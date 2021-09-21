За подделку ковид-сертификатов введут отдельную статью Уголовного кодекса, – Ляшко

За подделку Covid-сертификатов введут отдельную уголовную статью.

Об этом в эфире ICTV заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что Министерство здравоохранения не будет поддерживать тех медработников, которые будут замешаны в подделке Covid-сертификатов или ПЛР-тестов.

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны Министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом", - подчеркнул министр.

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По словам Ляшко, для недопущения распространения поддельных Covid-сертификатов будет установлен жесткий контроль и сейчас проходят спецоперации Национальной полиции и ,СБУ.