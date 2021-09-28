Папа Римський Франциск планує візит в Україну в 2022 році
Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року, однак точна дата візиту поки невідома.
Про це заявив архієпископ Мечислав Мокшицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", - сказав архієпископ, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність візиту понтифіка в Україну.
Мокшицький також заявив, що Римсько-католицька церква "постійно стежить за розвитком ситуації на Сході України, засуджує окупацію українських територій і бере участь в гуманітарних акціях і організації конвоїв для захисників України".
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Патриарх Варфоламей и Папа Римский приезжают в Украину "не испрашивая высочайшего благословления" у Кирилки, умноженного на ноль в день выдачи Томоса Украине и создания Автокефальной Православной Церкви Украины..
влияние РПЦ и Кремля тает каждый день и каждый час, во славу Украины!