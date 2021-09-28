Притула створює свою партію. ВIДЕО
Телеведучий і волонтер Сергій Притула, який вийшов із партії "Голос" заявив про створення політичної партії.
Про це він сказав в ефірі "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це, очевидно, буде політична партія. Поки вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендінгу - дайте мені трохи часу і я обов'язково все розповім", - заявив Притула.
"Це однозначно буде не віртуальна історія. Однак і поспішати з набуттям суб'єктності я не буду, - додав він.
Притула зазначив, що в найближчих планах створюваної ним партії - участь у виборах до Верховної Ради.
"Інституційно парламент не давав познущатися над країною за всі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Крім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", - пояснив він.
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-Партию наркотиков?
Більше ніж Голосу ...
А хто піднімає срач - остатки голосових , порохоботи чи юлеботи ?
Успіхів !
"Рождьонному мьортвьім прішейтє пуговіцьі вмєсто глаз"(с)
Но один человек погоды не делает, нужна команда. А вот тут уже большие проблемы.
Насчет парламента, так это кодло депутатов, которых народ как раз уже не избирает уже несколько лет, так что никакие они не народные, ибо народ их отозвать уже не может, а очень бы хотелось того же Киву, к примеру. ВР сегодня - слуги олигархата Украины!
Можно ругать Притулу, но если мы хотим очистить ВР, то это ведро с депутатскими помоями необходимо сливать и промывать несколько раз после нынешней коррупции.
Создавай партию, команду и программу, а народ пусть выбирает.