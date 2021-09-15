Житель Львівщини займався виготовленням і продажем фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, - кіберполіція. ФОТО
На Львівщині кіберполіція виявила чоловіка, який займався виготовленням і продажем підроблених COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів для перетину державного кордону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції .
Встановлено, що 31-річний місцевий житель виготовляв довідки з негативним результатом на COVID-19 і COVID-сертифікати для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення.
Чоловік використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Загалом фігурант виготовив понад 50 COVID-сертифікатів і понад 300 довідок з негативним результатом на коронавірус.
Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах в месенджері, в яких було понад 15 тис. підписників. В основному клієнтами правопорушника були перевізники. Вартість однієї довідки становила 500 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта і в його автомобілі. Вилучено комп'ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. При огляді техніки виявлено згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підробки сертифікатів.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але туповатий держапарат не любить чесної конкуренції
Слідчі викрили порностудію, яка діяла понад 5 років, ставши її клієнтами. На це оперативникам виділили майже 6 тисяч гривень.