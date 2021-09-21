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За підробку ковід-сертифікатів введуть окрему статтю Кримінального кодексу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За підробку ковід-сертифікатів введуть окрему статтю Кримінального кодексу, - Ляшко

За підробку COVID-сертифікатів введуть окрему кримінальну статтю.

Про це в ефірі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до Кримінального кодексу, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я не підтримуватиме тих медпрацівників, які будуть замішані в підробці COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів.

"Якщо хтось із медичних працівників буде задіяний у цій схемі, не сподівайтеся ні на яку підтримку з боку Міністерства охорони здоров'я. Цього не може бути в той момент, коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусній хворобі. Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й таким способом", - підкреслив міністр.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Житель Львівщини займався виготовленням і продажем фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, - кіберполіція. ФОТО

За словами Ляшка, для недопущення поширення підроблених COVID-сертифікатів буде встановлено жорсткий контроль і зараз відбуваються спецоперації Національної поліції та СБУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
а за продажу масок в разгар не хочешь ввести статью?
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21.09.2021 02:12
+16
Ух який грізний тоже пальтішко на зиму хоче за 620 тисяч). Ти спочатку введи кримінальну статтю за наслідки вакцинації чмошник **********! І зобовяжи виробників та медиків нести матеріальну та кримінальну відповідальність за смерті після введеня того болота .яким ви колете українців!
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21.09.2021 02:42
+15
Целую неделю, вы зе кретины скрывали смерть студента от прививки!!!!! И если б не журналисты, никогда б мы и не узнали) Лживые, подлые, мерзкие скоты. Ты кого пугаешь уголовкой, пучеглазое?
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21.09.2021 07:21
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а какие хозяева заставляют вас терпеть наемалово с подсчетом голосов )
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21.09.2021 05:56 Відповісти
зачем вас просвещать, вы в этом эксперты )))
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21.09.2021 06:00 Відповісти
так она перестала сотрудничать объявив войну, а ссср продолжала сотрудничать
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21.09.2021 05:12 Відповісти
при чем туд договор между англией и ссср, если речь прпо СССР и Г
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21.09.2021 05:18 Відповісти
може лучше возглавить ето перспективное направление и министра или там куратора, няню-слугиню на очень худой конец над етим всем ввести, субьективно, конечно же? - все бабки не мимо куртки....))
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21.09.2021 04:13 Відповісти
Скорее всего для того им новый закон и понадобился, чтоб возглавить процесс.
Для того чтоб наказать виновных достаточно и действующего законодательства. Статьи за подделку документов никто не отменял. Проблема в том что действующего осталось очень мало и новыми законами эта проблема не решается, а только усугубляется.
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21.09.2021 08:55 Відповісти
Действующее законодательство низззя! Там отвественность не только за подделку, но и за использование подделок (п. 4).
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21.09.2021 10:44 Відповісти
Ляшко - недозрелый сеньор Помидор.
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21.09.2021 04:17 Відповісти
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21.09.2021 06:58 Відповісти
Целую неделю, вы зе кретины скрывали смерть студента от прививки!!!!! И если б не журналисты, никогда б мы и не узнали) Лживые, подлые, мерзкие скоты. Ты кого пугаешь уголовкой, пучеглазое?
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21.09.2021 07:21 Відповісти
Шляшко, чего уже мелочиться? Насыпай сразу три статьи красного, желтого и зеленого цвета.
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21.09.2021 07:34 Відповісти
Васек подделанный. Ложь повсюду уже
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21.09.2021 08:04 Відповісти
Зедиоты сами выбрали - сами плачут. И такая дребедень, 30 лет. Мазохизмом, тхнэ аж смэрдыть.
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21.09.2021 08:22 Відповісти
Пусть этот тощий пояснит кто отвечать будет если от вакцинации будут проблемы со здоровьем
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21.09.2021 08:39 Відповісти
Никто . Производители вакцин освобождены от ответственности . Это есть в договорах о продаже вакцин (имунных стимуляторов точнее) .
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21.09.2021 20:50 Відповісти
Або він вдає себе тупого - ВР хоч і може порушити Конституцію, але не по такій причині.

Або просто лякає - бажаючих прививатись немає...
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21.09.2021 08:50 Відповісти
Зеленски1 с ледей расчитывали с лохов по 18евро за прививку сбивать, для чего закупили дешёвые китайские помои, но бизнес не пошёл и его отдали Ляшку, в центре вакцинации по секрету сообщают, что пфайзер только до Киева хранится нормально, а потом без контроля, прививайтесь китайским дерьмом...

Короче лучше в Польше прививку сделать, чем у ЗеГнид
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21.09.2021 09:29 Відповісти
про Польщу міф. Як і про "добру" вакцину загалом. Вона не для того створена, щоб помагати.
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21.09.2021 15:05 Відповісти
А чим, вибачте, уже існуюча "Стаття 358. Підроблення документів, печаток... (і т.д.)" не подобається? Мабуть не влаштовує Четвертий пункт: "4. Використання завідомо підробленого документа", за що також передбачена відповідальність. Тобто, за підробку відповідальність буде, а за використання - ні? А чому?
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21.09.2021 09:59 Відповісти
Вот так вот. Министр здравоохранения уже обсуждает правки в Уголовный Кодекс.
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21.09.2021 10:23 Відповісти
А що - плани з вищеплення отари зриваються? Строки тиснуть? Хазяї результатом не задоволені?

Ти давай краще про свою статтю порефлексуй - "злочин проти людства, організоване масове вбивство" тягнуло б на розстрільну статтю в інші часи.
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21.09.2021 15:00 Відповісти
Полный позор с этими сертификатами. Еще на туалетной бумаге разрешите их печатать.

Египет сейчас не признает украинские сертификаты о вакцинации, из-за чего у туристов с прививками возникают сложности во время поездки в эту страну, сообщает туристический портал

Египетский власти требуют, чтобы бумажный сертификат содержал QR-код, по которому они могут проверить, действителен ли документ. Однако в украинских больницах подтверждение о вакцинации печатают без данного кода.

Электронный COVID-сертификат о вакцинации в приложении «Дія» содержит QR-код, однако пока Украина и Египет не договорились о взаимном признании такого вида документов, сообщили в посольстве Египта в Украине.

«В данный момент Египет принимает лишь сертификаты, которые предоставляют в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом. Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на коронавирус», - добавили в посольстве.

ПРЦ-тест 950 гривен, так в Египте дешевле выходит сделать чем в Украине, пот и покупают люди подделку за 400 гривен.
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21.09.2021 15:55 Відповісти
Кого вы понавыбирали идиоты? Это сколько же тварей нужно будет пересадить , жесть.
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21.09.2021 18:20 Відповісти
Куда садить: тюрьмы с молотка в лет идут.
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21.09.2021 20:02 Відповісти
Олімпійський, палац спорту, Динамо і т.і. - огорожа є, туалети є.
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23.09.2021 07:34 Відповісти
Ідея правильна по суті. Діючі статті КК, в більшості переписані зі старих кодексів, коли ще слова комп'ютер не знали, потім по ходу прогресу доповнені.

Поле зловживань лише у видачі медицинських довідок безмежне. Зараз це все електронні реєстри, в які можна внести зміни і незаконним шляхом.

Хай би "копнули" по ковіду, потім перейшли по інвалідності, чорнобильцям, соціальним лікам, лікарняним і т.д.

Копати і саджати.

А саму ст.358 давно пора "**********", бо написана вона на " всі випадки життя", а насправді, від життя відстала, у всякому разі, слова "інтернет" ви у ній не знайдете. Але це для правників робота.
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21.09.2021 23:37 Відповісти
Якщо неможливо отримати справжній сертифікат в Дії, звичайно будуть купувати. В Дії немає підтримки.
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22.09.2021 09:07 Відповісти
******* на рило, ляшко,а не статтю в УК.
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01.10.2021 16:16 Відповісти
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