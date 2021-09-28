Накопичувальна пенсійна система запрацює, можливо, з 2024 року - Лазебна

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна допускає, що накопичувальна пенсійна система в країні запрацює з 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Восени стоїть на порядку денному Верховної Ради ухвалення законопроєкту про накопичувальну систему. Думаю, це буде тільки перше читання", - зазначила міністр.

За словами Лазебної, після прийняття документа в цілому буде потрібен певний час для розвитку інфраструктури.

"Ми хотіли, щоб люди відкладали на свої накопичувальні рахунки вже в 2023 році, але, можливо, це буде і 2024 рік", - підкреслила очільниця Мінсоцполітики.

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