Сколько надо платить за посильный труд?
показати весь коментар
28.09.2021 17:13 Відповісти
Это Украина, детка!
Самая бедная страна Европы!
показати весь коментар
28.09.2021 18:15 Відповісти
Надіюся до 2024 року Зе і його бандюганів повісять.
показати весь коментар
28.09.2021 17:04 Відповісти
самое смешное, что нашаЫлита сама не очень доверяет хранению и накоплению в банках, почитайте е-декларации - там наличкой хранятся миллионы в гривнях и не меньше в баксах... так что прежде чем вводить "накопительную" нужно понять... для кого ))) народ будет копить и через сколько эта копилка осядет в неизвестном офшоре
показати весь коментар
28.09.2021 17:34 Відповісти
Isolda67fox@isolda67fox



Буду сьогодні тролить зелень на роботі.
Скажу, що батькам їхнім перестануть платити пенсії у зв'язку з переходом на накопичувальну систему, - а накопичень немає ні в кого, - і скажу, що зобов'зані вони доглядати старих, бо заберуть хату. Йой, що буде.
показати весь коментар
28.09.2021 18:23 Відповісти
 
 