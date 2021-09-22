Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав
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Медработница вместе со знакомым изготавливала международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заказчиков, которые не желали проходить такую процедуру. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Медработница и ее знакомый рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров. Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в систему.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников. По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.
Открытое уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
Пожалуйста, подождите...
И до конца следующего года с высокой долей вероятности почти половина не доживет. И раком заболевают люди постоянно вне зависимости от сезона. Только Вас это не интересует - Вы этого не замечаете. Я был в шоке сколько больных в онкоотделениях когда пришлось столкнуться по жизни.
давайте еще скажем , что здоровых мертвых небыло... даже те кто умер от удара током, по факту умер от того , что его сердце остановилось...либо от асфиксии и сердце всеравно остановилось...
значит по факту , все мертвые попадают на судмедэкспертизу с остановленным сердцем... давайте разрабатывать вакцину от остановки сердца!
я конечно утрирую , но ваша логика рассуждений именно такая..
А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.
Все якобы вакцинированные, которые заболели - 100% справки купили. Ведь вакцинированные не болеют. Ничем не болеют