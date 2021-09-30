YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини
Нова політика YouTube буде поширюватиметься на неправдиві заяви про будь-які схвалені препарати, а не лише проти COVID-19, повідомив відеохостинг.
Платформа для відеохостингу YouTube, що належить американському IT-концерну Google, повідомила в середу, 29 вересня, що, розширюючи зусилля в боротьбі з дезінформацією, почне видаляти контент, який ставить під сумнів будь-яку схвалену у світі вакцину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.
Це торкнеться всіх відеороликів, у яких ідеться про те, що вакцини небезпечні або можуть призводити до виникнення хронічних захворювань, уточнив віцепрезидент YouTube Метт Халпрін.
Рік тому YouTube вже запровадив заборону на деякі відеозаписи, які містять критику вакцин проти коронавірусу. Відтоді платформа видалила понад 130 тисяч роликів за "порушення політики YouTube в галузі вакцин проти COVID-19".
"Ми постійно бачимо, що неправдиві заяви про вакцини проти коронавірусу поширюються і на вакцини загалом, і зараз настав момент, коли особливо важливо розширити роботу, яку ми почали з COVID-19, з тим щоб охопити й інші вакцини", - йдеться в офіційному блозі YouTube.
Будь ласка, зачекайте...
http://www.lj-top.ru/post/zyalt/2945221 Скончалась Софья Мясковская - одна из старейших (в силу сроков, а не возраста) активисток ВИЧ-диссидентского движения в России, особенно его интернет-сегмента. <...> Cледящие за информацией нашей группы помнят Софью прежде всего в связи со смертью двух ее сыновей, у обоих мальчиков была диагностирована ВИЧ-инфекция (информация об этом известна из открытых источников в том числе и от самой Софьи), лечить которую антиретровирусными препаратами Софья отказывалась, выступая как против наличия самого факта ВИЧ-инфекции вообще, так и против антиретровирусных препаратов, считая их "убивающей ядотерапией". Назначенную врачами детской больницы ее старшему сыну Матвею АРВТ [антиретровирусную терапию] в те периоды, когда мальчик попадал туда с инфекционными осложнениями на фоне СПИДа, мать после выписки отменяла. <...> Информацию о смерти Софьи подтвердили ее коллеги по работе".
Софья Мясковская оставила более 4 тыс постов в соцсетях.
Зато если ввести что- нибудь такое "собачка смешно какает" или "т@лепузики веселая песенка" то будут миллионы результатов.
Вывод. Нас и главное наших детей певращают в рабское тупое стадо, которое только стричь, доить и сокращать, если надо.
Правда у меня, подскок температуры, практически мгновенно (за 20-25 мин), до 38. И такая пугающая слабость. Температура подержалась ровно два часа. С обонянием, точно такая штука.
Пока приехали чуваки и проверили, всё в норме (36,8), но **** "корону", уже зафиксировали.
А дальше, всё по стандарту. Самоустранение от контактов)))
В итоге, в мире умерло более 50 млн человек..
К сожалению, недоразвитых но активных "полезных идиотов" в каждом поколении достаточно высокий процент, и они считают своей миссией умертвить как можно большее количество людей вместе с сбой..
начало 20 века, точный подсчет правительствами многих стран не практиковался..
извини за чёрный юмор..
Я чому задаю такі питання - пропозиція ваша вже дуже нерозумна ні в плані законів і Конституції, ні в плані просто людської справедливості. Щось типу - взять і подєліть.
Складається враження, що вони стали співвласниками акцій фармкопаній.
Кстати от гриппа и воспаления легких и раньше люди нередко умирали, так что не надо тут трындеть про смертельную опасность модной болезни 😷
Получается, к@вид-19 был еще тогда . Но почему-то локдаунов и принудительных укольчиков не было еще.
только икона, лучина, молитва и лбом об пол.