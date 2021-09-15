УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4776 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
2 368 14

Житель Львівщини займався виготовленням і продажем фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, - кіберполіція. ФОТО

Житель Львівщини займався виготовленням і продажем фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, - кіберполіція. ФОТО

На Львівщині кіберполіція виявила чоловіка, який займався виготовленням і продажем підроблених COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів для перетину державного кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції .

Встановлено, що 31-річний місцевий житель виготовляв довідки з негативним результатом на COVID-19 і COVID-сертифікати для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення.

Чоловік використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Загалом фігурант виготовив понад 50 COVID-сертифікатів і понад 300 довідок з негативним результатом на коронавірус.

Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах в месенджері, в яких було понад 15 тис. підписників. В основному клієнтами правопорушника були перевізники. Вартість однієї довідки становила 500 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень.

Читайте також: 34 тис. грн штрафу: суд ухвалив вирок лікарю, який за хабарі видавав фальшиві довідки про COVID-19

Житель Львівщини займався виготовленням і продажем фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, - кіберполіція 01

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта і в його автомобілі. Вилучено комп'ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. При огляді техніки виявлено згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підробки сертифікатів.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Автор: 

підробка (437) Правоохоронні органи (2707) сертифікат (426) силовики (2513) кіберполіція (412) Львівська область (2420)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
До речі 1500 грн не такі вже й великі гроші, якщо мову вести про здоровʼя.
показати весь коментар
15.09.2021 18:34
+5
Ну хотя бы таким образом наше государство само не желая того создает рабочие места. То с сигаретами и алкоголем, то с бензином, теперь вот с сертификатами о вакцинировании.
показати весь коментар
15.09.2021 18:26
+4
Я думаю премії потрібно видати.

Але туповатий держапарат не любить чесної конкуренції
показати весь коментар
15.09.2021 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да при чем тут житель области...пишите проще-ксероксу слава!
показати весь коментар
15.09.2021 18:14 Відповісти
Ну хотя бы таким образом наше государство само не желая того создает рабочие места. То с сигаретами и алкоголем, то с бензином, теперь вот с сертификатами о вакцинировании.
показати весь коментар
15.09.2021 18:26 Відповісти
то з євробляхами і валютними кредитами...
показати весь коментар
15.09.2021 18:29 Відповісти
Так і живемо. А точніше виживаємо.
показати весь коментар
15.09.2021 18:31 Відповісти
кажуть що лікарі за 1500 грн навіть заводять дані до електронної системи. Тобто вже є справжні але підроблені кюар коди. Цікаво, чи будуть ловити таких "лікарів" і які будуть до них санкції
показати весь коментар
15.09.2021 18:28 Відповісти
Я думаю премії потрібно видати.

Але туповатий держапарат не любить чесної конкуренції
показати весь коментар
15.09.2021 18:32 Відповісти
Ну мабуть будуть, коли з ким треба не поділиться.
показати весь коментар
15.09.2021 18:32 Відповісти
До речі 1500 грн не такі вже й великі гроші, якщо мову вести про здоровʼя.
показати весь коментар
15.09.2021 18:34 Відповісти
Получить фейковую бумажку за 1500 грн и ковид в придачу - это судьба антиваксера
показати весь коментар
15.09.2021 22:46 Відповісти
к свежему дизайну,конечно,можна привыкнуть,но мне он кажеццо менее дружелюбным...мож просто ностальгия...тётка либо нравится,либо нет...всем добра.
показати весь коментар
15.09.2021 18:36 Відповісти
Поліціянтам виділили 6 тисяч гривень для перегляду порноконтенту. Все для викриття студії

Слідчі викрили порностудію, яка діяла понад 5 років, ставши її клієнтами. На це оперативникам виділили майже 6 тисяч гривень.
показати весь коментар
15.09.2021 19:06 Відповісти
І отих клієнтів також в кутузку. Для профілактики.
показати весь коментар
15.09.2021 20:12 Відповісти
В Израиле таким клиентам светит до 6 лет тюрьмы.
показати весь коментар
15.09.2021 22:45 Відповісти
Залишилось довести що ті папірці то є "документи".....
показати весь коментар
24.10.2021 21:17 Відповісти
 
 