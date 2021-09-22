Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ
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Медпрацівниця разом зі знайомим виготовляла міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру. За псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Медпрацівниця та її знайомий рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів. Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням у базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЕСОЗ.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та "чорнові" записи.
Відкрите кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.
Будь ласка, зачекайте...
И до конца следующего года с высокой долей вероятности почти половина не доживет. И раком заболевают люди постоянно вне зависимости от сезона. Только Вас это не интересует - Вы этого не замечаете. Я был в шоке сколько больных в онкоотделениях когда пришлось столкнуться по жизни.
давайте еще скажем , что здоровых мертвых небыло... даже те кто умер от удара током, по факту умер от того , что его сердце остановилось...либо от асфиксии и сердце всеравно остановилось...
значит по факту , все мертвые попадают на судмедэкспертизу с остановленным сердцем... давайте разрабатывать вакцину от остановки сердца!
я конечно утрирую , но ваша логика рассуждений именно такая..
А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.
Все якобы вакцинированные, которые заболели - 100% справки купили. Ведь вакцинированные не болеют. Ничем не болеют