УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5830 відвідувачів онлайн
Новини
2 614 12

"Голос" відсторонив голову львівського осередку Рущишина

Політрада партії "Голос" відсторонила Ярослава Рущишина з посади голови Львівської обласної організації партії. Його обов’язки виконуватиме Андрій Осадчук.

Про це повідомляє пресслужба партії, інформує Цензор.НЕТ.

"Голос" вдячний Ярославу Рущишину за його внесок у розбудову Львівської обласної територіальної організації політичної партії, проте останні події у Верховній Раді, відкрита співпраця з Офісом президента разом з частиною депутатів фракції "Голос"; спільне голосування з порушенням регламенту Верховної Ради; робота в інтересах влади заради завуальованих хабарів у вигляді бюджетного фінансування округів депутатками-мажоритарницями від Львівщини Галиною Васильченко та Наталією Піпою; відкриті дії, спрямовані на розвал партії та фракції, а також відсутність реакції Львівської організації та її очільника робить неможливим подальше перебування пана Рущищина у керівних органах одного з ключових осередків партії "Голос", - сказано в повідомленні партії.

Політрада партії просить Львівську організацію надати кандидатури на посаду нового голови обласної організації.

Поки ці обов'язки виконуватиме заступник голови партії Андрій Осадчук.

Раніше Рущишин і ще 10 депутатів заявили про вихід з партії "Голос" і утворення парламентської об'єднання "Справедливість". Тепер "Справедливість" звинувачує "Голос" у "рейдерстві львівського осередку" партії.

"Це найбільший осередок партії, до якого входить 132 депутати місцевих рад та сотні партійців та прихильників, і який дав найбільший відсоток рейтингу партії "Голос" на парламентських виборах. Схожі кроки вже були здійснені в інших осередках для того, щоб "злити" місця в територіальних виборчих комісіях під інші партії", - заявляють у "Справедливості".

11 нардепів висловили підтримку львівській обласній організації і пообіцяли допомагати їй у боротьбі за свої права "як у публічному, так і в судовому полі".

Автор: 

Голос партія (512) Рущишин Ярослав (2) Львівська область (2424)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
думаю Ви переплутали... я так спостерігаю, що Пічнук разом з усіма дніпровькими мафіозі ліг під владу - Палиця ,Тігіпко(його охоронець тепер в СБУ корупцію офіціальноо кришує, типу бореться),частина відколотого голосу ,котрий проголосував за антиолігархічний закон - вони якраз й лягли під БЄню з вовою та Єрмаком, Фіала з ними .
показати весь коментар
28.09.2021 20:38
+1
Розвал триває.
Я так розумію, що Пінчук/Фіала утримують на плаву Кіру і її половину. Але друга відколота половина (Юрчишин+Устінова, і Рущишин іже з ними) також має десь утримуватись... і поки що незрозуміло, ким...
показати весь коментар
28.09.2021 20:13
+1
Якщо голосували за "олігархічний" закон, то зрозуміло, ким.
показати весь коментар
28.09.2021 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розвал триває.
Я так розумію, що Пінчук/Фіала утримують на плаву Кіру і її половину. Але друга відколота половина (Юрчишин+Устінова, і Рущишин іже з ними) також має десь утримуватись... і поки що незрозуміло, ким...
показати весь коментар
28.09.2021 20:13 Відповісти
Якщо голосували за "олігархічний" закон, то зрозуміло, ким.
показати весь коментар
28.09.2021 20:22 Відповісти
думаю Ви переплутали... я так спостерігаю, що Пічнук разом з усіма дніпровькими мафіозі ліг під владу - Палиця ,Тігіпко(його охоронець тепер в СБУ корупцію офіціальноо кришує, типу бореться),частина відколотого голосу ,котрий проголосував за антиолігархічний закон - вони якраз й лягли під БЄню з вовою та Єрмаком, Фіала з ними .
показати весь коментар
28.09.2021 20:38 Відповісти
якби ви вчора поспостерігали за поведінкою Карп'яка у його передачі на ІСТV, то, можливо, засумнівались би, що "Пічнук разом з усіма дніпровькими мафіозі ліг під владу"
показати весь коментар
28.09.2021 20:47 Відповісти
я спостерігала - ведучому трішки дозволяють, Пінчук же не звосім дурний, АЛЕ ЯКІ ТАМ ГОСТІ - Мілованов й КО
показати весь коментар
28.09.2021 20:53 Відповісти
навіть ЮЛЯ бурлить у Ахмєтова на Шустері... а не у дніпровських .
показати весь коментар
28.09.2021 20:54 Відповісти
повірте я навіть ********* перестала моніторити -так цікаво за олігархічними каналами спостерігати з їхніми шоу
показати весь коментар
28.09.2021 20:56 Відповісти
Странная партия, делится "отпочкованием". С такими партиями страна будет постоянно в "яме".
показати весь коментар
28.09.2021 20:15 Відповісти
ПІНЧУК своїми каналами уникає ПОВНІСТЮ!!! критики влади Достаньо вчора було бачити Єрмака пів передачі що піарився як вожак ЗЕстаї... А Кулебка на відгакуваннях від опозиції стояв на боковому мікрофоні аж коли Єрмак пішов , типу мінітсра кулебу випустили. минула СВ СЛ у пінчука тільки КОВІД обговорювали... коли ревіла Уккраїна про Бузуглу з бурбою та гризню Розумкова з АраХАМкою
показати весь коментар
28.09.2021 20:51 Відповісти
Голос ,ідіть у сраку. Усі разом, нікчеми
показати весь коментар
29.09.2021 00:28 Відповісти
 
 