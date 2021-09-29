НАБУ и САП провели обыски у помощников "слуги народа" Куницкого, - СМИ
Обыски также прошли в помещениях группы компаний "Автоэнтерпрайз". Они связаны с причастностью к предприятию депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого.
О проведении обысков сообщила пресс-служба НАБУ, но у кого они проходят, не указала, сообщает Цензор.НЕТ.
"НАБУ и САП осуществляют обыски в Харькове в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и возможного незаконного обогащения", - сказано в сообщении пресс-службы.
По данным программы "Схемы", которая ссылается на источники связаны со "слугой народа" Куницким. Обыскали офис группы компаний "Автоэнтерпрайз", которая занимается импортом электрокаров и установлением зарядных станций к ним. Александр Куницкий много лет публично выступал от имени этого бизнеса, а также, по данным журналистов, использовал в его интересах свой депутатский мандат.
"Ничего не нашли. И домой ко мне приходили. Забрали у меня два телефона и компьютер", - рассказал журналистам руководитель и официальный собственник фирмы Дмитрий Никонов, который также является помощником Куницкого на общественных началах. Также обыски прошли у другой помощницы Куницкого Алины Мустафаевой.
В июле 2020 года "Схемы" обнародовали расследование о Куницком, согласно которому народный депутат лоббировал интересы "Автоэнтерпрайз" через депутатские обращения и путем подачи законопроектов, связанных с рынком электрокаров.
Народный депутат никогда не фигурировал в структуре собственности этого бизнеса, хотя не раз выступал от его имени, напоминает "Громадське".
Александр Куницкий баллотировался в Верховную Раду от "Слуги Народа" по мажоритарному округу №169 в Харькове. При регистрации выяснилось, что у Куницкого есть израильское гражданство (от которого он якобы отказался), но суд все же позволил ему участвовать в выборах.
После расследования "Схем" в апреле 2021 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола по поводу Куницкого из-за факта рассылки депутатских обращений в интересах связанного с ним бизнеса. Но Печерский суд Киева в июле закрыл производство против депутата.
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Надо жекого-то назначить ОЛИГАРХОМ 😀😀😀
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.
Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".
"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".
Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".
Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".
Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".
Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".
Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".
"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед"