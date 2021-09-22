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Днепропетровщина (2924) Минздрав (4826) подделка (415) сертификат (224)

Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав

Медработница вместе со знакомым изготавливала международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заказчиков, которые не желали проходить такую процедуру. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Медработница и ее знакомый рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров. Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в систему.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников. По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.

Открытое уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Читайте: Житель Львовщины занимался изготовлением и продажей поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, - киберполиция. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
А почему сразу самогубство? По Вашим словам получается, что если не вакцинировался, то все - капец, не выживешь. А ведь это абсолютно не так. Вероятность заболеть ковид с симптомами не выше 5,7%. А вероятность умереть, если заболел, 2,3%. Вон раком заболеть вероятность не намного ниже чем заболеть ковид. Вот только вероятность умереть от рака, если заболел, 44,2%. Но это же вас особо не беспокоит.
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22.09.2021 11:22
+4
Логично, захочешь повеситься, верёвку надо купить. Так и тут. Самогубство да ещё и за собственный счёт.
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22.09.2021 11:15
+4
...а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл...

А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.

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22.09.2021 12:00
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Я ще тоді сказав що хакери готують мішки для бабла.
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22.09.2021 11:14 Ответить
Логично, захочешь повеситься, верёвку надо купить. Так и тут. Самогубство да ещё и за собственный счёт.
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22.09.2021 11:15 Ответить
А почему сразу самогубство? По Вашим словам получается, что если не вакцинировался, то все - капец, не выживешь. А ведь это абсолютно не так. Вероятность заболеть ковид с симптомами не выше 5,7%. А вероятность умереть, если заболел, 2,3%. Вон раком заболеть вероятность не намного ниже чем заболеть ковид. Вот только вероятность умереть от рака, если заболел, 44,2%. Но это же вас особо не беспокоит.
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22.09.2021 11:22 Ответить
наверное рак не передается воздушно капельным путем??? может потому мы не болеем раком каждое межсезонье? думайте , когда сравниваете теплое с мягким
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22.09.2021 11:25 Ответить
Рак передаётся, например, сигаретами. А они в свободной продаже почему то.
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22.09.2021 11:27 Ответить
я спросил о воздушно капельном пути передачи ... а не о продаже сигарет...
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22.09.2021 11:36 Ответить
Я говорил о вероятности заболеть. Она очень высокая. И хватит одного раза заболеть. И чем передается рак и каким путем я не могу точно судить как собственно и Вы. Но вот число заболеваний им растет и уже сопоставимо с пандемическими показателями. Вот статистика. Полюбопытствуйте сколько болеет раком.



И до конца следующего года с высокой долей вероятности почти половина не доживет. И раком заболевают люди постоянно вне зависимости от сезона. Только Вас это не интересует - Вы этого не замечаете. Я был в шоке сколько больных в онкоотделениях когда пришлось столкнуться по жизни.
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22.09.2021 11:32 Ответить
я даже не буду это комментировать ... давайте еще картинок с сердечнососудистыми заболеваниями... там вообще каждый житель украины умирает... либо от рака в конце жизни , либо от ССЗ, сердечная недостаточность например...

давайте еще скажем , что здоровых мертвых небыло... даже те кто умер от удара током, по факту умер от того , что его сердце остановилось...либо от асфиксии и сердце всеравно остановилось...

значит по факту , все мертвые попадают на судмедэкспертизу с остановленным сердцем... давайте разрабатывать вакцину от остановки сердца!

я конечно утрирую , но ваша логика рассуждений именно такая..
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22.09.2021 11:43 Ответить
Моя логика рассуждений проста - устроили ковидобесие из банального ОРВИ. Вот и все. Как по-вашему я должен комментировать подобный месидж "Самогубство да ещё и за собственный счёт. "? Я и привел процент заболеваемости и смертности от ковид.
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22.09.2021 11:54 Ответить
Тогда контрафактных сертификатов на порядок больше появится.
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22.09.2021 11:16 Ответить
А что предъявят та? Незаконное предпринимательство?
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22.09.2021 11:21 Ответить
Да собственно ничего. Скорее всего админштраф.
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22.09.2021 11:23 Ответить
хорошее дело, а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл , что они будут рассказывать? что вакцина плохая и их не защитила?
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22.09.2021 11:22 Ответить
А когда вакцинированные начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ИВЛ, что будут рассказывать? Что появился очередной новый штамм и старая вакцина против него бессильна - нужно другую новую колоть?
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22.09.2021 11:25 Ответить
а вы уже вакцинировались и заболели?
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22.09.2021 11:26 Ответить
А вы?
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22.09.2021 11:28 Ответить
я вакцинировался бесплатно и получил евросертификат, у меня медицинская страховка. я свободно передвигаюсь по миру я не делаю тесты , чтоб сидеть в кафе или ходить на работу , у меня высокий уровень антител, я не боюсь заболеть , так как статистически даже если заболевание и будет , то скорее всего пройдет как легкая простуда...
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22.09.2021 11:34 Ответить
Ой маладец. Чегож тогда нервный такой? Укололся, защитился - сядь и помалкивай.
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22.09.2021 11:42 Ответить
а чего ж вы завелись? или спутника ви на вас нехватило?
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22.09.2021 11:45 Ответить
...а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл...

А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.

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22.09.2021 12:00 Ответить
Я таки не вакцинировался и таки на прошлой неделе переболел а что? Ковид это был или просто ОРВИ - ХЗ. Я их не разделяю ибо смысла не вижу. Возможно еще заболею в будущем. Как собственно и ранее приходилось болеть ОРВИ. Не вижу чего-то особенного в этом.
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22.09.2021 12:04 Ответить
Канечна. А как вы хотели?

Все якобы вакцинированные, которые заболели - 100% справки купили. Ведь вакцинированные не болеют. Ничем не болеют
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22.09.2021 11:26 Ответить
Меня тоже развели в ковид тестом в августе,но я заплатил за липу 960 гривен....
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22.09.2021 11:24 Ответить
Забыли написать, что расскрывшие эту хитроумную схему правоохранители, сами не вакцинированны или купили сертификат у других продавцов)
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22.09.2021 11:26 Ответить
люди готовы платить по 6 тыс, лишь бы не колоть себе вакцину.
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22.09.2021 11:26 Ответить
Ну походу рефлекс самозащиты сработал.
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22.09.2021 12:06 Ответить
От номер будет, пробегал о вакцины, купил сертификат, и все равно заболел!!! Боженька он же все видит!!! Сам себе по итогу "спасибо" сказать только останется!!!
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01.10.2021 16:43 Ответить
 
 