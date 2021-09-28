РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11806 посетителей онлайн
Новости
1 171 21

Накопительная пенсионная система заработает, возможно, с 2024 года, - Лазебная

Накопительная пенсионная система заработает, возможно, с 2024 года, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная допускает, что накопительная пенсионная система в стране заработает с 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Осенью стоит в повестке дня Верховной Рады принятие законопроекта о накопительной системе. Думаю, это будет только первое чтение", - отметила министр.

По словам Лазебной, после принятия документа в целом будет необходимо некоторое время для развития инфраструктуры.

"Мы хотели, чтобы люди откладывали на свои накопительные счета уже в 2023 году, но, возможно, это будет и 2024 год", - подчеркнула глава Минсоцполитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Я вам могу только личинку на стол отложить. Верните тогда все ЕСВ и ПФ налоги, нелюди!!!
показать весь комментарий
28.09.2021 16:38
+3
Возможно. А возможно и не заработает

Но то, шо этих денех будущие пенсы не увидят - это факт уже сейчас
показать весь комментарий
28.09.2021 16:38
+3
Организовать накопительную систему можно за пол дня. Дать возможность открыться филиалам швейцарских банков и ФСЕ ! Но тогда украсть нельзя будет а так не интересно
показать весь комментарий
28.09.2021 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вам могу только личинку на стол отложить. Верните тогда все ЕСВ и ПФ налоги, нелюди!!!
показать весь комментарий
28.09.2021 16:38 Ответить
По факту накопительная система давным давно есть. Люди делают по возможности заначки на " черный' день или недвижимость, что тоже накопление. Только у нас это имеет форму настолько уродливую ,что больше напоминает заначку ЗЕКа.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:51 Ответить
Возможно. А возможно и не заработает

Но то, шо этих денех будущие пенсы не увидят - это факт уже сейчас
показать весь комментарий
28.09.2021 16:38 Ответить
Организовать накопительную систему можно за пол дня. Дать возможность открыться филиалам швейцарских банков и ФСЕ ! Но тогда украсть нельзя будет а так не интересно
показать весь комментарий
28.09.2021 16:45 Ответить
Не смогут здесь никакие филиалы ничего гарантировать...Тат как они подпадут под НАШЕ законодательство , а не швейцарское !
показать весь комментарий
28.09.2021 17:39 Ответить
А куда откладывать? Я отложу. Большую... И пусть крадут.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:41 Ответить
если только лазебная перед увольнением положит в тот пенсионный фонд свои кровные для наглядности
показать весь комментарий
28.09.2021 16:41 Ответить
Она то как положит так и заберёт, вместе с нашими а мы опять будем проклинать зебилов
показать весь комментарий
28.09.2021 16:46 Ответить
В Трускавце обсудят рокировки во власти: без кресла могут остаться Лазебная .-И за каких то полчаса уже третье обещание Лазебной с волшебными словами кодлана Коломойского будет и возможно.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:47 Ответить
да народу зарплаты на жизнь не хватает а еще откладывать? они там совсем звизданулись!
показать весь комментарий
28.09.2021 16:48 Ответить
Один гаденыш пришел взял задаток ( а я уже на все был согласен) и.... больше я его не видел.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:57 Ответить
Мой пост удалили потому что я написал что нарид за штуку баксов не хочет работать? Офигиьельно
показать весь комментарий
28.09.2021 16:59 Ответить
Так они судят по своим зарплатам, по сотням тысяч в месяц...
показать весь комментарий
28.09.2021 17:06 Ответить
Тобто, виберіть шмаркача на другий термін і вона запрацює!!!!!!! вАм зебілам великий хЄР!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.09.2021 16:52 Ответить
А что можно отложить при минималке и при таких тарифах и ценах абсолютно на всё? Людям надо на всём экономить, чтоб протянуть от зарплаты до зарплаты. Или вы думаете, что простой народ, тоже такие зарплаты получает, по сотни тысяч в месяц, как и вы? Вам то есть что откладывать, а вот трудовому народу - увы!!!
показать весь комментарий
28.09.2021 17:02 Ответить
Рядом с моей дачей село так вот нанять человека помощником за штуку баксов ещё никому не удалось. Сколько надо платить за посильный труд?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:13 Ответить
Это Украина, детка!
Самая бедная страна Европы!
показать весь комментарий
28.09.2021 18:15 Ответить
Надіюся до 2024 року Зе і його бандюганів повісять.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:04 Ответить
самое смешное, что нашаЫлита сама не очень доверяет хранению и накоплению в банках, почитайте е-декларации - там наличкой хранятся миллионы в гривнях и не меньше в баксах... так что прежде чем вводить "накопительную" нужно понять... для кого ))) народ будет копить и через сколько эта копилка осядет в неизвестном офшоре
показать весь комментарий
28.09.2021 17:34 Ответить
Isolda67fox@isolda67fox



Буду сьогодні тролить зелень на роботі.
Скажу, що батькам їхнім перестануть платити пенсії у зв'язку з переходом на накопичувальну систему, - а накопичень немає ні в кого, - і скажу, що зобов'зані вони доглядати старих, бо заберуть хату. Йой, що буде.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:23 Ответить
 
 