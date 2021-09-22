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Дніпропетровщина (2405) МОЗ (3877) підробка (341) сертифікат (213)

Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Події

Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ

Медпрацівниця разом зі знайомим виготовляла міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру. За псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Медпрацівниця та її знайомий рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів. Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням у базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЕСОЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та "чорнові" записи.

Відкрите кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А почему сразу самогубство? По Вашим словам получается, что если не вакцинировался, то все - капец, не выживешь. А ведь это абсолютно не так. Вероятность заболеть ковид с симптомами не выше 5,7%. А вероятность умереть, если заболел, 2,3%. Вон раком заболеть вероятность не намного ниже чем заболеть ковид. Вот только вероятность умереть от рака, если заболел, 44,2%. Но это же вас особо не беспокоит.
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22.09.2021 11:22
+4
Логично, захочешь повеситься, верёвку надо купить. Так и тут. Самогубство да ещё и за собственный счёт.
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22.09.2021 11:15
+4
...а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл...

А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.

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22.09.2021 12:00
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Я ще тоді сказав що хакери готують мішки для бабла.
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22.09.2021 11:14 Відповісти
Логично, захочешь повеситься, верёвку надо купить. Так и тут. Самогубство да ещё и за собственный счёт.
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22.09.2021 11:15 Відповісти
А почему сразу самогубство? По Вашим словам получается, что если не вакцинировался, то все - капец, не выживешь. А ведь это абсолютно не так. Вероятность заболеть ковид с симптомами не выше 5,7%. А вероятность умереть, если заболел, 2,3%. Вон раком заболеть вероятность не намного ниже чем заболеть ковид. Вот только вероятность умереть от рака, если заболел, 44,2%. Но это же вас особо не беспокоит.
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22.09.2021 11:22 Відповісти
наверное рак не передается воздушно капельным путем??? может потому мы не болеем раком каждое межсезонье? думайте , когда сравниваете теплое с мягким
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22.09.2021 11:25 Відповісти
Рак передаётся, например, сигаретами. А они в свободной продаже почему то.
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22.09.2021 11:27 Відповісти
я спросил о воздушно капельном пути передачи ... а не о продаже сигарет...
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22.09.2021 11:36 Відповісти
Я говорил о вероятности заболеть. Она очень высокая. И хватит одного раза заболеть. И чем передается рак и каким путем я не могу точно судить как собственно и Вы. Но вот число заболеваний им растет и уже сопоставимо с пандемическими показателями. Вот статистика. Полюбопытствуйте сколько болеет раком.



И до конца следующего года с высокой долей вероятности почти половина не доживет. И раком заболевают люди постоянно вне зависимости от сезона. Только Вас это не интересует - Вы этого не замечаете. Я был в шоке сколько больных в онкоотделениях когда пришлось столкнуться по жизни.
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22.09.2021 11:32 Відповісти
я даже не буду это комментировать ... давайте еще картинок с сердечнососудистыми заболеваниями... там вообще каждый житель украины умирает... либо от рака в конце жизни , либо от ССЗ, сердечная недостаточность например...

давайте еще скажем , что здоровых мертвых небыло... даже те кто умер от удара током, по факту умер от того , что его сердце остановилось...либо от асфиксии и сердце всеравно остановилось...

значит по факту , все мертвые попадают на судмедэкспертизу с остановленным сердцем... давайте разрабатывать вакцину от остановки сердца!

я конечно утрирую , но ваша логика рассуждений именно такая..
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22.09.2021 11:43 Відповісти
Моя логика рассуждений проста - устроили ковидобесие из банального ОРВИ. Вот и все. Как по-вашему я должен комментировать подобный месидж "Самогубство да ещё и за собственный счёт. "? Я и привел процент заболеваемости и смертности от ковид.
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22.09.2021 11:54 Відповісти
Тогда контрафактных сертификатов на порядок больше появится.
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22.09.2021 11:16 Відповісти
А что предъявят та? Незаконное предпринимательство?
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22.09.2021 11:21 Відповісти
Да собственно ничего. Скорее всего админштраф.
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22.09.2021 11:23 Відповісти
хорошее дело, а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл , что они будут рассказывать? что вакцина плохая и их не защитила?
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22.09.2021 11:22 Відповісти
А когда вакцинированные начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ИВЛ, что будут рассказывать? Что появился очередной новый штамм и старая вакцина против него бессильна - нужно другую новую колоть?
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22.09.2021 11:25 Відповісти
а вы уже вакцинировались и заболели?
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22.09.2021 11:26 Відповісти
А вы?
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22.09.2021 11:28 Відповісти
я вакцинировался бесплатно и получил евросертификат, у меня медицинская страховка. я свободно передвигаюсь по миру я не делаю тесты , чтоб сидеть в кафе или ходить на работу , у меня высокий уровень антител, я не боюсь заболеть , так как статистически даже если заболевание и будет , то скорее всего пройдет как легкая простуда...
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22.09.2021 11:34 Відповісти
Ой маладец. Чегож тогда нервный такой? Укололся, защитился - сядь и помалкивай.
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22.09.2021 11:42 Відповісти
а чего ж вы завелись? или спутника ви на вас нехватило?
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22.09.2021 11:45 Відповісти
...а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл...

А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.

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22.09.2021 12:00 Відповісти
Я таки не вакцинировался и таки на прошлой неделе переболел а что? Ковид это был или просто ОРВИ - ХЗ. Я их не разделяю ибо смысла не вижу. Возможно еще заболею в будущем. Как собственно и ранее приходилось болеть ОРВИ. Не вижу чего-то особенного в этом.
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22.09.2021 12:04 Відповісти
Канечна. А как вы хотели?

Все якобы вакцинированные, которые заболели - 100% справки купили. Ведь вакцинированные не болеют. Ничем не болеют
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22.09.2021 11:26 Відповісти
Меня тоже развели в ковид тестом в августе,но я заплатил за липу 960 гривен....
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22.09.2021 11:24 Відповісти
Забыли написать, что расскрывшие эту хитроумную схему правоохранители, сами не вакцинированны или купили сертификат у других продавцов)
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22.09.2021 11:26 Відповісти
люди готовы платить по 6 тыс, лишь бы не колоть себе вакцину.
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22.09.2021 11:26 Відповісти
Ну походу рефлекс самозащиты сработал.
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22.09.2021 12:06 Відповісти
От номер будет, пробегал о вакцины, купил сертификат, и все равно заболел!!! Боженька он же все видит!!! Сам себе по итогу "спасибо" сказать только останется!!!
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01.10.2021 16:43 Відповісти
 
 