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Новости Силовики
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Житель Львовщины занимался изготовлением и продажей поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, - киберполиция. ФОТО

Житель Львовщины занимался изготовлением и продажей поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, - киберполиция. ФОТО

На Львовщине киберполиция выявила мужчину, который занимался изготовлением и продажей поддельных COVID сертификатов и ПЦР-тестов для пересечения государственной границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

Установлено, что 31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.

Мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории. В общем фигурант изготовил более 50 COVID сертификатов и более 300 справок с отрицательным результатом на коронавирус.

Свои услуги мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджере, в которых было более 15 тыс. подписчиков. В основном клиентами правонарушителя были перевозчики. Стоимость одной справки составляла 500 гривен, а COVID-сертификата - 1500 гривен.

Также смотрите: Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Житель Львовщины занимался изготовлением и продажей поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, - киберполиция 01

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в его автомобиле. Изъята компьютерная техника, печати, COVID-сертификаты. При осмотре техники обнаружены сгенерированные QR-коды, которые, вероятно, использовались для подделки сертификатов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: 34 тыс. грн штрафа: суд вынес приговор врачу, который за взятки выдавал фальшивые справки о COVID-19

Автор: 

подделка (437) правоохранительные органы (2969) сертификат (226) силовики (2798) киберполиция (327) Львовская область (2899)


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Топ комментарии
+6
До речі 1500 грн не такі вже й великі гроші, якщо мову вести про здоровʼя.
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15.09.2021 18:34
+5
Ну хотя бы таким образом наше государство само не желая того создает рабочие места. То с сигаретами и алкоголем, то с бензином, теперь вот с сертификатами о вакцинировании.
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15.09.2021 18:26
+4
Я думаю премії потрібно видати.

Але туповатий держапарат не любить чесної конкуренції
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15.09.2021 18:32
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Правила форума Совет форумчан
да при чем тут житель области...пишите проще-ксероксу слава!
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15.09.2021 18:14 Ответить
Ну хотя бы таким образом наше государство само не желая того создает рабочие места. То с сигаретами и алкоголем, то с бензином, теперь вот с сертификатами о вакцинировании.
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15.09.2021 18:26 Ответить
то з євробляхами і валютними кредитами...
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15.09.2021 18:29 Ответить
Так і живемо. А точніше виживаємо.
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15.09.2021 18:31 Ответить
кажуть що лікарі за 1500 грн навіть заводять дані до електронної системи. Тобто вже є справжні але підроблені кюар коди. Цікаво, чи будуть ловити таких "лікарів" і які будуть до них санкції
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15.09.2021 18:28 Ответить
Я думаю премії потрібно видати.

Але туповатий держапарат не любить чесної конкуренції
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15.09.2021 18:32 Ответить
Ну мабуть будуть, коли з ким треба не поділиться.
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15.09.2021 18:32 Ответить
До речі 1500 грн не такі вже й великі гроші, якщо мову вести про здоровʼя.
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15.09.2021 18:34 Ответить
Получить фейковую бумажку за 1500 грн и ковид в придачу - это судьба антиваксера
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15.09.2021 22:46 Ответить
к свежему дизайну,конечно,можна привыкнуть,но мне он кажеццо менее дружелюбным...мож просто ностальгия...тётка либо нравится,либо нет...всем добра.
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15.09.2021 18:36 Ответить
Поліціянтам виділили 6 тисяч гривень для перегляду порноконтенту. Все для викриття студії

Слідчі викрили порностудію, яка діяла понад 5 років, ставши її клієнтами. На це оперативникам виділили майже 6 тисяч гривень.
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15.09.2021 19:06 Ответить
І отих клієнтів також в кутузку. Для профілактики.
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15.09.2021 20:12 Ответить
В Израиле таким клиентам светит до 6 лет тюрьмы.
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15.09.2021 22:45 Ответить
Залишилось довести що ті папірці то є "документи".....
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24.10.2021 21:17 Ответить
 
 