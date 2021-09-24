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Міжнародні COVID-сертифікати можна згенерувати на порталі "Дія", - Мінцифри

Міжнародні COVID-сертифікати можна згенерувати на порталі

На порталі "Дія" можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат про вакцинацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Діяти COVID-сертифікат буде 365 днів.

"Уже майже мільйон українців згенерували свої міжнародні COVID-сертифікати в застосунку Дія. Тепер згенерувати сертифікат можна і на порталі Дія. Так українці, що не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або Дія.Підпису, зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним. Адже українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані в ЄС", - йдеться в повідомленні

Згенерувати COVID-сертифікат можна буде в декілька кліків. Потрібно авторизуватися на порталі Дія. Вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката, якою ви дозволяєте ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я) передати Дії медичні дані для COVID-сертифіката. Для підпису на порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія, так і будь-яким іншим електронним підписом.

Також читайте: Невідомі опублікували QR-код до ковід-сертифіката президента Франції Макрона

Автор: 

сертифікат (426) Мінцифри (1181) Дія (1119)


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Топ коментарі
+5
"сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС" - где тут сказано про Египет??? Жопоглазый!
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24.09.2021 15:19
+2
осталось только в этой рукожопной программе сгенерировать подпись, и тогда будет сертификат. Можно полдня головой качать, а программа тебя не идентифицирует
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24.09.2021 15:20
+2
Только если с головой проблемы. У нас на работе крутили так головами, что чуть ли не параллельно телефону поворачивали (со строны когда увидел - думал что еще шеи посворачивают ), пока не показал как правильно делать. Сразу начали делать за пару минут
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24.09.2021 15:23
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Даже если вакцинировался коронаваком и ковишилдом?
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24.09.2021 15:00 Відповісти
Вранье, например Египет Ваш сертификат вакцинирования и дия на одном месте вертел рукожопы, у привитых требуют ПЦП тест
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24.09.2021 15:04 Відповісти
"сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС" - где тут сказано про Египет??? Жопоглазый!
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24.09.2021 15:19 Відповісти
и в Турции тоже
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24.09.2021 16:19 Відповісти
Эх, Ваня...Ваня....
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24.09.2021 18:19 Відповісти
Сегодня заезжал в Польшу, все работает. Не пи..ди
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24.09.2021 21:37 Відповісти
осталось только в этой рукожопной программе сгенерировать подпись, и тогда будет сертификат. Можно полдня головой качать, а программа тебя не идентифицирует
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24.09.2021 15:20 Відповісти
Только если с головой проблемы. У нас на работе крутили так головами, что чуть ли не параллельно телефону поворачивали (со строны когда увидел - думал что еще шеи посворачивают ), пока не показал как правильно делать. Сразу начали делать за пару минут
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24.09.2021 15:23 Відповісти
Какой ты герой.Ну раскажи и нам,а то как то у всей остальной Украины нифига не выходит,а ты у нас бетмен в ИТ.
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24.09.2021 15:33 Відповісти
Какое ИТ? Внимательнее быть нужно, но если у тебя прям реальные проблемы с этим, то могу только посочувствовать. И да, не нужно тут расписываться за всю Украину, только потому что у тебя и твоего друга не получилось.
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24.09.2021 15:42 Відповісти
никаких проблем

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24.09.2021 15:43 Відповісти
Прошла полній курс вакцинации от коронавируса в поликлинике по месту жительства, сгенерировать сертификат на портале не получилось
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24.09.2021 15:33 Відповісти
Отримав на пошту:

----------------------

Вітаємо, ВОЛОДИМИР

Реєстр захворів, лікуємо його
Спробуйте створити сертифікат через годину

----------------------

Клоуни!
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24.09.2021 16:26 Відповісти
тоже самое и у меня
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24.09.2021 16:53 Відповісти
А чи будуть такі, роздруковані з почти, сертифікати приймати на кордоні? Наприклад, польскому
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24.09.2021 16:46 Відповісти
Реєстр захворів, лікуємо його 🍃
Спробуйте створити сертифікат через годину
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24.09.2021 17:03 Відповісти
Я вакцинувався за кордоном, тож мій сертифікат ДІЯ не може сгенерувати...
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24.09.2021 18:20 Відповісти
 
 