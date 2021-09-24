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Новости Коронавирус и карантин
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Неизвестные опубликовали QR-код к ковид-сертификату президента Франции Макрона

Неизвестные опубликовали QR-код к ковид-сертификату президента Франции Макрона

Во Франции разыскивают медиков или медика, при участии которых в сеть попал настоящий QR-код к ковид-сертификата президента Эммануэля Макрона.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

QR-код с сертификата президента начали распространять в соцсети в понедельник. Из него можно было прочитать дату рождения Макрона, детали о вакцине, которой он привит, и дату вакцинации. Код связан с персональным ковид-сертификатом, таким же, который сейчас нужен французам в повседневной жизни для допуска в рестораны или на массовые мероприятия.

В Елисейском дворце подтвердили, что код действительно принадлежит Макрону.

Перед тем, как стало известно об утечке, к данным президента в реестре вакцинации получали доступ около 50 медработников.

Профессиональный орган медиков, следит за соблюдением профессиональных и этических стандартов, заявил, что такие действия являются нарушением конфиденциальности и недобросовестные медикам угрожают дисциплинарными санкциями, однако до сих пор неизвестно, кто именно стоит за утечкой.

После инцидента сертификат Макрона привязали к новому QR-кода, а предыдущий уже недействителен.

Код содержит весьма ограниченную информацию, которая не представляла особой тайны, но инцидент дополнительно привлек внимание к безопасности данных в контексте ковид сертификатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) сертификат (226) Макрон Эмманюэль (1299) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Бояться, щоб і його жінки код не злили, там же рік народження справжній....
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24.09.2021 02:27
+4
Коды это все херня их легко подделать, давай уже чипы всем вживлять как собакам
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24.09.2021 06:30
+4
І що там секретного? Через що кіпіш?
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24.09.2021 07:54
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Бояться, щоб і його жінки код не злили, там же рік народження справжній....
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24.09.2021 02:27 Ответить
Ну це ж французи. Це у них Любов.
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24.09.2021 09:22 Ответить
Коды это все херня их легко подделать, давай уже чипы всем вживлять как собакам
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24.09.2021 06:30 Ответить
Вони до того і ведуть. 2022 - рік просування підшкірного чіпа. Починають вже зараз.
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24.09.2021 07:01 Ответить
Ну так для этого похоже ковид и придумали
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24.09.2021 08:03 Ответить
І що там секретного? Через що кіпіш?
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24.09.2021 07:54 Ответить
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24.09.2021 08:33 Ответить
Скоріше проблема в медичній етиці.
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24.09.2021 08:37 Ответить
Так зараз до макрона код підберуть і будуть ним дистанційно керувати.))
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24.09.2021 08:42 Ответить
Через чип 5G, внедренный во время вакцинации!!!
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24.09.2021 08:53 Ответить
Израиль хвалился успехами в нанотехнологиях, потом тема затихла.
Как и в России - уже годика два как .
Видимо, это оно и есть.
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24.09.2021 09:20 Ответить
А потом, "Рррррас!" и все слабаки, которые не верили в силу своего организма, и побежали принимать чипы 5g внутримышечно, исчезают с лица земли!

Таков путь!

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24.09.2021 09:25 Ответить
И что, по этому коду можно высосать иммунитет Макрона ?
Ну кому он нахрен сдался ?
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24.09.2021 09:18 Ответить
придурки.... в маЦкве ищите.....
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24.09.2021 11:50 Ответить
 
 