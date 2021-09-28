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Притула створює свою партію. ВIДЕО

Телеведучий і волонтер Сергій Притула, який вийшов із партії "Голос" заявив про створення політичної партії.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це, очевидно, буде політична партія. Поки вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендінгу - дайте мені трохи часу і я обов'язково все розповім", - заявив Притула.

"Це однозначно буде не віртуальна історія. Однак і поспішати з набуттям суб'єктності я не буду, - додав він.

Притула зазначив, що в найближчих планах створюваної ним партії - участь у виборах до Верховної Ради.

"Інституційно парламент не давав познущатися над країною за всі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Крім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", - пояснив він.

Автор: 

партія (367) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+45
ахметка бабла подкинул?
правильно. нельзя держать яйца в одной корзине

притула. это начало твоего конца
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28.09.2021 20:16
+41
Это уже просто конец. Начало было в Пинчуковском проекте "Голос".
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28.09.2021 20:18
+28
Это как раз начало. Практически официальное начало подготовки новой предвыборной компании. Надо готовиться голоса патриотов растаскивать по псевдопартиям-однодневкам...
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28.09.2021 20:21
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Це буде таке саме як Голос тільки на два тона нижчий.
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29.09.2021 00:27 Відповісти
От нічого робити Притулі. Інтересно, багато ідіотів за нього проголосують?
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29.09.2021 00:28 Відповісти
А за зеленського мудрі голосували?
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29.09.2021 02:31 Відповісти
Тащите новый рояль, этот будет ж...й играть )))
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29.09.2021 01:13 Відповісти
Правільно я за
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29.09.2021 02:10 Відповісти
В Україні кожний клоун має право на свою партію.
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29.09.2021 02:30 Відповісти
-Вы знаете, Притула создаёт свою партию.
-Партию наркотиков?
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29.09.2021 06:08 Відповісти
Вот уж пи*дец какой политик выискался! Когда он выдвинулся на мэра Киева я слегка подоху*ел. Ну а теперь сИрОжа вообще *** дался. Кончился Притула. Погряз в говне и бабле олигархата. ФСЁ!!!
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29.09.2021 06:18 Відповісти
Сподіваюсь партія Притули буде у наступній Раді. І бажано щоб їм було до снаги там закріпитись, а не зникнути як Голос чи Самопоміч. Мені як українському виборцю потрібен хоч якийсь вибір. Бо Порошенко зі своїми партіями та принципами вже досяг свого електорального та світоглядного максимуму і не буде розвиватись та вдосконалюватись. Тому лише конкуренція на патріотичному проукраїнському боці здатна змінити якість нашого парламенту. Без конкуренції буде застій.
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29.09.2021 07:51 Відповісти
Ней щастить !
Більше ніж Голосу ...
А хто піднімає срач - остатки голосових , порохоботи чи юлеботи ?
Успіхів !
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29.09.2021 10:08 Відповісти
Сравнил Пороха с очередным клоуном. Это, как сравнивать пенис с пальцем.
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01.10.2021 05:33 Відповісти
новий месія для бидла. проекти сракашвілі і зеленське більше не актуальні. сірожа вірньот долард па восєм і таріфи 90- х годов
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29.09.2021 08:41 Відповісти
нехай притула зіграє на роялі своїм корнішоном і тоді буде йому щастя, як зробив зелений.
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29.09.2021 09:44 Відповісти
Отлично!!! Партайгеноссе с косоглазием у нас в Раде еще не было...
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29.09.2021 09:59 Відповісти
Вы с рождения такой альтернативно одарённый или курсы какие проходили?
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29.09.2021 10:34 Відповісти
курсы конечно...
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29.09.2021 10:45 Відповісти
Де Подоляк таких ідіотів знаходить?
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29.09.2021 12:27 Відповісти
Ещё один клоун-недоумок решил подзаработать.
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29.09.2021 10:38 Відповісти
Петя, американська партія демократів колись була партією рабовласників.
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29.09.2021 12:24 Відповісти
ненагрався сірьожа. а був нормальний. а став ще одним васьою вірастюком.
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29.09.2021 10:55 Відповісти
"Притула заявил о создании политической партии. "

"Рождьонному мьортвьім прішейтє пуговіцьі вмєсто глаз"(с)
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29.09.2021 11:39 Відповісти
Притула хороший патриот и порядочный человек.
Но один человек погоды не делает, нужна команда. А вот тут уже большие проблемы.
Насчет парламента, так это кодло депутатов, которых народ как раз уже не избирает уже несколько лет, так что никакие они не народные, ибо народ их отозвать уже не может, а очень бы хотелось того же Киву, к примеру. ВР сегодня - слуги олигархата Украины!
Можно ругать Притулу, но если мы хотим очистить ВР, то это ведро с депутатскими помоями необходимо сливать и промывать несколько раз после нынешней коррупции.
Создавай партию, команду и программу, а народ пусть выбирает.
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29.09.2021 12:01 Відповісти
Тупо в тексті замінили «Зеленський» на «Притула» і партія «свіжої» сечі в пик рагулям готова!
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29.09.2021 12:26 Відповісти
В Раде должны работать юристы, а не артисты.
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01.10.2021 05:35 Відповісти
Притулі аби до чогось притулитись
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29.09.2021 14:16 Відповісти
И партия будет начаться "Хто зверху?".
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29.09.2021 14:18 Відповісти
Хотів би побачити на наступних парламентських виборах партію з такими прізвищами: Притула, Стерненко, Бутусов, Шабунін, Казанський, Соколова, Фурса, Данилюк-Єрмолаєва, Буткевич. Я б з радістю проголосував за таких достойних людей.
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29.09.2021 17:06 Відповісти
Только сирожи стерВенко в Раде не хватало. И нового клоуна Притулы.
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01.10.2021 05:37 Відповісти
Не подобається - не голосуйте. Можете голосувати за убогих юзиків і науКивців.
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03.10.2021 13:02 Відповісти
Идет война, а он свою партию организует... Такая срочная необходимость?!
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05.03.2022 22:14 Відповісти
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