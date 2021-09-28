"Голос" отстранил главу львовской ячейки Рущишина

Политсовет партии "Голос" отстранил Ярослава Рущишина с должности председателя Львовской областной организации партии. Его обязанности будет выполнять Андрей Осадчук.

Об этом сообщает пресс-служба партии, информирует Цензор.НЕТ.

""Голос" благодарен Ярославу Рущишину за его вклад в развитие Львовской областной территориальной организации политической партии, однако последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции "Голос"; совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады; работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатами-мажоритарщицами от Львовщины Галиной Васильченко и Натальей Пипой; открытые действия, направленные на развал партии и фракции, а также отсутствие реакции Львовской организации и ее руководителя делают невозможным дальнейшее пребывание господина Рущищина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии "Голос"", - сказано в сообщении партии.

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Политсовет партии просит Львовскую организацию предоставить кандидатуры на должность нового главы областной организации.

Пока эти обязанности будет выполнять замглавы партии Андрей Осадчук.

Ранее Рущишин и еще 10 депутатов заявили о выходе из партии "Голос" и образовании парламентского объединения "Справедливость". Теперь "Справедливость" обвиняет "Голос" в "рейдерстве львовской ячейки" партии.

"Это самая большая ячейка партии, в которую входит 132 депутата местных советов и сотни партийцев и сторонников, и которая дала наибольший процент рейтинга партии "Голос" на парламентских выборах. Похожие шаги уже были осуществлены в других ячейках для того, чтобы "слить" места в территориальных избирательных комиссиях под другие партии", - заявляют в "Справедливости".

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11 нардепов высказали поддержку львовской областной организации и пообещали помогать ей в борьбе за свои права "как в публичном, так и в судебном поле".