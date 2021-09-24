Международные COVID-сертификаты можно сгенерировать на портале "Дія", - Минцифры

На портале "Дія" можно сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Действовать COVID-сертификат будет 365 дней.

"Уже почти миллион украинцев сгенерировали свои международные COVID-сертификаты в приложении "Дія". Теперь сгенерировать сертификат можно и на портале "Дія". Так украинцы, которые не имеют ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или "Дия.Подписи", смогут получить сертификат и путешествовать с ним. Ведь украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС", - говорится в сообщении.

Сгенерировать COVID-сертификат можно будет в несколько кликов. Нужно авторизироваться на портале "Дія". Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата, которой вы позволяете ЄСОЗ (электронная система здравоохранения) передать "Дії"медицинские данные для COVID-сертификата. Для подписи на портале можно воспользоваться как Дія.Подписью, который вы сгенерировали в приложении "Дія", так и любой другой электронной подписью.

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