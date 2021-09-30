Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді програло "Баварії"

Київське "Динамо" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів у Мюнхені програло "Баварії" з рахунком 0:5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у "Баварії" забивали: Левандовскі, 12 (з пенальті), 27, Гнабрі, 68, Сані, 74, Шупо-Мотинг, 87.

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