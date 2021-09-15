Житель Львовщины занимался изготовлением и продажей поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, - киберполиция. ФОТО

На Львовщине киберполиция выявила мужчину, который занимался изготовлением и продажей поддельных COVID сертификатов и ПЦР-тестов для пересечения государственной границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

Установлено, что 31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.

Мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории. В общем фигурант изготовил более 50 COVID сертификатов и более 300 справок с отрицательным результатом на коронавирус.

Свои услуги мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджере, в которых было более 15 тыс. подписчиков. В основном клиентами правонарушителя были перевозчики. Стоимость одной справки составляла 500 гривен, а COVID-сертификата - 1500 гривен.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в его автомобиле. Изъята компьютерная техника, печати, COVID-сертификаты. При осмотре техники обнаружены сгенерированные QR-коды, которые, вероятно, использовались для подделки сертификатов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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