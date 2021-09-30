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Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді програло "Баварії"

Київське "Динамо" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів у Мюнхені програло "Баварії" з рахунком 0:5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у "Баварії" забивали: Левандовскі, 12 (з пенальті), 27, Гнабрі, 68, Сані, 74, Шупо-Мотинг, 87.

Читайте також: Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з італійським "Інтером"

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1581)


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Топ коментарі
+21
Динамо нет уже лет 20,одно название,цуркисам привет
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30.09.2021 00:01
+11
Какая боль...
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30.09.2021 00:05
+8
.. какая боль...
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30.09.2021 00:05
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Динамо нет уже лет 20,одно название,цуркисам привет
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30.09.2021 00:01 Відповісти
з 1993 року
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30.09.2021 07:05 Відповісти
Почему же? Валерий Васильевич умер 13 мая 2002.
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30.09.2021 09:34 Відповісти
19 июля 1993 президент киевского "Динамо" Виктор Безверхий в результате клубного переворота был смещен со своей должности. Его пост занял Григорий Суркис, который уже на следующий день объявил об учреждении ЗАО "Футбольний клуб "Динамо" Киев". 90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн "Славутич" и неизвестная тогда офшорная компания "Ньюпорт менеджмент Лимитед" (Newport Management Limited) на Британских Виргинских островах. Представителю государства и одновременно историческому основателю - физкультурно-спортивному обществу "Динамо" - новые владельцы оставили лишь 10 %. Источник:
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30.09.2021 13:25 Відповісти
Не знал. Спасибо.
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30.09.2021 14:49 Відповісти
Какая боль...
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30.09.2021 00:05 Відповісти
.. какая боль...
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30.09.2021 00:05 Відповісти
аргентина-ямайка?
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30.09.2021 00:09 Відповісти
5-0
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30.09.2021 00:26 Відповісти
А хтось іншого чекав?
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30.09.2021 00:10 Відповісти
Я.
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30.09.2021 04:29 Відповісти
!!!! Слава Богу шо не 12 : 0 .
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30.09.2021 08:55 Відповісти
Боооже, які кончені.
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30.09.2021 00:11 Відповісти
пожалей их, глянь как мало получают
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30.09.2021 00:15 Відповісти
Ну Шахтар Баварії 0:7 програв...
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30.09.2021 00:12 Відповісти
Аргентина-Ямайка , наверное, приличнее смотрелся бы...
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30.09.2021 00:13 Відповісти
******** должен вызвать в сборную еще пару инвалидов с дырки.
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30.09.2021 00:15 Відповісти
А в нього особливо вибору немає - або викликати з Динамо, яке програло Баварії 0:5, або викликати з Шахтаря,я кій Баварії взагалі 0:7 влетів... Про інші команди краще промовчати - Зоря от в Лізі конференцій ганьбиться з невідомими командами!
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30.09.2021 00:17 Відповісти
Ничего скоро Металлист на подходе ! В Украине нету и близко команды лучше Металлиста!
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30.09.2021 02:49 Відповісти
Маркевич!
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30.09.2021 10:17 Відповісти
это больно
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30.09.2021 00:15 Відповісти
Динамо? Це вам точно не Шериф
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30.09.2021 00:15 Відповісти
ну ожидаемо, немцы фаворит номер 1 на победу в турнире... по игре то машина есть машина
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30.09.2021 00:19 Відповісти
Они прощают всему миру смех и веселье
Даже Аргентине

Какая боль, какая боль!
Аргентина- Ямайка - 5:0
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30.09.2021 00:24 Відповісти
Бандитів Цуркісів геть !
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30.09.2021 00:27 Відповісти
Команда исключительно внутреннего использования. В ЛЧ делать откровенно нечего. Можно бесконечно долго радоваться нулям с Бенфикой, но у португальцев есть клас - Барса это ощутила прямо сейчас. Динамо так сыграть точно не сможет. Тем более, когда Барселоне уже деваться некуда - будет вынос... А с агроколхозами у нас нет проблем, там у нас и Гармаш - форвард, и Андриевский с Шепелевым и Сидорчуком - наш игровой моск, а Цыганков мля - супер бомбардир... этим составом донные колосы и минаи так гонять только получается.. Про отсутствие характера говорить уже не приходится - тут банально низкий уровень игроков даже для ЛЕ. (с)
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30.09.2021 00:28 Відповісти
хвунбольнае дно
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30.09.2021 00:31 Відповісти
суркіс пнх!
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30.09.2021 00:39 Відповісти
самий раціональний комент. Але неповний: рінаха забув.
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30.09.2021 01:00 Відповісти
народ, тепер зацініть месагу "Родичів" (Нацсуки Білецького), які скрізь дають знати, що - "Lucescu, go home". Хоча, їм скандувати месаги слід починати з суркісів та рінахів...
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30.09.2021 01:05 Відповісти
От навіщо жбурляти лайном в бік динамо:якщо б у киян були такі ж ресурси(фінансові, традиційні, тощо), то й вони можливо заграли не гірше, або ж хоча б не так зганьбилися б в кінцевому рахунку
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30.09.2021 02:21 Відповісти
Суркіси це такі упирі-кровопивці які висмоктують живу кров на продаж з будь якого "тіла" до якого змогли присмоктатися.
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30.09.2021 03:06 Відповісти
Левандовски красава!!!
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30.09.2021 03:07 Відповісти
Молдовский Шериф выиграл у Шахтера и у Реала в Испании....Учитесь играть чуваки....Майя Санду рулит.....
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30.09.2021 03:09 Відповісти
😢
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30.09.2021 04:28 Відповісти
не сумуйте пані Ведана треба просто усвідоміти глобальний занепад українського клубного футболу
Починайте ваш недільний ранок з мачу British Premier League
Я до речі з 90-х вболіваю за Manchester United пам'ятаю як грали Giggs Scholes та Cantona
ото був футбол
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30.09.2021 05:31 Відповісти
Ой ... Я не дивитимусь огляд. Бо страшно.
Назавжди залишуся динамівкою, то навіть не обговорюється.

Вдома вибирала чемп. Тоді показували, по-моєму, 5 європейських.
Мені ж треба драма, емоції ... От. Підсіла на італійський. Ювентус, а тоді - Мілан.
Кожен матч, прямо, міні-вистава. Хто б не грав.

Англійці якось не викликали тоді відгуку у моїй душі . А без цього я не можу.
Мене тут сильно вибила різниця в часі. І я з часом втратила своє реальне фанатіння, оте гостре відчуття. На жаль. Правда, компенсувала хокеєм.

Треба буде зробити update.

P.S. Я не дозволяю собі дуже сильно лізти людям в очі, то не наважувалася запитати Вас, як пройшла Ваша відпустка. Але сподіваюся, що все було чудово.
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30.09.2021 06:01 Відповісти
Усе пройшло чудово - напівпорожні готелі, пляжі, літаки. Порішав справи та відтягнувся спочатку у Харкові - кудись зник треш з вулиць, массово реставрують старі будівлі. Чудові парки. Їздити неможливо агресія водіїв аж зашкалює. Тиждень у Києві - бачив як будували (а потім і руйнували) совкову інсталяцію з інтер'єром хрущовки на Інстітутський. Жив у друзів в районі Голосіївського лісу, хайкали у лісі. І тиждень на Санторіні - чартер та паром, обминули пожежі на материку. Галопом по Європам але я повністю переключився від американської рутіни а це було головне.
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30.09.2021 20:48 Відповісти
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30.09.2021 06:23 Відповісти
То Порох винен він у Суркісів суд виграв а ті не мають чим зарплату платити футболярам от і результат
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30.09.2021 07:01 Відповісти
При всех лозунгах "Спорт вне политики",хочется спросить наших олигархов -бандючков -воров.Вы какого хрена не можете показать всему народу,как играют наши команды в ЛЧ?У вас что денег нет на полноценную трансляцию по своим каналам?А бой Усик-Джошуа?Да я смотрел этот бой по кацапскому каналу и думал.А что не мог всенародный благодетель на канале своего номера в президенстве организовать показ?Сколько бы электората поднял?Ах,да,до выборов еще далеко...Так вот,за бой и футболы потери уже невосполнимы.
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30.09.2021 07:14 Відповісти
Дрібні ремісники полізли в футбол, їм би чоботи шити.
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30.09.2021 07:51 Відповісти
Трансляции проданы, посмотреть, поболеть нельзя.

Поэтому глубоко плевать на результат! Играйте для суркисянов.
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30.09.2021 07:29 Відповісти
Два вонючих сурка украли команду и привели её в полный упадок. Как же я ненавижу этих братьев-сурков.
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30.09.2021 07:53 Відповісти
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30.09.2021 08:12 Відповісти
Уровень ! Баварцы оббегали дырявых как столбы .. Спасибо шо не 12 : 0 .
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30.09.2021 08:59 Відповісти
А Тирасполь взул Милан...
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30.09.2021 09:35 Відповісти
Мадрид..
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30.09.2021 21:01 Відповісти
Да, пардон. Конечно Мадрид -- РЕАЛ же!
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01.10.2021 10:56 Відповісти
рівень Динамо відповідає рівню інтелекту 73%-х бидлозебілів
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30.09.2021 09:36 Відповісти
Давно вже немає "Динамо", а є команда Суркісів, Кравчуків, Кучмів, Коломойських, ОПЗЖ і малоросів "слуг".
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30.09.2021 09:47 Відповісти
 
 