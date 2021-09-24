Неизвестные опубликовали QR-код к ковид-сертификату президента Франции Макрона

Во Франции разыскивают медиков или медика, при участии которых в сеть попал настоящий QR-код к ковид-сертификата президента Эммануэля Макрона.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

QR-код с сертификата президента начали распространять в соцсети в понедельник. Из него можно было прочитать дату рождения Макрона, детали о вакцине, которой он привит, и дату вакцинации. Код связан с персональным ковид-сертификатом, таким же, который сейчас нужен французам в повседневной жизни для допуска в рестораны или на массовые мероприятия.

В Елисейском дворце подтвердили, что код действительно принадлежит Макрону.

Перед тем, как стало известно об утечке, к данным президента в реестре вакцинации получали доступ около 50 медработников.

Профессиональный орган медиков, следит за соблюдением профессиональных и этических стандартов, заявил, что такие действия являются нарушением конфиденциальности и недобросовестные медикам угрожают дисциплинарными санкциями, однако до сих пор неизвестно, кто именно стоит за утечкой.

После инцидента сертификат Макрона привязали к новому QR-кода, а предыдущий уже недействителен.

Код содержит весьма ограниченную информацию, которая не представляла особой тайны, но инцидент дополнительно привлек внимание к безопасности данных в контексте ковид сертификатов.

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