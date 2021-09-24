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Международные COVID-сертификаты можно сгенерировать на портале "Дія", - Минцифры

Международные COVID-сертификаты можно сгенерировать на портале

На портале "Дія" можно сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Действовать COVID-сертификат будет 365 дней.

"Уже почти миллион украинцев сгенерировали свои международные COVID-сертификаты в приложении "Дія". Теперь сгенерировать сертификат можно и на портале "Дія". Так украинцы, которые не имеют ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или "Дия.Подписи", смогут получить сертификат и путешествовать с ним. Ведь украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС", - говорится в сообщении.

Сгенерировать COVID-сертификат можно будет в несколько кликов. Нужно авторизироваться на портале "Дія". Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата, которой вы позволяете ЄСОЗ (электронная система здравоохранения) передать "Дії"медицинские данные для COVID-сертификата. Для подписи на портале можно воспользоваться как Дія.Подписью, который вы сгенерировали в приложении "Дія", так и любой другой электронной подписью.

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Автор: 

сертификат (226) Минцифры (316) Дія (421)


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Топ комментарии
+5
"сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС" - где тут сказано про Египет??? Жопоглазый!
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24.09.2021 15:19
+2
осталось только в этой рукожопной программе сгенерировать подпись, и тогда будет сертификат. Можно полдня головой качать, а программа тебя не идентифицирует
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24.09.2021 15:20
+2
Только если с головой проблемы. У нас на работе крутили так головами, что чуть ли не параллельно телефону поворачивали (со строны когда увидел - думал что еще шеи посворачивают ), пока не показал как правильно делать. Сразу начали делать за пару минут
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24.09.2021 15:23
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Даже если вакцинировался коронаваком и ковишилдом?
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24.09.2021 15:00 Ответить
Вранье, например Египет Ваш сертификат вакцинирования и дия на одном месте вертел рукожопы, у привитых требуют ПЦП тест
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24.09.2021 15:04 Ответить
"сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС" - где тут сказано про Египет??? Жопоглазый!
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24.09.2021 15:19 Ответить
и в Турции тоже
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24.09.2021 16:19 Ответить
Эх, Ваня...Ваня....
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24.09.2021 18:19 Ответить
Сегодня заезжал в Польшу, все работает. Не пи..ди
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24.09.2021 21:37 Ответить
осталось только в этой рукожопной программе сгенерировать подпись, и тогда будет сертификат. Можно полдня головой качать, а программа тебя не идентифицирует
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24.09.2021 15:20 Ответить
Только если с головой проблемы. У нас на работе крутили так головами, что чуть ли не параллельно телефону поворачивали (со строны когда увидел - думал что еще шеи посворачивают ), пока не показал как правильно делать. Сразу начали делать за пару минут
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24.09.2021 15:23 Ответить
Какой ты герой.Ну раскажи и нам,а то как то у всей остальной Украины нифига не выходит,а ты у нас бетмен в ИТ.
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24.09.2021 15:33 Ответить
Какое ИТ? Внимательнее быть нужно, но если у тебя прям реальные проблемы с этим, то могу только посочувствовать. И да, не нужно тут расписываться за всю Украину, только потому что у тебя и твоего друга не получилось.
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24.09.2021 15:42 Ответить
никаких проблем

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24.09.2021 15:43 Ответить
Прошла полній курс вакцинации от коронавируса в поликлинике по месту жительства, сгенерировать сертификат на портале не получилось
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24.09.2021 15:33 Ответить
Отримав на пошту:

----------------------

Вітаємо, ВОЛОДИМИР

Реєстр захворів, лікуємо його
Спробуйте створити сертифікат через годину

----------------------

Клоуни!
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24.09.2021 16:26 Ответить
тоже самое и у меня
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24.09.2021 16:53 Ответить
А чи будуть такі, роздруковані з почти, сертифікати приймати на кордоні? Наприклад, польскому
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24.09.2021 16:46 Ответить
Реєстр захворів, лікуємо його 🍃
Спробуйте створити сертифікат через годину
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24.09.2021 17:03 Ответить
Я вакцинувався за кордоном, тож мій сертифікат ДІЯ не може сгенерувати...
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24.09.2021 18:20 Ответить
 
 