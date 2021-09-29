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НАБУ і САП провели обшуки у помічників "слуги народу" Куницького, - ЗМІ

НАБУ і САП провели обшуки у помічників

Обшуки також відбулися в приміщеннях групи компаній "Автоентерпрайз". Вони пов'язані з причетністю до підприємства депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Про проведення обшуків повідомила пресслужба НАБУ, але в кого вони проходять, не вказала, повідомляє Цензор.НЕТ.

​​"НАБУ та САП здійснюють обшуки у Харкові в рамках розслідування можливого одержання неправомірної вигоди, а також можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, та можливого незаконного збагачення", - йдеться в повідомленні пресслужби.

За даними програми "Схеми", яка посилається на джерела, пов'язані зі "слугою народу" Куницьким, обшукали офіс групи компаній "Автоентерпрайз", яка займається імпортом електрокарів і встановленням зарядних станцій до них. Олександр Куницький багато років публічно виступав від імені цього бізнесу, а також, за даними журналістів, використовував у його інтересах свій депутатський мандат.

"Нічого не знайшли. І додому до мене приходили. Забрали у мене два телефони і комп'ютер", - розповів журналістам керівник і офіційний власник фірми Дмитро Ніконов, який також є помічником Куницького на громадських засадах. Також обшуки відбулися у другої помічниці Куницького Аліни Мустафаєвої.

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У липні 2020 року "Схеми" оприлюднили розслідування про Куницького, згідно з яким народний депутат лобіював інтереси "Автоентерпрайз" через депутатські звернення і шляхом подачі законопроєктів, пов'язаних з ринком електрокарів.

Народний депутат ніколи не фігурував у структурі власності цього бізнесу, хоча не раз виступав від його імені, нагадує "Громадське".

Олександр Куницький балотувався до Верховної Ради від "Слуги народу" у мажоритарному окрузі №169 у Харкові. Під час реєстрації з'ясувалося, що у Куницького є ізраїльське громадянство (від якого він нібито відмовився), але суд все ж дозволив йому брати участь у виборах.

Після розслідування "Схем" у квітні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи з приводу Куницького через факти розсилки депутатських звернень в інтересах пов'язаного з ним бізнесу. Але Печерський суд Києва в липні закрив провадження проти депутата.

Автор: 

НАБУ (5066) обшук (1971) Харків (5581) Куницький Олександр (50)


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Надо жекого-то назначить ОЛИГАРХОМ 😀😀😀
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29.09.2021 01:14 Відповісти
Александр один из немногих кто еще при Яныке боролся с коррупцией, но эта власть переплюнула всех...
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29.09.2021 03:00 Відповісти
Как вас легко развести. По поводу при Яныке, они с Виталием (виталино) снимали видео о коррупции в ГАИ но это делалось ради контента и спровоцировать власть на реакцию против них. Когда наезжали на Куницкого он доставал из широких штанин свой паспорт гражданина Израиля и его никто не трогал. А против Виталия возбудили дело так как у него не было волшебного паспорта. Но он воспользовался этим делом для получения политического убежища в США, где он сейчас и находиться и шлет Саньку от туда авто которые этот тут в Украине растормаживает по смешным тарифам. Да они боролись во благо своего кармана. Эти факты можно проследить по видеохронике в ютюбе.
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29.09.2021 04:37 Відповісти
этот ватный черт боролся?
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29.09.2021 08:10 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.

Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".

"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.



У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".

Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".

Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".

Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".

Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".

Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".

"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед"
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29.09.2021 08:20 Відповісти
Куніцкій звичайне проросійське лайно таке ж саме як і його друзі - Дубінскій і Бужанскій.
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29.09.2021 08:33 Відповісти
Санек в Одессе наступил на хвост таможенной мафии.
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29.09.2021 09:42 Відповісти
 
 