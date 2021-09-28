Папа Римский Франциск планирует визит в Украину в 2022 году

Папа Римский Франциск планирует посетить Украину в следующем году, однако точная дата визита пока неизвестна.

Об этом заявил архиепископ Мечислав Мокшицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", - сказал архиепископ, отвечая на вопрос журналиста о вероятности визита понтифика в Украину.

Мокшицкий также заявил, что Римско-католическая церковь "постоянно следит за развитием ситуации на Востоке Украины, осуждает оккупацию украинских территорий и участвует в гуманитарных акциях и организации конвоев для защитников Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил Папе Римскому Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс