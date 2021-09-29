Прекратить трудовую миграцию может только продуманная государственная политика, - экономисты
Выходцы из Украины – третьи по количеству нелегальных трудовых мигрантов в Европе.
В польском Вроцлаве 25-летний украинский заробитчанин Дмитрий Никифоренко погиб после пыток местными полицейскими. Как заявляли в "Газете выборчей", в отношении парня применили газ, били кулаками, дубинками и в конце концов задушили, передает "5 канал".
Случаи беззащитности трудовых мигрантов, особенно нелегальных – дело обыденное, рассказывают сами же работники. Распространенные проблемы – невыплата зарплат и надбавок, нереальные трудовые нормы.
"Не сделаешь какую-то конкретную норму, делают штрафы, огромные штрафы, снимают с зарплаты, даже если человек отработал 10 часов, с него могут снять эти 10 часов", – приводит пример одна девушка.
Выходцы из Украины – на третьем месте по количеству нелегальных трудовых мигрантов в европейских странах. Положить этому конец может только продуманная государственная политика, отмечают экономисты.
"Украина сегодня имеет определенное место в разделении труда, и наши с вами партнеры, в том числе из богатых стран, не очень ждут украинский конечный продукт на своих рынках... И мы сегодня видим их позицию по консервации той структуры экономики, которая есть на сегодня в Украине... Вызов государству заключается в том, чтобы оно существенно меняло экономическую политику, давая преференции для отечественного производства", – объясняет экономист Олег Пензин.
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В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.
"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.
Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
_Может не надо писать детски наивную чепухню и, наконец, осознать с какой целью они нрвутся к власти?
_Более того, они будут ожесточённо бороться за то, чтобы и дальше грабить неспособный на эффективный отпор бандитам народ.