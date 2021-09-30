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У Мукачеві за щеплення від COVID-19 обіцяють машину, велосипеди та електросамокати

У Мукачеві за щеплення від COVID-19 обіцяють машину, велосипеди та електросамокати

1,2 млн гривень виділять у Мукачево на призи акції з вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради, передає Цензор.НЕТ.

У міській раді схвалили Програму сприяння запобіганню і ефективній протидії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Влада Мукачева стимулюватиме жителів міської територіальної громади щепитися від COVID-19. 1,2 гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

Призовий фонд акції автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.

Також читайте: YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини

Зазначається, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

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Топ коментарі
+11
А почему за обследование на наличие рака не обещают машину и электросамокат.

За флюографию от туберкулеза тоже- где призы?
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30.09.2021 12:59
+6
Больных раком поболее будет чем больных ковидом...а больницы справляются...хотя онкологических больниц кот наплакал...
А знаешь почему справляются?? Потому что умирать больных раком домой отправляют....и они там умирают...в диких болях умирают...последние дни на наркоте....
Но этого кроме родных никто не видит...
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30.09.2021 14:21
+4
О, главное подождать и не продешевить ! Профит !
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30.09.2021 12:51
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О, главное подождать и не продешевить ! Профит !
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30.09.2021 12:51 Відповісти
Хай інші міста беруть приклад, за місяць вакцинується вся країна.
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30.09.2021 12:55 Відповісти
Привился дважды.
За бустерную обещали зелёненькую.

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30.09.2021 12:56 Відповісти
а седло большое, ковер и телевизор?
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30.09.2021 12:57 Відповісти
На Цензорі зависла бригада кондовихкацапів. Ці навіть не подоляцькі курви.
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30.09.2021 12:58 Відповісти
А почему за обследование на наличие рака не обещают машину и электросамокат.

За флюографию от туберкулеза тоже- где призы?
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30.09.2021 12:59 Відповісти
Потому что за обследование на рак или флюорографию новую курточку не купишь.
Очевидно жеж
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30.09.2021 13:12 Відповісти
Может оттого что ты не подхватишь рак, когда возле тебя чихнет прохожий и шанс подцепить тубик очень маленький и очень редкий, если ты конечно не нарколыга и бездомный.А может потому что при каждой новой волне ковида( а сейчас вроде как подходящее время - похолодание) больницы и врачи несправляются и потому государство хочет сделать более реалистичным уменьшение тяжелых случаев требующих госпитализации, тем самым разгрузив систему больниц.А вакцина этому способствует, заразится можно, хоть и вероятность меньше, но тяжелые случаи минимизированы.
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30.09.2021 13:18 Відповісти
Больных раком поболее будет чем больных ковидом...а больницы справляются...хотя онкологических больниц кот наплакал...
А знаешь почему справляются?? Потому что умирать больных раком домой отправляют....и они там умирают...в диких болях умирают...последние дни на наркоте....
Но этого кроме родных никто не видит...
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30.09.2021 14:21 Відповісти
Отсутствие рака и туберкулёза уже само по себе приз. А так да: эти два недуга в тысячи раз страшнее абичнай простуды под название ковид
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30.09.2021 14:03 Відповісти
Умоляю: Только не электросамокаты! Как законопослушный водитель прошу!
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30.09.2021 13:00 Відповісти
Будущее за индивидуальным электротранспортом, смиритесь )
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30.09.2021 13:16 Відповісти
И чем тебе электросамокаты не нравятся? Мало тебе дороги, да. А я как законопослушный электросамокатчик тоже могу сказать - только не машины! Закон уже приняли - элетросамокат является полноправным участником дорожного движения. Приходится сталкиваться с такими - не хотят они видеть нас, прет в наглую, нарушая все правила. Когда нибуть устрою кому-то что-то...
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30.09.2021 13:24 Відповісти
Агрессия твоя совершенно лишняя. Я не против электросамокатов. И даже скорее "за". Но ведь плод должен созреть, а потом его кушают. А если кушать зеленые плоды потому что "я так хочу", то можно и обосраться. Поэтому есть ряд вопросов на которые у тебя (да и не кого) нет ответов
1. В Украине нет инфраструктуры под такой транспорт. (велодорожки- роскошь, имеющаяся в нескольких городах)
2. Состояние дорожного полотна не подразумевает езду на 8-и дюйм. колесах. Малейшая выбоина/бугорок и ты лежишь посреди дороги, т.к. ездят самокатчики не 20 км/ч.
3. Законопроект принят только в первом чтении (может я что-то пропустил?), т.е. не вступил в законную силу. И в этом законопроекте есть много правил, соблюдение которых я не замечал за самокатчиками. Правило "ездить только по краю проезжей части" - это полный дебилизм по многим причинам. Поток едет со скоростью 60-70 км/ч, а скутер едет "по краю" 40 км/ч. Что такое "край" законом не определено: 50 см?, 1 м.? 1,5 м? И если ширина полосы и плотность потока не позволяют объехать скутериста, то какой величины за ним образуется пробка? Кроме того, что делают скутеристы когда по ходу их движения, например, ливневая решетка? Смотрят в зеркало заднего вида? Останавливаются и смотрят: Не создадут ли они аварийной ситуации объезжая эту решетку? НЕТ! Они не на что не обращая внимания, не снижая скорость объезжают ее. То что при этом посидел водитель едущей за ним машины ... то такое.
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30.09.2021 14:04 Відповісти
Я езжу уже 3 года и никаких проблем не было. Кроме того, что многие - не все не хотят признавать меня за участника дорожного движения. Велосипедиста видят, мотороллер видят, а меня нет! От края дороги в законе написано - 1 м, я так и езжу всегда. То что электросамокатчики нарушают правила - это не вина самокатов. И где ты увидел мою агрессию? На днях еду и прямо перед мной один умник - наглец начал разворачиваться. Или при повороте налево тоже не видят меня. Еле успел затормозить . Вот потому и злость на вас автомобилистов есть. Хотя это не относится ко всем.
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30.09.2021 14:30 Відповісти
Понимаю, что вопросы мои очень неудобные для скутериста. Поэтому ты их все проигнорировал. Но они от этого не исчезли, ибо это объективная реальность.
По поводу "развернулись перед носом" так неадекватов и среди водителей много. Возможно этот водитель из таких. Но, согласись, что увидеть/заметить скутериста сложнее, чем автомобиль.
Просто представь, что живешь ты где-то. Долго живешь. Твои родители там жили и даже дедушка с бабушкой. И тут приезжает новый жилец и начинает все перестраивать: подъезд, двор, площадку ...
Ты ему такой: Чувак, тут вообще-то люди живут. И ты им создаешь неудобства.
А он тебе в ответ: Идите нахер. Теперь я тут есть и мне надо. А как вам, и как вы тут жили раньше - мне насрать.
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30.09.2021 14:49 Відповісти
пойду привьюсь (хоть есть сертификат) ,
хочу - электровелосамокат
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30.09.2021 13:03 Відповісти
Ну, Andy, берегись!

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30.09.2021 13:09 Відповісти
Прикольно)
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30.09.2021 13:12 Відповісти
хм.. а целлофановые пакеты им для груза 200 не выдают на всякий случай !? ну мало ли ...
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30.09.2021 13:25 Відповісти
Член Европейской комиссии: «Прекратите этот эксперимент на людях, пожалуйста!» Йоахим Кухс, немецкий политик из АдГ и член Европейского парламента, призывает отменить экспериментальные вакцины против COVID-19
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30.09.2021 13:27 Відповісти
Интересно, через какое время он станет безработным
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30.09.2021 13:34 Відповісти
Це ота Альтернатива для Германії, яка бере гроші в ху**ла?
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01.10.2021 00:40 Відповісти
мы говорим ни о том кто что берет у куйла (лучше скажите мне - а кто не берет в ЕС денег от куйла ? может меркель, макрон... ).... а по сути сказанного о вакцинации вопросы есть!?
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01.10.2021 00:46 Відповісти
Сыр не бесплатный!
За него еще и доплачивают.
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30.09.2021 13:32 Відповісти
все, поехал за машиной прививкой в Мукачево.
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30.09.2021 13:36 Відповісти
А у нас проездной дают, жлобы.
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30.09.2021 14:07 Відповісти
Обменяй свою жизнь, на кусочек пластика...
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30.09.2021 17:43 Відповісти
... а еще - бессмертие.....
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03.10.2021 19:37 Відповісти
 
 