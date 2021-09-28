"Голос" відсторонив голову львівського осередку Рущишина

Політрада партії "Голос" відсторонила Ярослава Рущишина з посади голови Львівської обласної організації партії. Його обов’язки виконуватиме Андрій Осадчук.

Про це повідомляє пресслужба партії, інформує Цензор.НЕТ.

"Голос" вдячний Ярославу Рущишину за його внесок у розбудову Львівської обласної територіальної організації політичної партії, проте останні події у Верховній Раді, відкрита співпраця з Офісом президента разом з частиною депутатів фракції "Голос"; спільне голосування з порушенням регламенту Верховної Ради; робота в інтересах влади заради завуальованих хабарів у вигляді бюджетного фінансування округів депутатками-мажоритарницями від Львівщини Галиною Васильченко та Наталією Піпою; відкриті дії, спрямовані на розвал партії та фракції, а також відсутність реакції Львівської організації та її очільника робить неможливим подальше перебування пана Рущищина у керівних органах одного з ключових осередків партії "Голос", - сказано в повідомленні партії.

Політрада партії просить Львівську організацію надати кандидатури на посаду нового голови обласної організації.

Поки ці обов'язки виконуватиме заступник голови партії Андрій Осадчук.

Раніше Рущишин і ще 10 депутатів заявили про вихід з партії "Голос" і утворення парламентської об'єднання "Справедливість". Тепер "Справедливість" звинувачує "Голос" у "рейдерстві львівського осередку" партії.

"Це найбільший осередок партії, до якого входить 132 депутати місцевих рад та сотні партійців та прихильників, і який дав найбільший відсоток рейтингу партії "Голос" на парламентських виборах. Схожі кроки вже були здійснені в інших осередках для того, щоб "злити" місця в територіальних виборчих комісіях під інші партії", - заявляють у "Справедливості".

11 нардепів висловили підтримку львівській обласній організації і пообіцяли допомагати їй у боротьбі за свої права "як у публічному, так і в судовому полі".