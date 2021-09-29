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Новини Коронавірус і карантин
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Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати, - Кулеба

Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати, - Кулеба

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що МЗС продовжує розширювати список доступних для в'їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати, - Кулеба 01

Нагадаємо, Європейський союз наприкінці серпня офіційно визнав українські COVID-сертифікати.

Автор: 

карантин (18172) Македонія (115) сертифікат (426) туризм (1561) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ура-а-а-!
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29.09.2021 20:01 Відповісти
Я уже возле кассы, если че очередь держу, подтягивайтесь.
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29.09.2021 20:03 Відповісти
Шах и мат, Маск. Ща еще по Луне перплюнем... Таможня да, молодцы, по правильному адресу конфискованный кокс привезли.
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29.09.2021 20:25 Відповісти
Потужно!
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29.09.2021 20:33 Відповісти
Всё!
Куплю пиджак с отливом и в македонию!
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29.09.2021 20:59 Відповісти
Плескаю в долоні і плачу.
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29.09.2021 21:05 Відповісти
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29.09.2021 21:29 Відповісти
 
 