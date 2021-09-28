РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11159 посетителей онлайн
Новости
2 614 12

"Голос" отстранил главу львовской ячейки Рущишина

Политсовет партии "Голос" отстранил Ярослава Рущишина с должности председателя Львовской областной организации партии. Его обязанности будет выполнять Андрей Осадчук.

Об этом сообщает пресс-служба партии, информирует Цензор.НЕТ.

""Голос" благодарен Ярославу Рущишину за его вклад в развитие Львовской областной территориальной организации политической партии, однако последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции "Голос"; совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады; работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатами-мажоритарщицами от Львовщины Галиной Васильченко и Натальей Пипой; открытые действия, направленные на развал партии и фракции, а также отсутствие реакции Львовской организации и ее руководителя делают невозможным дальнейшее пребывание господина Рущищина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии "Голос"", - сказано в сообщении партии.

Читайте: Спонсором атаки на "Голос" был Офис президента, сегодня это доказано, - Рудик

Политсовет партии просит Львовскую организацию предоставить кандидатуры на должность нового главы областной организации.

Пока эти обязанности будет выполнять замглавы партии Андрей Осадчук.

Ранее Рущишин и еще 10 депутатов заявили о выходе из партии "Голос" и образовании парламентского объединения "Справедливость". Теперь "Справедливость" обвиняет "Голос" в "рейдерстве львовской ячейки" партии.

"Это самая большая ячейка партии, в которую входит 132 депутата местных советов и сотни партийцев и сторонников, и которая дала наибольший процент рейтинга партии "Голос" на парламентских выборах. Похожие шаги уже были осуществлены в других ячейках для того, чтобы "слить" места в территориальных избирательных комиссиях под другие партии", - заявляют в "Справедливости".

Также читайте: Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона, - нардеп Устинова. ДОКУМЕНТ

11 нардепов высказали поддержку львовской областной организации и пообещали помогать ей в борьбе за свои права "как в публичном, так и в судебном поле".

Автор: 

Голос партия (499) Рущишин Ярослав (2) Львовская область (2902)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
думаю Ви переплутали... я так спостерігаю, що Пічнук разом з усіма дніпровькими мафіозі ліг під владу - Палиця ,Тігіпко(його охоронець тепер в СБУ корупцію офіціальноо кришує, типу бореться),частина відколотого голосу ,котрий проголосував за антиолігархічний закон - вони якраз й лягли під БЄню з вовою та Єрмаком, Фіала з ними .
показать весь комментарий
28.09.2021 20:38
+1
Розвал триває.
Я так розумію, що Пінчук/Фіала утримують на плаву Кіру і її половину. Але друга відколота половина (Юрчишин+Устінова, і Рущишин іже з ними) також має десь утримуватись... і поки що незрозуміло, ким...
показать весь комментарий
28.09.2021 20:13
+1
Якщо голосували за "олігархічний" закон, то зрозуміло, ким.
показать весь комментарий
28.09.2021 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розвал триває.
Я так розумію, що Пінчук/Фіала утримують на плаву Кіру і її половину. Але друга відколота половина (Юрчишин+Устінова, і Рущишин іже з ними) також має десь утримуватись... і поки що незрозуміло, ким...
показать весь комментарий
28.09.2021 20:13 Ответить
Якщо голосували за "олігархічний" закон, то зрозуміло, ким.
показать весь комментарий
28.09.2021 20:22 Ответить
думаю Ви переплутали... я так спостерігаю, що Пічнук разом з усіма дніпровькими мафіозі ліг під владу - Палиця ,Тігіпко(його охоронець тепер в СБУ корупцію офіціальноо кришує, типу бореться),частина відколотого голосу ,котрий проголосував за антиолігархічний закон - вони якраз й лягли під БЄню з вовою та Єрмаком, Фіала з ними .
показать весь комментарий
28.09.2021 20:38 Ответить
якби ви вчора поспостерігали за поведінкою Карп'яка у його передачі на ІСТV, то, можливо, засумнівались би, що "Пічнук разом з усіма дніпровькими мафіозі ліг під владу"
показать весь комментарий
28.09.2021 20:47 Ответить
я спостерігала - ведучому трішки дозволяють, Пінчук же не звосім дурний, АЛЕ ЯКІ ТАМ ГОСТІ - Мілованов й КО
показать весь комментарий
28.09.2021 20:53 Ответить
навіть ЮЛЯ бурлить у Ахмєтова на Шустері... а не у дніпровських .
показать весь комментарий
28.09.2021 20:54 Ответить
повірте я навіть ********* перестала моніторити -так цікаво за олігархічними каналами спостерігати з їхніми шоу
показать весь комментарий
28.09.2021 20:56 Ответить
Странная партия, делится "отпочкованием". С такими партиями страна будет постоянно в "яме".
показать весь комментарий
28.09.2021 20:15 Ответить
ПІНЧУК своїми каналами уникає ПОВНІСТЮ!!! критики влади Достаньо вчора було бачити Єрмака пів передачі що піарився як вожак ЗЕстаї... А Кулебка на відгакуваннях від опозиції стояв на боковому мікрофоні аж коли Єрмак пішов , типу мінітсра кулебу випустили. минула СВ СЛ у пінчука тільки КОВІД обговорювали... коли ревіла Уккраїна про Бузуглу з бурбою та гризню Розумкова з АраХАМкою
показать весь комментарий
28.09.2021 20:51 Ответить
Голос ,ідіть у сраку. Усі разом, нікчеми
показать весь комментарий
29.09.2021 00:28 Ответить
 
 