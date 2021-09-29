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Покласти край трудовій міграції може тільки продумана державна політика, - економісти

Покласти край трудовій міграції може тільки продумана державна політика, - економісти

Вихідці з України - треті за кількістю нелегальних трудових мігрантів у Європі.

У польському Вроцлаві 25-річний український заробітчанин Дмитро Никифоренко загинув після тортур місцевих поліцейських. Як заявляли у "Газеті виборчій", до хлопця застосували газ, били кулаками, дубинками та зрештою задушили, передає "5 канал".

Випадки беззахисності трудових мігрантів – особливо нелегальних – справа буденна, розповідають самі ж заробітчани. Поширені проблеми – не виплата зарплат та надбавок, нереальні трудові норми.

"Не зробиш якусь конкретну норму, роблять штрафи, величезні штрафи, знімають з зарплати, навіть якщо людина відпрацювала 10 годин, з неї можуть зняти ці 10 годин", – наводить приклад одна дівчина.

Вихідці з України – на третьому місці за кількістю нелегальних трудових мігрантів у європейських країнах. Покласти цьому край може лише продумана державна політика, наголошують економісти.

"Україна має сьогодні певне місце у поділі праці, і наші з вами партнери, в тому числі з багатих країн, не конче чекають український кінцевий продукт на своїх ринках… І ми сьогодні бачимо їхню позицію щодо консервації тієї структури економіки, яка є на сьогодні в Україні… Виклик державі полягає в тому, щоб вона суттєво міняла економічну політику, даючи преференції для вітчизняного виробництва", – пояснює економіст Олег Пензин.

Автор: 

трудова міграція (453) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+12
Зачем писать такие статьи. У нас максимально ужесточают ведение бизнеса. ДФС/БЕБ дали полномочия творить что угодно. Мне просто интересно как вы заробитчан в Украину возвращать будете?Постоянно увеличивают налоги и поборы. О чем эта статья вообще, кому тут люди нужны?
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29.09.2021 16:42
+8
"Преференции для отечественного производителя" в наших реалиях, специально для некоего "экономиста" Олега Пензина - это цены выше мировых при гавняном качестве. Уже наступали в ЭТО и неоднократно. И трудовая и обычная миграция из Украины тут совсем не при чём, люди уезжают от нищеты, правового беспредела , беспростветности и отсутствия для них самих и для их детей перспективы и это вызов для государства и всего госаппарата, которому абсолютно пох на эту проблему уже в течении последних лет 30
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29.09.2021 16:47
+7
В наших лише виходить гарно продумувати плани пограбування всіх і вся.
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29.09.2021 16:41
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не дай бог вовоермакощина протянет еще один термин
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29.09.2021 16:40 Відповісти
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29.09.2021 21:33 Відповісти
В наших лише виходить гарно продумувати плани пограбування всіх і вся.
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29.09.2021 16:41 Відповісти
У ваших, да
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29.09.2021 17:16 Відповісти
Им бы до конца 2021 г дотянуть.
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29.09.2021 18:16 Відповісти
какая там политика?
в ОП(Г) вислюка оманського об этом не знают, они заняты - вовОчко зеЛох генерирует идеи по деребану денег от инвесторов:

В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.

"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.

Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
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29.09.2021 16:41 Відповісти
Вау! Щоб таке видати треба бути «економістом»?! В країні повальна корупція, відсутність судів і прокуратури. Хто захоче працювати на новітню еліту?
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29.09.2021 16:41 Відповісти
Зачем писать такие статьи. У нас максимально ужесточают ведение бизнеса. ДФС/БЕБ дали полномочия творить что угодно. Мне просто интересно как вы заробитчан в Украину возвращать будете?Постоянно увеличивают налоги и поборы. О чем эта статья вообще, кому тут люди нужны?
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29.09.2021 16:42 Відповісти
Кожному, хто повернеться буде надана інвестняня. Мельник вже набирає у БЕБ спеціалістів.
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29.09.2021 16:50 Відповісти
_Да зепадлы страраются просто безвиз угробить, просто закрыть нах ворота - и всё. Пусть крипаки на панщину ишачат.
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29.09.2021 16:44 Відповісти
Да ,нужно платить каждому украинцу безусловный базовый доход тысяч пять и поднять минималку тоже раз в десять ,тогда всё может быть .
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29.09.2021 16:46 Відповісти
"Преференции для отечественного производителя" в наших реалиях, специально для некоего "экономиста" Олега Пензина - это цены выше мировых при гавняном качестве. Уже наступали в ЭТО и неоднократно. И трудовая и обычная миграция из Украины тут совсем не при чём, люди уезжают от нищеты, правового беспредела , беспростветности и отсутствия для них самих и для их детей перспективы и это вызов для государства и всего госаппарата, которому абсолютно пох на эту проблему уже в течении последних лет 30
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29.09.2021 16:47 Відповісти
пилять, если люди едут на заработки даже имея такие штрафы, вы , властьимущие, представляете сеюе какая срака в Украине!?
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29.09.2021 16:49 Відповісти
Ну так за сраку в Украине проголосовали 73% граждан. Зато смешно, ведь правда?!
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29.09.2021 19:10 Відповісти
епть.. можно подумать раньше была не срака))) вы хоть сами себе не лгите!.. И да, сегодняшняя срака - это заслуга предыдущих срак!.. не бывает так в экономике - хоп и сегодня стало плохо, хоп и завтра стало хорошо! сегодняшнее состояние экономики это результат работы экономики в предыдущие десятилетия!
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29.09.2021 19:32 Відповісти
а результат сегодняшней сраки, мы почувствуем лет так чернез пяток!
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29.09.2021 19:34 Відповісти
люди заморюються чeкати на ваш полiтики. тому iдуть на всe готовe чи принаймнi туди дe щось да є. на вiдмiну вiд того що вони зараз мають за мiнiмум.
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29.09.2021 17:08 Відповісти
Я радий що у нас є такі оптимісти економісти. Тілько боюся що процес незворотній, бо однієї зарплати мало. За бугром і освіта більш конкурентна, і медицина та і з хабарями не так напружено, т д. Тому мені здається що молоді люди будуть емігрувати
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29.09.2021 17:12 Відповісти
Цены у нас УЖЕ европейские. Налоги у нас УЖЕ европейские. А зарплаты скотыняки платят как в Африке. Пенсии сказали вообще не ждать. Хм, и почему же люди не хотят тут оставаться? Ну почему???!
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29.09.2021 17:13 Відповісти
Чтобы остановить трудовую миграцию нужно просто закрыть границу. Давно пора понять тот факт что наши заробитчане уезжают на заработки не потому что дома прозябают в нищете, а потому что там платят больше. То что в Украине по вполне объективным причинам невозможна такая же зарплата как в Германии их не волнует.
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29.09.2021 17:39 Відповісти
_Прочитайте коммент этой подоляцой зелёной ботвы! И вы поймёте к чему ведут зебандиты, спустившие своим ботам такие методички, что они намерены сделать.
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29.09.2021 18:26 Відповісти
Дурак ты вася. Как раз после того как начали массово валить работяги, начали подымать зп на непопулярных вакансиях. Другое дело, что после того как клоуны начали перекрывать кислород бизнесу, увеличивать зп стало резко нечем
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29.09.2021 19:09 Відповісти
А що робити пересічному українцю , якщо не всіх беруть у космонавти чи депутати ?
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29.09.2021 18:20 Відповісти
Не ходити ніколи на вибори по-приколу
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29.09.2021 19:04 Відповісти
Може вдаді краще не язиком чесати та красти, а працювати. Щоб економіка була на рівні західної Європи і, як наслідок, зарплати західно-європейського рівня. Тоді і трудової міграції не буде.
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29.09.2021 18:22 Відповісти
"Може вдаді краще не язиком чесати та красти, а працювати."
_Может не надо писать детски наивную чепухню и, наконец, осознать с какой целью они нрвутся к власти?
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29.09.2021 18:27 Відповісти
Не треба вважати, що інші не розуміють простих речей. Про цих свиней та корито відомо усім. Але є малюсенька надія, що колись у цих крадіїв десь клацне вимикач і вони зрозуміють, що краще заробляти в багатій державі, ніж красти у бідняків. А то вони хотять і рибку з'їсти, і на ...й сісти.
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29.09.2021 18:44 Відповісти
😀 і хто ж це з цих таваріщєй згодиться заробляти?
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30.09.2021 05:55 Відповісти
"Але є малюсенька надія, що колись у цих крадіїв десь клацне вимикач і вони зрозуміють, що краще заробляти в багатій державі, ніж красти у бідняків."
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29.09.2021 18:52 Відповісти
Нема. Зовсім. Заробляти означає працювати але в країні де джерелом багатства є не чесна праця а влада (розподіляти, контролювати, оподатковувати, визискувати) ніякої надії в принципі бути не може. 285 000 державних службовців живуть в абсолютно іншій реальності і їх реальні доходи значно перевищують доходи чиновників в сусідніх розвинутих країнах. Ну на фіга їм щось змінювати?
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29.09.2021 18:59 Відповісти
"Ну на фіга їм щось змінювати?"
_Более того, они будут ожесточённо бороться за то, чтобы и дальше грабить неспособный на эффективный отпор бандитам народ.
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29.09.2021 19:04 Відповісти
Стосовно "нездатності до опору" питання спірне. Поки що олігархам які володіють ЗМІ вдається не допускати пропаганду невигідних для себе ідей та появи харизматичних опозиціонерів на екранах. Але як довго це буде у них виходити? Технічно вже можлива поява альтернативних джерел та відкритих каналів інформації.
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29.09.2021 19:43 Відповісти
Політика незмінна ось уже 30 років Незалежності. Керівництво держави "живе з таможні". Вигідніше обдирати тисячі безправних заробітчан та "контролювати" сотню монополістів ніж прибрати надвисокі податкові ставки на ввіз промислового обладнання для виробництва. Тому ми продовжуємо бути постачальниками дешевої сировини і дешевої робочої сили. Зате керівництву держави дуже зручно поставити десяток "смотрящих" на таможнях і ні *** більше робити для особистого збагачення та утримання тупого корумпованого держапарату не потрібно...
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29.09.2021 18:53 Відповісти
Ой, а хто це саме керівництво держави обирав 30 років?! Інопланетяни?! Чи може довбойоби, яких тут завжди 70%?!!
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29.09.2021 19:03 Відповісти
Что ты несёшь?! Ты думаешь бандитов можно лишить власти через т. н. выборы?!
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29.09.2021 19:06 Відповісти
Обирали лише з тих хто пройшов через сито відбору в олігархічних ЗМІ. В Україні є багато гідних людей які ніколи не будуть допущені до ЗМІ. Сподіваюсь Ви розумієте що коли Вас немає в єфірі то і в політиці Вас теж немає.
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29.09.2021 19:48 Відповісти
придурки)))))) в Польше ЛЮБАЯ работа начинается от700$))))))))
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29.09.2021 20:12 Відповісти
 
 