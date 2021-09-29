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Прекратить трудовую миграцию может только продуманная государственная политика, - экономисты

Прекратить трудовую миграцию может только продуманная государственная политика, - экономисты

Выходцы из Украины – третьи по количеству нелегальных трудовых мигрантов в Европе.

В польском Вроцлаве 25-летний украинский заробитчанин Дмитрий Никифоренко погиб после пыток местными полицейскими. Как заявляли в "Газете выборчей", в отношении парня применили газ, били кулаками, дубинками и в конце концов задушили, передает "5 канал".

Случаи беззащитности трудовых мигрантов, особенно нелегальных – дело обыденное, рассказывают сами же работники. Распространенные проблемы – невыплата зарплат и надбавок, нереальные трудовые нормы.

"Не сделаешь какую-то конкретную норму, делают штрафы, огромные штрафы, снимают с зарплаты, даже если человек отработал 10 часов, с него могут снять эти 10 часов", – приводит пример одна девушка.

Выходцы из Украины – на третьем месте по количеству нелегальных трудовых мигрантов в европейских странах. Положить этому конец может только продуманная государственная политика, отмечают экономисты.

"Украина сегодня имеет определенное место в разделении труда, и наши с вами партнеры, в том числе из богатых стран, не очень ждут украинский конечный продукт на своих рынках... И мы сегодня видим их позицию по консервации той структуры экономики, которая есть на сегодня в Украине... Вызов государству заключается в том, чтобы оно существенно меняло экономическую политику, давая преференции для отечественного производства", – объясняет экономист Олег Пензин.

Автор: 

трудовая миграция (247) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+12
Зачем писать такие статьи. У нас максимально ужесточают ведение бизнеса. ДФС/БЕБ дали полномочия творить что угодно. Мне просто интересно как вы заробитчан в Украину возвращать будете?Постоянно увеличивают налоги и поборы. О чем эта статья вообще, кому тут люди нужны?
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29.09.2021 16:42
+8
"Преференции для отечественного производителя" в наших реалиях, специально для некоего "экономиста" Олега Пензина - это цены выше мировых при гавняном качестве. Уже наступали в ЭТО и неоднократно. И трудовая и обычная миграция из Украины тут совсем не при чём, люди уезжают от нищеты, правового беспредела , беспростветности и отсутствия для них самих и для их детей перспективы и это вызов для государства и всего госаппарата, которому абсолютно пох на эту проблему уже в течении последних лет 30
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29.09.2021 16:47
+7
В наших лише виходить гарно продумувати плани пограбування всіх і вся.
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29.09.2021 16:41
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не дай бог вовоермакощина протянет еще один термин
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29.09.2021 16:40 Ответить
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29.09.2021 21:33 Ответить
В наших лише виходить гарно продумувати плани пограбування всіх і вся.
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29.09.2021 16:41 Ответить
У ваших, да
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29.09.2021 17:16 Ответить
Им бы до конца 2021 г дотянуть.
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29.09.2021 18:16 Ответить
какая там политика?
в ОП(Г) вислюка оманського об этом не знают, они заняты - вовОчко зеЛох генерирует идеи по деребану денег от инвесторов:

В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.

"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.

Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
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29.09.2021 16:41 Ответить
Вау! Щоб таке видати треба бути «економістом»?! В країні повальна корупція, відсутність судів і прокуратури. Хто захоче працювати на новітню еліту?
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29.09.2021 16:41 Ответить
Зачем писать такие статьи. У нас максимально ужесточают ведение бизнеса. ДФС/БЕБ дали полномочия творить что угодно. Мне просто интересно как вы заробитчан в Украину возвращать будете?Постоянно увеличивают налоги и поборы. О чем эта статья вообще, кому тут люди нужны?
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29.09.2021 16:42 Ответить
Кожному, хто повернеться буде надана інвестняня. Мельник вже набирає у БЕБ спеціалістів.
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29.09.2021 16:50 Ответить
_Да зепадлы страраются просто безвиз угробить, просто закрыть нах ворота - и всё. Пусть крипаки на панщину ишачат.
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29.09.2021 16:44 Ответить
Да ,нужно платить каждому украинцу безусловный базовый доход тысяч пять и поднять минималку тоже раз в десять ,тогда всё может быть .
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29.09.2021 16:46 Ответить
"Преференции для отечественного производителя" в наших реалиях, специально для некоего "экономиста" Олега Пензина - это цены выше мировых при гавняном качестве. Уже наступали в ЭТО и неоднократно. И трудовая и обычная миграция из Украины тут совсем не при чём, люди уезжают от нищеты, правового беспредела , беспростветности и отсутствия для них самих и для их детей перспективы и это вызов для государства и всего госаппарата, которому абсолютно пох на эту проблему уже в течении последних лет 30
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29.09.2021 16:47 Ответить
пилять, если люди едут на заработки даже имея такие штрафы, вы , властьимущие, представляете сеюе какая срака в Украине!?
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29.09.2021 16:49 Ответить
Ну так за сраку в Украине проголосовали 73% граждан. Зато смешно, ведь правда?!
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29.09.2021 19:10 Ответить
епть.. можно подумать раньше была не срака))) вы хоть сами себе не лгите!.. И да, сегодняшняя срака - это заслуга предыдущих срак!.. не бывает так в экономике - хоп и сегодня стало плохо, хоп и завтра стало хорошо! сегодняшнее состояние экономики это результат работы экономики в предыдущие десятилетия!
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29.09.2021 19:32 Ответить
а результат сегодняшней сраки, мы почувствуем лет так чернез пяток!
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29.09.2021 19:34 Ответить
люди заморюються чeкати на ваш полiтики. тому iдуть на всe готовe чи принаймнi туди дe щось да є. на вiдмiну вiд того що вони зараз мають за мiнiмум.
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29.09.2021 17:08 Ответить
Я радий що у нас є такі оптимісти економісти. Тілько боюся що процес незворотній, бо однієї зарплати мало. За бугром і освіта більш конкурентна, і медицина та і з хабарями не так напружено, т д. Тому мені здається що молоді люди будуть емігрувати
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29.09.2021 17:12 Ответить
Цены у нас УЖЕ европейские. Налоги у нас УЖЕ европейские. А зарплаты скотыняки платят как в Африке. Пенсии сказали вообще не ждать. Хм, и почему же люди не хотят тут оставаться? Ну почему???!
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29.09.2021 17:13 Ответить
Чтобы остановить трудовую миграцию нужно просто закрыть границу. Давно пора понять тот факт что наши заробитчане уезжают на заработки не потому что дома прозябают в нищете, а потому что там платят больше. То что в Украине по вполне объективным причинам невозможна такая же зарплата как в Германии их не волнует.
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29.09.2021 17:39 Ответить
_Прочитайте коммент этой подоляцой зелёной ботвы! И вы поймёте к чему ведут зебандиты, спустившие своим ботам такие методички, что они намерены сделать.
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29.09.2021 18:26 Ответить
Дурак ты вася. Как раз после того как начали массово валить работяги, начали подымать зп на непопулярных вакансиях. Другое дело, что после того как клоуны начали перекрывать кислород бизнесу, увеличивать зп стало резко нечем
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29.09.2021 19:09 Ответить
А що робити пересічному українцю , якщо не всіх беруть у космонавти чи депутати ?
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29.09.2021 18:20 Ответить
Не ходити ніколи на вибори по-приколу
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29.09.2021 19:04 Ответить
Може вдаді краще не язиком чесати та красти, а працювати. Щоб економіка була на рівні західної Європи і, як наслідок, зарплати західно-європейського рівня. Тоді і трудової міграції не буде.
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29.09.2021 18:22 Ответить
"Може вдаді краще не язиком чесати та красти, а працювати."
_Может не надо писать детски наивную чепухню и, наконец, осознать с какой целью они нрвутся к власти?
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29.09.2021 18:27 Ответить
Не треба вважати, що інші не розуміють простих речей. Про цих свиней та корито відомо усім. Але є малюсенька надія, що колись у цих крадіїв десь клацне вимикач і вони зрозуміють, що краще заробляти в багатій державі, ніж красти у бідняків. А то вони хотять і рибку з'їсти, і на ...й сісти.
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29.09.2021 18:44 Ответить
😀 і хто ж це з цих таваріщєй згодиться заробляти?
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30.09.2021 05:55 Ответить
"Але є малюсенька надія, що колись у цих крадіїв десь клацне вимикач і вони зрозуміють, що краще заробляти в багатій державі, ніж красти у бідняків."
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29.09.2021 18:52 Ответить
Нема. Зовсім. Заробляти означає працювати але в країні де джерелом багатства є не чесна праця а влада (розподіляти, контролювати, оподатковувати, визискувати) ніякої надії в принципі бути не може. 285 000 державних службовців живуть в абсолютно іншій реальності і їх реальні доходи значно перевищують доходи чиновників в сусідніх розвинутих країнах. Ну на фіга їм щось змінювати?
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29.09.2021 18:59 Ответить
"Ну на фіга їм щось змінювати?"
_Более того, они будут ожесточённо бороться за то, чтобы и дальше грабить неспособный на эффективный отпор бандитам народ.
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29.09.2021 19:04 Ответить
Стосовно "нездатності до опору" питання спірне. Поки що олігархам які володіють ЗМІ вдається не допускати пропаганду невигідних для себе ідей та появи харизматичних опозиціонерів на екранах. Але як довго це буде у них виходити? Технічно вже можлива поява альтернативних джерел та відкритих каналів інформації.
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29.09.2021 19:43 Ответить
Політика незмінна ось уже 30 років Незалежності. Керівництво держави "живе з таможні". Вигідніше обдирати тисячі безправних заробітчан та "контролювати" сотню монополістів ніж прибрати надвисокі податкові ставки на ввіз промислового обладнання для виробництва. Тому ми продовжуємо бути постачальниками дешевої сировини і дешевої робочої сили. Зате керівництву держави дуже зручно поставити десяток "смотрящих" на таможнях і ні *** більше робити для особистого збагачення та утримання тупого корумпованого держапарату не потрібно...
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29.09.2021 18:53 Ответить
Ой, а хто це саме керівництво держави обирав 30 років?! Інопланетяни?! Чи може довбойоби, яких тут завжди 70%?!!
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29.09.2021 19:03 Ответить
Что ты несёшь?! Ты думаешь бандитов можно лишить власти через т. н. выборы?!
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29.09.2021 19:06 Ответить
Обирали лише з тих хто пройшов через сито відбору в олігархічних ЗМІ. В Україні є багато гідних людей які ніколи не будуть допущені до ЗМІ. Сподіваюсь Ви розумієте що коли Вас немає в єфірі то і в політиці Вас теж немає.
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29.09.2021 19:48 Ответить
придурки)))))) в Польше ЛЮБАЯ работа начинается от700$))))))))
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29.09.2021 20:12 Ответить
 
 