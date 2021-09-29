Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты, - Кулеба

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что МИД продолжает расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины.

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Напомним, Европейский союз в конце августа официально признал украинские COVID-сертификаты.