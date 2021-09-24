Міжнародні COVID-сертифікати можна згенерувати на порталі "Дія", - Мінцифри
На порталі "Дія" можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат про вакцинацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Діяти COVID-сертифікат буде 365 днів.
"Уже майже мільйон українців згенерували свої міжнародні COVID-сертифікати в застосунку Дія. Тепер згенерувати сертифікат можна і на порталі Дія. Так українці, що не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або Дія.Підпису, зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним. Адже українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані в ЄС", - йдеться в повідомленні
Згенерувати COVID-сертифікат можна буде в декілька кліків. Потрібно авторизуватися на порталі Дія. Вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката, якою ви дозволяєте ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я) передати Дії медичні дані для COVID-сертифіката. Для підпису на порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія, так і будь-яким іншим електронним підписом.
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