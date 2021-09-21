За подделку ковид-сертификатов введут отдельную статью Уголовного кодекса, – Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За подделку Covid-сертификатов введут отдельную уголовную статью.
Об этом в эфире ICTV заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью", - сообщил Ляшко.
Он отметил, что Министерство здравоохранения не будет поддерживать тех медработников, которые будут замешаны в подделке Covid-сертификатов или ПЛР-тестов.
"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны Министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом", - подчеркнул министр.
По словам Ляшко, для недопущения распространения поддельных Covid-сертификатов будет установлен жесткий контроль и сейчас проходят спецоперации Национальной полиции и ,СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Для того чтоб наказать виновных достаточно и действующего законодательства. Статьи за подделку документов никто не отменял. Проблема в том что действующего осталось очень мало и новыми законами эта проблема не решается, а только усугубляется.
Або просто лякає - бажаючих прививатись немає...
Короче лучше в Польше прививку сделать, чем у ЗеГнид
Ти давай краще про свою статтю порефлексуй - "злочин проти людства, організоване масове вбивство" тягнуло б на розстрільну статтю в інші часи.
Египет сейчас не признает украинские сертификаты о вакцинации, из-за чего у туристов с прививками возникают сложности во время поездки в эту страну, сообщает туристический портал
Египетский власти требуют, чтобы бумажный сертификат содержал QR-код, по которому они могут проверить, действителен ли документ. Однако в украинских больницах подтверждение о вакцинации печатают без данного кода.
Электронный COVID-сертификат о вакцинации в приложении «Дія» содержит QR-код, однако пока Украина и Египет не договорились о взаимном признании такого вида документов, сообщили в посольстве Египта в Украине.
«В данный момент Египет принимает лишь сертификаты, которые предоставляют в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом. Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на коронавирус», - добавили в посольстве.
ПРЦ-тест 950 гривен, так в Египте дешевле выходит сделать чем в Украине, пот и покупают люди подделку за 400 гривен.
Поле зловживань лише у видачі медицинських довідок безмежне. Зараз це все електронні реєстри, в які можна внести зміни і незаконним шляхом.
Хай би "копнули" по ковіду, потім перейшли по інвалідності, чорнобильцям, соціальним лікам, лікарняним і т.д.
Копати і саджати.
А саму ст.358 давно пора "**********", бо написана вона на " всі випадки життя", а насправді, від життя відстала, у всякому разі, слова "інтернет" ви у ній не знайдете. Але це для правників робота.