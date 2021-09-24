Невідомі опублікували QR-код до ковід-сертифіката президента Франції Макрона

У Франції розшукують медиків або медика, за участю яких у мережу потрапив справжній QR-код до ковід-сертифіката президента Емманюеля Макрона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

QR-код із сертифіката президента почали поширювати в соцмережі в понеділок. З нього можна було прочитати дату народження Макрона, деталі про вакцину, якою він щеплений, і дату вакцинації. Код пов'язаний з персональним ковід-сертифікатом, таким же, який зараз потрібен французам у повсякденному житті для допуску в ресторани або на масові заходи.

У Єлисейському палаці підтвердили, що код дійсно належить Макрону.

Перед тим, як стало відомо про витік, до даних президента в реєстрі вакцинації отримували доступ приблизно 50 медпрацівників.

Професійний орган медиків, який стежить за дотриманням професійних та етичних стандартів, заявив, що такі дії є порушенням конфіденційності і недобросовісним медикам загрожують дисциплінарні санкції, проте досі невідомо, хто саме стоїть за витоком.

Після інциденту сертифікат Макрона прив'язали до нового QR-коду, а попередній вже є недійсним.

Код містить доволі обмежену інформацію, яка не становила особливої ​​таємниці, але інцидент додатково привернув увагу до безпеки даних у контексті ковід-сертифікатів.

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