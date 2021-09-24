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Новини Коронавірус і карантин
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Невідомі опублікували QR-код до ковід-сертифіката президента Франції Макрона

Невідомі опублікували QR-код до ковід-сертифіката президента Франції Макрона

У Франції розшукують медиків або медика, за участю яких у мережу потрапив справжній QR-код до ковід-сертифіката президента Емманюеля Макрона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

QR-код із сертифіката президента почали поширювати в соцмережі в понеділок. З нього можна було прочитати дату народження Макрона, деталі про вакцину, якою він щеплений, і дату вакцинації. Код пов'язаний з персональним ковід-сертифікатом, таким же, який зараз потрібен французам у повсякденному житті для допуску в ресторани або на масові заходи.

У Єлисейському палаці підтвердили, що код дійсно належить Макрону.

Перед тим, як стало відомо про витік, до даних президента в реєстрі вакцинації отримували доступ приблизно 50 медпрацівників.

Професійний орган медиків, який стежить за дотриманням професійних та етичних стандартів, заявив, що такі дії є порушенням конфіденційності і недобросовісним медикам загрожують дисциплінарні санкції, проте досі невідомо, хто саме стоїть за витоком.

Після інциденту сертифікат Макрона прив'язали до нового QR-коду, а попередній вже є недійсним.

Код містить доволі обмежену інформацію, яка не становила особливої ​​таємниці, але інцидент додатково привернув увагу до безпеки даних у контексті ковід-сертифікатів.

Також читайте: Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) сертифікат (426) Макрон Емманюель (1453) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Бояться, щоб і його жінки код не злили, там же рік народження справжній....
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24.09.2021 02:27
+4
Коды это все херня их легко подделать, давай уже чипы всем вживлять как собакам
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24.09.2021 06:30
+4
І що там секретного? Через що кіпіш?
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24.09.2021 07:54
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Бояться, щоб і його жінки код не злили, там же рік народження справжній....
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24.09.2021 02:27 Відповісти
Ну це ж французи. Це у них Любов.
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24.09.2021 09:22 Відповісти
Коды это все херня их легко подделать, давай уже чипы всем вживлять как собакам
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24.09.2021 06:30 Відповісти
Вони до того і ведуть. 2022 - рік просування підшкірного чіпа. Починають вже зараз.
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24.09.2021 07:01 Відповісти
Ну так для этого похоже ковид и придумали
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24.09.2021 08:03 Відповісти
І що там секретного? Через що кіпіш?
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24.09.2021 07:54 Відповісти
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24.09.2021 08:33 Відповісти
Скоріше проблема в медичній етиці.
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24.09.2021 08:37 Відповісти
Так зараз до макрона код підберуть і будуть ним дистанційно керувати.))
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24.09.2021 08:42 Відповісти
Через чип 5G, внедренный во время вакцинации!!!
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24.09.2021 08:53 Відповісти
Израиль хвалился успехами в нанотехнологиях, потом тема затихла.
Как и в России - уже годика два как .
Видимо, это оно и есть.
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24.09.2021 09:20 Відповісти
А потом, "Рррррас!" и все слабаки, которые не верили в силу своего организма, и побежали принимать чипы 5g внутримышечно, исчезают с лица земли!

Таков путь!

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24.09.2021 09:25 Відповісти
И что, по этому коду можно высосать иммунитет Макрона ?
Ну кому он нахрен сдался ?
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24.09.2021 09:18 Відповісти
придурки.... в маЦкве ищите.....
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24.09.2021 11:50 Відповісти
 
 