Накопительная пенсионная система заработает, возможно, с 2024 года, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная допускает, что накопительная пенсионная система в стране заработает с 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Осенью стоит в повестке дня Верховной Рады принятие законопроекта о накопительной системе. Думаю, это будет только первое чтение", - отметила министр.

По словам Лазебной, после принятия документа в целом будет необходимо некоторое время для развития инфраструктуры.

"Мы хотели, чтобы люди откладывали на свои накопительные счета уже в 2023 году, но, возможно, это будет и 2024 год", - подчеркнула глава Минсоцполитики.

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