Житель Львівщини займався виготовленням і продажем фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, - кіберполіція. ФОТО

На Львівщині кіберполіція виявила чоловіка, який займався виготовленням і продажем підроблених COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів для перетину державного кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції .

Встановлено, що 31-річний місцевий житель виготовляв довідки з негативним результатом на COVID-19 і COVID-сертифікати для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення.

Чоловік використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Загалом фігурант виготовив понад 50 COVID-сертифікатів і понад 300 довідок з негативним результатом на коронавірус.

Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах в месенджері, в яких було понад 15 тис. підписників. В основному клієнтами правопорушника були перевізники. Вартість однієї довідки становила 500 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта і в його автомобілі. Вилучено комп'ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. При огляді техніки виявлено згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підробки сертифікатів.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.