Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ

Медпрацівниця разом зі знайомим виготовляла міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру. За псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Медпрацівниця та її знайомий рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів. Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням у базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЕСОЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та "чорнові" записи.

Відкрите кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.

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