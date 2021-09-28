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Папа Римський Франциск планує візит в Україну в 2022 році

Папа Римський Франциск планує візит в Україну в 2022 році

Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року, однак точна дата візиту поки невідома.

Про це заявив архієпископ Мечислав Мокшицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", - сказав архієпископ, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність візиту понтифіка в Україну.

Мокшицький також заявив, що Римсько-католицька церква "постійно стежить за розвитком ситуації на Сході України, засуджує окупацію українських територій і бере участь в гуманітарних акціях і організації конвоїв для захисників України".

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гундяївці будуть "проти". Вони здані і Папу Римського піддати "анафемі", заодно з Вселенським патріархом Варфоломієм
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28.09.2021 18:43 Відповісти
Ух и вой будет на мокшанских болотах! Желательно чтобы гундяевская секта устроила самосожжение в знак протеста.
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28.09.2021 18:50 Відповісти
истинного говорю вам, дети мои!.. сектант Гуньдяй не переживет это событие..
Патриарх Варфоламей и Папа Римский приезжают в Украину "не испрашивая высочайшего благословления" у Кирилки, умноженного на ноль в день выдачи Томоса Украине и создания Автокефальной Православной Церкви Украины..
влияние РПЦ и Кремля тает каждый день и каждый час, во славу Украины!
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28.09.2021 19:08 Відповісти
почувствовал что богоизбранные распоясались?
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28.09.2021 19:23 Відповісти
37 сацердотів католиків обвинувачені у педофілії за минулий рік.16 замішані у розповсюджені дитячої порнографії.Сам папа захищає нетрадиційні шлюби.Розпуста і гниль,велкам до України!!!
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28.09.2021 19:33 Відповісти
Про мужеложство і скотоложство в РПЦ чому не говорите ? Забули ?
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28.09.2021 20:31 Відповісти
Дай Боже , щоб зЕлені вже не було ...
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28.09.2021 19:33 Відповісти
Більшість львівських грекокатолицьких сімей чекають Папу на Різдво 25го грудня . Може вразумить блаженнійшого Шевчука святкувати Різдво разом з усіма християнами, а не з паскудними московськими попами . Бо це ж логічно .
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28.09.2021 20:28 Відповісти
Скоро безбожники мацковские его еретиком назовут
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28.09.2021 20:33 Відповісти
 
 