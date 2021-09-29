Прекратить трудовую миграцию может только продуманная государственная политика, - экономисты

Выходцы из Украины – третьи по количеству нелегальных трудовых мигрантов в Европе.

В польском Вроцлаве 25-летний украинский заробитчанин Дмитрий Никифоренко погиб после пыток местными полицейскими. Как заявляли в "Газете выборчей", в отношении парня применили газ, били кулаками, дубинками и в конце концов задушили, передает "5 канал".

Случаи беззащитности трудовых мигрантов, особенно нелегальных – дело обыденное, рассказывают сами же работники. Распространенные проблемы – невыплата зарплат и надбавок, нереальные трудовые нормы.

"Не сделаешь какую-то конкретную норму, делают штрафы, огромные штрафы, снимают с зарплаты, даже если человек отработал 10 часов, с него могут снять эти 10 часов", – приводит пример одна девушка.

Выходцы из Украины – на третьем месте по количеству нелегальных трудовых мигрантов в европейских странах. Положить этому конец может только продуманная государственная политика, отмечают экономисты.

"Украина сегодня имеет определенное место в разделении труда, и наши с вами партнеры, в том числе из богатых стран, не очень ждут украинский конечный продукт на своих рынках... И мы сегодня видим их позицию по консервации той структуры экономики, которая есть на сегодня в Украине... Вызов государству заключается в том, чтобы оно существенно меняло экономическую политику, давая преференции для отечественного производства", – объясняет экономист Олег Пензин.