Папа Римский Франциск планирует визит в Украину в 2022 году
Папа Римский Франциск планирует посетить Украину в следующем году, однако точная дата визита пока неизвестна.
Об этом заявил архиепископ Мечислав Мокшицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", - сказал архиепископ, отвечая на вопрос журналиста о вероятности визита понтифика в Украину.
Мокшицкий также заявил, что Римско-католическая церковь "постоянно следит за развитием ситуации на Востоке Украины, осуждает оккупацию украинских территорий и участвует в гуманитарных акциях и организации конвоев для защитников Украины".
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