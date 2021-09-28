Притула створює свою партію. ВIДЕО

Телеведучий і волонтер Сергій Притула, який вийшов із партії "Голос" заявив про створення політичної партії.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це, очевидно, буде політична партія. Поки вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендінгу - дайте мені трохи часу і я обов'язково все розповім", - заявив Притула.

"Це однозначно буде не віртуальна історія. Однак і поспішати з набуттям суб'єктності я не буду, - додав він.

Притула зазначив, що в найближчих планах створюваної ним партії - участь у виборах до Верховної Ради.

"Інституційно парламент не давав познущатися над країною за всі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Крім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", - пояснив він.