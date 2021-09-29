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Новости Коронавирус и карантин
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Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты, - Кулеба

Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты, - Кулеба

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что МИД продолжает расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины.

Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные COVID-сертификаты можно сгенерировать на портале "Дія", - Минцифры

Напомним, Европейский союз в конце августа официально признал украинские COVID-сертификаты.

Автор: 

карантин (16729) Македония (104) сертификат (226) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ура-а-а-!
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29.09.2021 20:01 Ответить
Я уже возле кассы, если че очередь держу, подтягивайтесь.
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29.09.2021 20:03 Ответить
Шах и мат, Маск. Ща еще по Луне перплюнем... Таможня да, молодцы, по правильному адресу конфискованный кокс привезли.
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29.09.2021 20:25 Ответить
Потужно!
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29.09.2021 20:33 Ответить
Всё!
Куплю пиджак с отливом и в македонию!
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29.09.2021 20:59 Ответить
Плескаю в долоні і плачу.
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29.09.2021 21:05 Ответить
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29.09.2021 21:29 Ответить
 
 