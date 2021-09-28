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Папа Римский Франциск планирует визит в Украину в 2022 году

Папа Римский Франциск планирует визит в Украину в 2022 году

Папа Римский Франциск планирует посетить Украину в следующем году, однако точная дата визита пока неизвестна.

Об этом заявил архиепископ Мечислав Мокшицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", - сказал архиепископ, отвечая на вопрос журналиста о вероятности визита понтифика в Украину.

Мокшицкий также заявил, что Римско-католическая церковь "постоянно следит за развитием ситуации на Востоке Украины, осуждает оккупацию украинских территорий и участвует в гуманитарных акциях и организации конвоев для защитников Украины".

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гундяївці будуть "проти". Вони здані і Папу Римського піддати "анафемі", заодно з Вселенським патріархом Варфоломієм
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28.09.2021 18:43 Ответить
Ух и вой будет на мокшанских болотах! Желательно чтобы гундяевская секта устроила самосожжение в знак протеста.
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28.09.2021 18:50 Ответить
истинного говорю вам, дети мои!.. сектант Гуньдяй не переживет это событие..
Патриарх Варфоламей и Папа Римский приезжают в Украину "не испрашивая высочайшего благословления" у Кирилки, умноженного на ноль в день выдачи Томоса Украине и создания Автокефальной Православной Церкви Украины..
влияние РПЦ и Кремля тает каждый день и каждый час, во славу Украины!
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28.09.2021 19:08 Ответить
почувствовал что богоизбранные распоясались?
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28.09.2021 19:23 Ответить
37 сацердотів католиків обвинувачені у педофілії за минулий рік.16 замішані у розповсюджені дитячої порнографії.Сам папа захищає нетрадиційні шлюби.Розпуста і гниль,велкам до України!!!
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28.09.2021 19:33 Ответить
Про мужеложство і скотоложство в РПЦ чому не говорите ? Забули ?
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28.09.2021 20:31 Ответить
Дай Боже , щоб зЕлені вже не було ...
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28.09.2021 19:33 Ответить
Більшість львівських грекокатолицьких сімей чекають Папу на Різдво 25го грудня . Може вразумить блаженнійшого Шевчука святкувати Різдво разом з усіма християнами, а не з паскудними московськими попами . Бо це ж логічно .
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28.09.2021 20:28 Ответить
Скоро безбожники мацковские его еретиком назовут
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28.09.2021 20:33 Ответить
 
 