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Притула создает свою партию. ВИДЕО

Вышедший из партии "Голос" телеведущий и волонтер Сергей Притула заявил о создании политической партии.

Об этом он сказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это, очевидно, будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге - дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", - заявил Притула.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", - добавил он.

Притула отметил, что в ближайших планах создаваемой им партии - участие в выборах в Верховную Раду.

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"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", - пояснил он.

Автор: 

партия (562) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+45
ахметка бабла подкинул?
правильно. нельзя держать яйца в одной корзине

притула. это начало твоего конца
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28.09.2021 20:16
+41
Это уже просто конец. Начало было в Пинчуковском проекте "Голос".
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28.09.2021 20:18
+28
Это как раз начало. Практически официальное начало подготовки новой предвыборной компании. Надо готовиться голоса патриотов растаскивать по псевдопартиям-однодневкам...
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28.09.2021 20:21
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Страница 3 из 3
Це буде таке саме як Голос тільки на два тона нижчий.
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29.09.2021 00:27 Ответить
От нічого робити Притулі. Інтересно, багато ідіотів за нього проголосують?
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29.09.2021 00:28 Ответить
А за зеленського мудрі голосували?
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29.09.2021 02:31 Ответить
Тащите новый рояль, этот будет ж...й играть )))
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29.09.2021 01:13 Ответить
Правільно я за
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29.09.2021 02:10 Ответить
В Україні кожний клоун має право на свою партію.
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29.09.2021 02:30 Ответить
-Вы знаете, Притула создаёт свою партию.
-Партию наркотиков?
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29.09.2021 06:08 Ответить
Вот уж пи*дец какой политик выискался! Когда он выдвинулся на мэра Киева я слегка подоху*ел. Ну а теперь сИрОжа вообще *** дался. Кончился Притула. Погряз в говне и бабле олигархата. ФСЁ!!!
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29.09.2021 06:18 Ответить
Сподіваюсь партія Притули буде у наступній Раді. І бажано щоб їм було до снаги там закріпитись, а не зникнути як Голос чи Самопоміч. Мені як українському виборцю потрібен хоч якийсь вибір. Бо Порошенко зі своїми партіями та принципами вже досяг свого електорального та світоглядного максимуму і не буде розвиватись та вдосконалюватись. Тому лише конкуренція на патріотичному проукраїнському боці здатна змінити якість нашого парламенту. Без конкуренції буде застій.
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29.09.2021 07:51 Ответить
Ней щастить !
Більше ніж Голосу ...
А хто піднімає срач - остатки голосових , порохоботи чи юлеботи ?
Успіхів !
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29.09.2021 10:08 Ответить
Сравнил Пороха с очередным клоуном. Это, как сравнивать пенис с пальцем.
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01.10.2021 05:33 Ответить
новий месія для бидла. проекти сракашвілі і зеленське більше не актуальні. сірожа вірньот долард па восєм і таріфи 90- х годов
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29.09.2021 08:41 Ответить
нехай притула зіграє на роялі своїм корнішоном і тоді буде йому щастя, як зробив зелений.
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29.09.2021 09:44 Ответить
Отлично!!! Партайгеноссе с косоглазием у нас в Раде еще не было...
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29.09.2021 09:59 Ответить
Вы с рождения такой альтернативно одарённый или курсы какие проходили?
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29.09.2021 10:34 Ответить
курсы конечно...
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29.09.2021 10:45 Ответить
Де Подоляк таких ідіотів знаходить?
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29.09.2021 12:27 Ответить
Ещё один клоун-недоумок решил подзаработать.
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29.09.2021 10:38 Ответить
Петя, американська партія демократів колись була партією рабовласників.
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29.09.2021 12:24 Ответить
ненагрався сірьожа. а був нормальний. а став ще одним васьою вірастюком.
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29.09.2021 10:55 Ответить
"Притула заявил о создании политической партии. "

"Рождьонному мьортвьім прішейтє пуговіцьі вмєсто глаз"(с)
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29.09.2021 11:39 Ответить
Притула хороший патриот и порядочный человек.
Но один человек погоды не делает, нужна команда. А вот тут уже большие проблемы.
Насчет парламента, так это кодло депутатов, которых народ как раз уже не избирает уже несколько лет, так что никакие они не народные, ибо народ их отозвать уже не может, а очень бы хотелось того же Киву, к примеру. ВР сегодня - слуги олигархата Украины!
Можно ругать Притулу, но если мы хотим очистить ВР, то это ведро с депутатскими помоями необходимо сливать и промывать несколько раз после нынешней коррупции.
Создавай партию, команду и программу, а народ пусть выбирает.
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29.09.2021 12:01 Ответить
Тупо в тексті замінили «Зеленський» на «Притула» і партія «свіжої» сечі в пик рагулям готова!
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29.09.2021 12:26 Ответить
В Раде должны работать юристы, а не артисты.
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01.10.2021 05:35 Ответить
Притулі аби до чогось притулитись
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29.09.2021 14:16 Ответить
И партия будет начаться "Хто зверху?".
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29.09.2021 14:18 Ответить
Хотів би побачити на наступних парламентських виборах партію з такими прізвищами: Притула, Стерненко, Бутусов, Шабунін, Казанський, Соколова, Фурса, Данилюк-Єрмолаєва, Буткевич. Я б з радістю проголосував за таких достойних людей.
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29.09.2021 17:06 Ответить
Только сирожи стерВенко в Раде не хватало. И нового клоуна Притулы.
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01.10.2021 05:37 Ответить
Не подобається - не голосуйте. Можете голосувати за убогих юзиків і науКивців.
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03.10.2021 13:02 Ответить
Идет война, а он свою партию организует... Такая срочная необходимость?!
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05.03.2022 22:14 Ответить
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