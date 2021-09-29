Покласти край трудовій міграції може тільки продумана державна політика, - економісти
Вихідці з України - треті за кількістю нелегальних трудових мігрантів у Європі.
У польському Вроцлаві 25-річний український заробітчанин Дмитро Никифоренко загинув після тортур місцевих поліцейських. Як заявляли у "Газеті виборчій", до хлопця застосували газ, били кулаками, дубинками та зрештою задушили, передає "5 канал".
Випадки беззахисності трудових мігрантів – особливо нелегальних – справа буденна, розповідають самі ж заробітчани. Поширені проблеми – не виплата зарплат та надбавок, нереальні трудові норми.
"Не зробиш якусь конкретну норму, роблять штрафи, величезні штрафи, знімають з зарплати, навіть якщо людина відпрацювала 10 годин, з неї можуть зняти ці 10 годин", – наводить приклад одна дівчина.
Вихідці з України – на третьому місці за кількістю нелегальних трудових мігрантів у європейських країнах. Покласти цьому край може лише продумана державна політика, наголошують економісти.
"Україна має сьогодні певне місце у поділі праці, і наші з вами партнери, в тому числі з багатих країн, не конче чекають український кінцевий продукт на своїх ринках… І ми сьогодні бачимо їхню позицію щодо консервації тієї структури економіки, яка є на сьогодні в Україні… Виклик державі полягає в тому, щоб вона суттєво міняла економічну політику, даючи преференції для вітчизняного виробництва", – пояснює економіст Олег Пензин.
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в ОП(Г) вислюка оманського об этом не знают, они заняты - вовОчко зеЛох генерирует идеи по деребану денег от инвесторов:
В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.
"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.
Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
_Может не надо писать детски наивную чепухню и, наконец, осознать с какой целью они нрвутся к власти?
_Более того, они будут ожесточённо бороться за то, чтобы и дальше грабить неспособный на эффективный отпор бандитам народ.