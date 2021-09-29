Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати, - Кулеба
Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що МЗС продовжує розширювати список доступних для в'їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.
Нагадаємо, Європейський союз наприкінці серпня офіційно визнав українські COVID-сертифікати.
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