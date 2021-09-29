НАБУ і САП провели обшуки у помічників "слуги народу" Куницького, - ЗМІ

Обшуки також відбулися в приміщеннях групи компаній "Автоентерпрайз". Вони пов'язані з причетністю до підприємства депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Про проведення обшуків повідомила пресслужба НАБУ, але в кого вони проходять, не вказала, повідомляє Цензор.НЕТ.

​​"НАБУ та САП здійснюють обшуки у Харкові в рамках розслідування можливого одержання неправомірної вигоди, а також можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, та можливого незаконного збагачення", - йдеться в повідомленні пресслужби.

За даними програми "Схеми", яка посилається на джерела, пов'язані зі "слугою народу" Куницьким, обшукали офіс групи компаній "Автоентерпрайз", яка займається імпортом електрокарів і встановленням зарядних станцій до них. Олександр Куницький багато років публічно виступав від імені цього бізнесу, а також, за даними журналістів, використовував у його інтересах свій депутатський мандат.

"Нічого не знайшли. І додому до мене приходили. Забрали у мене два телефони і комп'ютер", - розповів журналістам керівник і офіційний власник фірми Дмитро Ніконов, який також є помічником Куницького на громадських засадах. Також обшуки відбулися у другої помічниці Куницького Аліни Мустафаєвої.

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У липні 2020 року "Схеми" оприлюднили розслідування про Куницького, згідно з яким народний депутат лобіював інтереси "Автоентерпрайз" через депутатські звернення і шляхом подачі законопроєктів, пов'язаних з ринком електрокарів.

Народний депутат ніколи не фігурував у структурі власності цього бізнесу, хоча не раз виступав від його імені, нагадує "Громадське".

Олександр Куницький балотувався до Верховної Ради від "Слуги народу" у мажоритарному окрузі №169 у Харкові. Під час реєстрації з'ясувалося, що у Куницького є ізраїльське громадянство (від якого він нібито відмовився), але суд все ж дозволив йому брати участь у виборах.

Після розслідування "Схем" у квітні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи з приводу Куницького через факти розсилки депутатських звернень в інтересах пов'язаного з ним бізнесу. Але Печерський суд Києва в липні закрив провадження проти депутата.