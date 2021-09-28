Накопительная пенсионная система заработает, возможно, с 2024 года, - Лазебная
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная допускает, что накопительная пенсионная система в стране заработает с 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Осенью стоит в повестке дня Верховной Рады принятие законопроекта о накопительной системе. Думаю, это будет только первое чтение", - отметила министр.
По словам Лазебной, после принятия документа в целом будет необходимо некоторое время для развития инфраструктуры.
"Мы хотели, чтобы люди откладывали на свои накопительные счета уже в 2023 году, но, возможно, это будет и 2024 год", - подчеркнула глава Минсоцполитики.
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Но то, шо этих денех будущие пенсы не увидят - это факт уже сейчас
Самая бедная страна Европы!
Буду сьогодні тролить зелень на роботі.
Скажу, що батькам їхнім перестануть платити пенсії у зв'язку з переходом на накопичувальну систему, - а накопичень немає ні в кого, - і скажу, що зобов'зані вони доглядати старих, бо заберуть хату. Йой, що буде.