Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати, - Кулеба

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що МЗС продовжує розширювати список доступних для в'їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

Нагадаємо, Європейський союз наприкінці серпня офіційно визнав українські COVID-сертифікати.