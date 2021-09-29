Покласти край трудовій міграції може тільки продумана державна політика, - економісти

Вихідці з України - треті за кількістю нелегальних трудових мігрантів у Європі.

У польському Вроцлаві 25-річний український заробітчанин Дмитро Никифоренко загинув після тортур місцевих поліцейських. Як заявляли у "Газеті виборчій", до хлопця застосували газ, били кулаками, дубинками та зрештою задушили, передає "5 канал".

Випадки беззахисності трудових мігрантів – особливо нелегальних – справа буденна, розповідають самі ж заробітчани. Поширені проблеми – не виплата зарплат та надбавок, нереальні трудові норми.

"Не зробиш якусь конкретну норму, роблять штрафи, величезні штрафи, знімають з зарплати, навіть якщо людина відпрацювала 10 годин, з неї можуть зняти ці 10 годин", – наводить приклад одна дівчина.

Вихідці з України – на третьому місці за кількістю нелегальних трудових мігрантів у європейських країнах. Покласти цьому край може лише продумана державна політика, наголошують економісти.

"Україна має сьогодні певне місце у поділі праці, і наші з вами партнери, в тому числі з багатих країн, не конче чекають український кінцевий продукт на своїх ринках… І ми сьогодні бачимо їхню позицію щодо консервації тієї структури економіки, яка є на сьогодні в Україні… Виклик державі полягає в тому, щоб вона суттєво міняла економічну політику, даючи преференції для вітчизняного виробництва", – пояснює економіст Олег Пензин.