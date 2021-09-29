НАБУ і САП провели обшуки у помічників "слуги народу" Куницького, - ЗМІ
Обшуки також відбулися в приміщеннях групи компаній "Автоентерпрайз". Вони пов'язані з причетністю до підприємства депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького.
Про проведення обшуків повідомила пресслужба НАБУ, але в кого вони проходять, не вказала, повідомляє Цензор.НЕТ.
"НАБУ та САП здійснюють обшуки у Харкові в рамках розслідування можливого одержання неправомірної вигоди, а також можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, та можливого незаконного збагачення", - йдеться в повідомленні пресслужби.
За даними програми "Схеми", яка посилається на джерела, пов'язані зі "слугою народу" Куницьким, обшукали офіс групи компаній "Автоентерпрайз", яка займається імпортом електрокарів і встановленням зарядних станцій до них. Олександр Куницький багато років публічно виступав від імені цього бізнесу, а також, за даними журналістів, використовував у його інтересах свій депутатський мандат.
"Нічого не знайшли. І додому до мене приходили. Забрали у мене два телефони і комп'ютер", - розповів журналістам керівник і офіційний власник фірми Дмитро Ніконов, який також є помічником Куницького на громадських засадах. Також обшуки відбулися у другої помічниці Куницького Аліни Мустафаєвої.
У липні 2020 року "Схеми" оприлюднили розслідування про Куницького, згідно з яким народний депутат лобіював інтереси "Автоентерпрайз" через депутатські звернення і шляхом подачі законопроєктів, пов'язаних з ринком електрокарів.
Народний депутат ніколи не фігурував у структурі власності цього бізнесу, хоча не раз виступав від його імені, нагадує "Громадське".
Олександр Куницький балотувався до Верховної Ради від "Слуги народу" у мажоритарному окрузі №169 у Харкові. Під час реєстрації з'ясувалося, що у Куницького є ізраїльське громадянство (від якого він нібито відмовився), але суд все ж дозволив йому брати участь у виборах.
Після розслідування "Схем" у квітні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи з приводу Куницького через факти розсилки депутатських звернень в інтересах пов'язаного з ним бізнесу. Але Печерський суд Києва в липні закрив провадження проти депутата.
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Надо жекого-то назначить ОЛИГАРХОМ 😀😀😀
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.
Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".
"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".
Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".
Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".
Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".
Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".
Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".
"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед"