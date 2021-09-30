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У Мукачеві за щеплення від COVID-19 обіцяють машину, велосипеди та електросамокати
1,2 млн гривень виділять у Мукачево на призи акції з вакцинації.
Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради, передає Цензор.НЕТ.
У міській раді схвалили Програму сприяння запобіганню і ефективній протидії гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Влада Мукачева стимулюватиме жителів міської територіальної громади щепитися від COVID-19. 1,2 гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя".
Призовий фонд акції автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.
Зазначається, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.
Топ коментарі
+11 borneo ff
показати весь коментар30.09.2021 12:59
+6 Привет
показати весь коментар30.09.2021 14:21
+4 Евгений Новиков 5b7f7ed5
показати весь коментар30.09.2021 12:51
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Будь ласка, зачекайте...
За бустерную обещали зелёненькую.
За флюографию от туберкулеза тоже- где призы?
Очевидно жеж
А знаешь почему справляются?? Потому что умирать больных раком домой отправляют....и они там умирают...в диких болях умирают...последние дни на наркоте....
Но этого кроме родных никто не видит...
1. В Украине нет инфраструктуры под такой транспорт. (велодорожки- роскошь, имеющаяся в нескольких городах)
2. Состояние дорожного полотна не подразумевает езду на 8-и дюйм. колесах. Малейшая выбоина/бугорок и ты лежишь посреди дороги, т.к. ездят самокатчики не 20 км/ч.
3. Законопроект принят только в первом чтении (может я что-то пропустил?), т.е. не вступил в законную силу. И в этом законопроекте есть много правил, соблюдение которых я не замечал за самокатчиками. Правило "ездить только по краю проезжей части" - это полный дебилизм по многим причинам. Поток едет со скоростью 60-70 км/ч, а скутер едет "по краю" 40 км/ч. Что такое "край" законом не определено: 50 см?, 1 м.? 1,5 м? И если ширина полосы и плотность потока не позволяют объехать скутериста, то какой величины за ним образуется пробка? Кроме того, что делают скутеристы когда по ходу их движения, например, ливневая решетка? Смотрят в зеркало заднего вида? Останавливаются и смотрят: Не создадут ли они аварийной ситуации объезжая эту решетку? НЕТ! Они не на что не обращая внимания, не снижая скорость объезжают ее. То что при этом посидел водитель едущей за ним машины ... то такое.
По поводу "развернулись перед носом" так неадекватов и среди водителей много. Возможно этот водитель из таких. Но, согласись, что увидеть/заметить скутериста сложнее, чем автомобиль.
Просто представь, что живешь ты где-то. Долго живешь. Твои родители там жили и даже дедушка с бабушкой. И тут приезжает новый жилец и начинает все перестраивать: подъезд, двор, площадку ...
Ты ему такой: Чувак, тут вообще-то люди живут. И ты им создаешь неудобства.
А он тебе в ответ: Идите нахер. Теперь я тут есть и мне надо. А как вам, и как вы тут жили раньше - мне насрать.
хочу - электровелосамокат
За него еще и доплачивают.
машинойпрививкой в Мукачево.