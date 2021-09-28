Притула создает свою партию. ВИДЕО
Вышедший из партии "Голос" телеведущий и волонтер Сергей Притула заявил о создании политической партии.
Об этом он сказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ.
"Это, очевидно, будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге - дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", - заявил Притула.
"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", - добавил он.
Притула отметил, что в ближайших планах создаваемой им партии - участие в выборах в Верховную Раду.
"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", - пояснил он.
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-Партию наркотиков?
Більше ніж Голосу ...
А хто піднімає срач - остатки голосових , порохоботи чи юлеботи ?
Успіхів !
"Рождьонному мьортвьім прішейтє пуговіцьі вмєсто глаз"(с)
Но один человек погоды не делает, нужна команда. А вот тут уже большие проблемы.
Насчет парламента, так это кодло депутатов, которых народ как раз уже не избирает уже несколько лет, так что никакие они не народные, ибо народ их отозвать уже не может, а очень бы хотелось того же Киву, к примеру. ВР сегодня - слуги олигархата Украины!
Можно ругать Притулу, но если мы хотим очистить ВР, то это ведро с депутатскими помоями необходимо сливать и промывать несколько раз после нынешней коррупции.
Создавай партию, команду и программу, а народ пусть выбирает.