Притула создает свою партию. ВИДЕО

Вышедший из партии "Голос" телеведущий и волонтер Сергей Притула заявил о создании политической партии.

Об этом он сказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это, очевидно, будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге - дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", - заявил Притула.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", - добавил он.

Притула отметил, что в ближайших планах создаваемой им партии - участие в выборах в Верховную Раду.

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"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", - пояснил он.