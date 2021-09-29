НАБУ и САП провели обыски у помощников "слуги народа" Куницкого, - СМИ

Обыски также прошли в помещениях группы компаний "Автоэнтерпрайз". Они связаны с причастностью к предприятию депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого.

О проведении обысков сообщила пресс-служба НАБУ, но у кого они проходят, не указала, сообщает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП осуществляют обыски в Харькове в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и возможного незаконного обогащения", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным программы "Схемы", которая ссылается на источники связаны со "слугой народа" Куницким. Обыскали офис группы компаний "Автоэнтерпрайз", которая занимается импортом электрокаров и установлением зарядных станций к ним. Александр Куницкий много лет публично выступал от имени этого бизнеса, а также, по данным журналистов, использовал в его интересах свой депутатский мандат.

"Ничего не нашли. И домой ко мне приходили. Забрали у меня два телефона и компьютер", - рассказал журналистам руководитель и официальный собственник фирмы Дмитрий Никонов, который также является помощником Куницкого на общественных началах. Также обыски прошли у другой помощницы Куницкого Алины Мустафаевой.

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В июле 2020 года "Схемы" обнародовали расследование о Куницком, согласно которому народный депутат лоббировал интересы "Автоэнтерпрайз" через депутатские обращения и путем подачи законопроектов, связанных с рынком электрокаров.

Народный депутат никогда не фигурировал в структуре собственности этого бизнеса, хотя не раз выступал от его имени, напоминает "Громадське".

Александр Куницкий баллотировался в Верховную Раду от "Слуги Народа" по мажоритарному округу №169 в Харькове. При регистрации выяснилось, что у Куницкого есть израильское гражданство (от которого он якобы отказался), но суд все же позволил ему участвовать в выборах.

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После расследования "Схем" в апреле 2021 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола по поводу Куницкого из-за факта рассылки депутатских обращений в интересах связанного с ним бизнеса. Но Печерский суд Киева в июле закрыл производство против депутата.