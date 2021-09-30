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YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини

YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини

Нова політика YouTube буде поширюватиметься на неправдиві заяви про будь-які схвалені препарати, а не лише проти COVID-19, повідомив відеохостинг.

Платформа для відеохостингу YouTube, що належить американському IT-концерну Google, повідомила в середу, 29 вересня, що, розширюючи зусилля в боротьбі з дезінформацією, почне видаляти контент, який ставить під сумнів будь-яку схвалену у світі вакцину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

Це торкнеться всіх відеороликів, у яких ідеться про те, що вакцини небезпечні або можуть призводити до виникнення хронічних захворювань, уточнив віцепрезидент YouTube Метт Халпрін.

Рік тому YouTube вже запровадив заборону на деякі відеозаписи, які містять критику вакцин проти коронавірусу. Відтоді платформа видалила понад 130 тисяч роликів за "порушення політики YouTube в галузі вакцин проти COVID-19".

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"Ми постійно бачимо, що неправдиві заяви про вакцини проти коронавірусу поширюються і на вакцини загалом, і зараз настав момент, коли особливо важливо розширити роботу, яку ми почали з COVID-19, з тим щоб охопити й інші вакцини", - йдеться в офіційному блозі YouTube.

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Топ коментарі
+11
Точнее - Youtube будет удалять правдивую информацию о вакцинах, что он в принципе делает уже больше года. А так как альтернативы гуглу мало или почти не осталось - то буем принимать это как данное, контроль над информационным полем получен на 99%
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30.09.2021 09:50
+10
О вакцинах или хорошо...или ничего...😀
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30.09.2021 09:56
+9
цензура набирает обороты. причем не какая-нибудь привычная цензура где-нибудь в Китае или на паРаше, но цензура в странах, которые считаются цивилизованными и демократическими. это пугает.
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30.09.2021 10:09
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Точнее - Youtube будет удалять правдивую информацию о вакцинах, что он в принципе делает уже больше года. А так как альтернативы гуглу мало или почти не осталось - то буем принимать это как данное, контроль над информационным полем получен на 99%
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30.09.2021 09:50 Відповісти
Скоро на улицах Украины: "Иди сюда на"
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30.09.2021 09:53 Відповісти
с таким бы успехом дебельный ЮТУБ удалял бы инфу что цианид не яд а ГМОГ полезно для организма человека рак не надо лечить сам пройдет.. и все мы здоровые люди..будем когда умрем и следовательно--а зачем нам принимать лекарства и лечиться??!!!
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30.09.2021 10:28 Відповісти
ютюб правильно робить, що видаляє і блокує різну фігню, які антиваксери розповідають під дієї тяжких наркотиків
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30.09.2021 09:53 Відповісти
Буде чесно, якщо будуть видаляти і фігню ваксерів
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30.09.2021 09:55 Відповісти
С таким подходом можно будет все что угодно в таких как ты в будущем вколоть...
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30.09.2021 09:58 Відповісти
ну ви, зебіли, вже себе показали на виборах в 2019 році. тому краще мовчіть. в мене голова на місці і мислити, на відміну від вас, я можу.
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30.09.2021 10:00 Відповісти
Быстро ты зебил переобулся...а в 2019-м за осла и его стадо топил аж майка заворачивалась...😀
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30.09.2021 10:03 Відповісти
ти ідіот? ахахах
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30.09.2021 10:07 Відповісти
Ты идиот...и это без знака вопроса...это факт...
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30.09.2021 10:24 Відповісти
антиваксера-зебіла бомбануло
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30.09.2021 10:27 Відповісти
Иди, жену Талидомидом накорми. Очень хорошее лекарство.
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30.09.2021 10:44 Відповісти
Благими намерениями выложена дорога в ад. Антиваксеры конечно дураки, но фильтрация контента на корневом уровне - это еще один шаг к цифровому фашизму, который последние лет 5 стремительно захватывает все сферы. Наше реальное будущее будет похлеще самых смелых киберпанк сюжетов недавнего прошлого. Почитай про цифровой китайски гулаг, которых работает уже сейчас.
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30.09.2021 11:48 Відповісти
Ну, надо как-то ограничивать деятельность такиз идиотов:
http://www.lj-top.ru/post/zyalt/2945221 Скончалась Софья Мясковская - одна из старейших (в силу сроков, а не возраста) активисток ВИЧ-диссидентского движения в России, особенно его интернет-сегмента. <...> Cледящие за информацией нашей группы помнят Софью прежде всего в связи со смертью двух ее сыновей, у обоих мальчиков была диагностирована ВИЧ-инфекция (информация об этом известна из открытых источников в том числе и от самой Софьи), лечить которую антиретровирусными препаратами Софья отказывалась, выступая как против наличия самого факта ВИЧ-инфекции вообще, так и против антиретровирусных препаратов, считая их "убивающей ядотерапией". Назначенную врачами детской больницы ее старшему сыну Матвею АРВТ [антиретровирусную терапию] в те периоды, когда мальчик попадал туда с инфекционными осложнениями на фоне СПИДа, мать после выписки отменяла. <...> Информацию о смерти Софьи подтвердили ее коллеги по работе".

Софья Мясковская оставила более 4 тыс постов в соцсетях.
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30.09.2021 10:45 Відповісти
Если ввести в гугле запрос типа "п@ндемия фейк" то будет ноль результатов.

Зато если ввести что- нибудь такое "собачка смешно какает" или "т@лепузики веселая песенка" то будут миллионы результатов.
Вывод. Нас и главное наших детей певращают в рабское тупое стадо, которое только стричь, доить и сокращать, если надо.
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30.09.2021 11:38 Відповісти
Если ввести в моем гугле запрос типа "пандемия фейк" то будет 781 результат. Просто гугл сейчас привязан к аккаутам и рез-тат заввисит от активности в Интернете.
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30.09.2021 13:17 Відповісти
Свобода слова... она такая
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30.09.2021 09:53 Відповісти
О вакцинах или хорошо...или ничего...😀
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30.09.2021 09:56 Відповісти
Я, кстати, в прошлую пятницу начал чувствовать слабость и ломоту в руках. В субботу текло из носа как из ведра. В воскресение полностью пропало обоняние. Я нюхал звездочку вьетнамскую - нифига не слышно было запаха. Но в понедельник обоняние полностью вернулось. Еще два дня пошморгал. Щас чувствую себя отлично. Чо это было не знаю, особенно с нюхом, но колоться все равно не собираюсь
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30.09.2021 10:01 Відповісти
О цеж в тебе було "підходження корони",але організм її переборов.А у мене було ще проще, 2,Два дні суток також пропало відчуття і все. Ні насморку ні температури. P.S. Питання, -- як ви думаєте Я буду вакцинуватися чи ні?🥴
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30.09.2021 10:30 Відповісти
Это и был КОВИД.
Правда у меня, подскок температуры, практически мгновенно (за 20-25 мин), до 38. И такая пугающая слабость. Температура подержалась ровно два часа. С обонянием, точно такая штука.
Пока приехали чуваки и проверили, всё в норме (36,8), но **** "корону", уже зафиксировали.
А дальше, всё по стандарту. Самоустранение от контактов)))
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30.09.2021 10:30 Відповісти
Правильно. Пусть мракобесы газеты читают. Интернет - это заговор массонов.
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30.09.2021 10:01 Відповісти
Во время эпидемии "испанки" в начале 20 века было множество диссидентских групп, религиозных сект, отдельных популярных общественных ораторов, политиков, артистов, проповедников, которые отрицали сам факт существования эпидемии и убеждали окружающих людей сопротивляться ношению масок, принятию лекарств и других профилактических мероприятий..
В итоге, в мире умерло более 50 млн человек..
К сожалению, недоразвитых но активных "полезных идиотов" в каждом поколении достаточно высокий процент, и они считают своей миссией умертвить как можно большее количество людей вместе с сбой..
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30.09.2021 10:02 Відповісти
А сейчас, хаха, марлевые тряпочки тех времён признаны самим возом абсолютно бесполезными.
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30.09.2021 10:15 Відповісти
никто не знает точно, сколько человек умерло от "испанки", приводятся цифры от 10-15 миллионов, до 80-110 миллионов. и касаемо цензуры тут как раз в тему упомянута "испанка". даже название "испанка" возникло благодаря цензуре того времени. первые заболевшие появились в США в конце 17-го - начале 18-го года, но военно-патриотическая цензура всех стран-участниц Первой мировой запрещала даже намек на упоминание о эпидемии в армии. что вы? как можно? ничего такого нет. и только у нейтральной Испании хватило смелости забить тревогу и, по идее "американка", благодаря цензуре стала "испанкой".
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30.09.2021 10:20 Відповісти
в категориях общей статистики (т.е не точные а приблизительные данные), было заражено более 100 млн человек, а умерло более 50 млн человек..
начало 20 века, точный подсчет правительствами многих стран не практиковался..
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30.09.2021 10:25 Відповісти
Министерство правды?......
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30.09.2021 10:08 Відповісти
цензура набирает обороты. причем не какая-нибудь привычная цензура где-нибудь в Китае или на паРаше, но цензура в странах, которые считаются цивилизованными и демократическими. это пугает.
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30.09.2021 10:09 Відповісти
CCCР американского разлива. Леваки заокеанские - продолжение компартии.
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30.09.2021 10:11 Відповісти
Я отлично помню как месячный БАН мне влупили, в прошлом году. Формулировка:"За отрицание угрозы коронавируса"(с). Как я понимаю- то ли ещё будет...
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30.09.2021 10:17 Відповісти
и как ты?.. посидел, подумал, проспиртовался?.. маску стал носить?
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30.09.2021 10:27 Відповісти
Нет. Ни один вариант не подходит. Плевать мне их БАНы.
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30.09.2021 10:31 Відповісти
там как раз штамм "дельта" на подходе.. у тебя должно появиться "второе дыхание"..
извини за чёрный юмор..
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30.09.2021 10:36 Відповісти
Та слышал я... Всё жду когда появится штамм "Ню". Просто потому, что название прикольное. "Мю" уже есть, но... как-то не вызывает никаких эмоций. Вот"Ню"- вдохновит!
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30.09.2021 10:39 Відповісти
Кстати у нас на судне заказали на заход в Роттердам бригаду в@кцинаторов, и записались на это дело только филиппинцы и один офицер с Марика, а из топ-5 ( кто думает головой и ответственен) - никто не согласился ,и это вселяет оптимизм.
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30.09.2021 11:48 Відповісти
А я одобряю такое решение, давно пора! Не хочешь вакцинироваться- флаг тебе в руки, это твое личное дело - заразись и подохни молча, но распространять всякую антинаучную хрень, лженаучные и конспирологические теории и расеянские фейки не надо. Я бы еще всех отказников , в случае заражения ковидом, обязал все расходы на лечение оплачивать самим: лекарства, вызов скорой, доставка больницу, койкоместо, услуги медперсонала, все манипуляции, процедуры, кислород, концентратор и тд.
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30.09.2021 10:30 Відповісти
А чому ви впевнені, що хтось розповсюджує "антинаучну хрєнь", а ви стовідсотково розбираєтеся у цих питаннях? Чи на вас давить авторитет ляшка і гебреісуса?
Я чому задаю такі питання - пропозиція ваша вже дуже нерозумна ні в плані законів і Конституції, ні в плані просто людської справедливості. Щось типу - взять і подєліть.
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30.09.2021 11:11 Відповісти
Ради " болезни" которую 80% не чувствуют и от которой умирают те кто и так должен уходить, вводят цензуру и режимность. Люди, в страхе, даже простых вещей не видят.
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30.09.2021 10:36 Відповісти
Да уж, чем больше они настаивают и принуждают спасти себя, тем подозрительнее все это выглядит и тем больше сомнений в полезности целебного укола.
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30.09.2021 11:27 Відповісти
И что первым удалят заявление Чубайса на зкономическом форуме в Питере(2003 или 2010??) ГДЕ ОН ГОВОРИЛ ОБ ИХ( кого их?!) ЗАДАЧЕ ПО ДОВЕДЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ .В ЭТОМ ВЕКЕ, до 2.5( даже 1.5говорил) млрд.???( есть и в ТикТоке).Все не видят?
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30.09.2021 10:41 Відповісти
можна подумати що віцепрезидент YouTube Метт Халпрін - великий спец із іммунології і мікробіології.
Складається враження, що вони стали співвласниками акцій фармкопаній.
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30.09.2021 10:56 Відповісти
Ну вот. Пандемию придумали и срежиссировали хозяева интернета, они же теперь всем позатыкают рты. Чтобы ни тени сомнения, иди и колись чем прикажут.

Кстати от гриппа и воспаления легких и раньше люди нередко умирали, так что не надо тут трындеть про смертельную опасность модной болезни 😷
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30.09.2021 11:24 Відповісти
Да, информационное поле зачищено, поисковик в мире по-сути один и он фильтрует какую информацию тебе выдавать, а какую - нет. Сервис видео-хостинга глобальный по-сути тоже один, не считая всяких Rumble, на которых нет цензуры, но и приложения нет для телефона и не будет, потому что гугл не даст. Как то так, реальность, пусть там люди не верят в теории заговора, а идут просто на убой.
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Они же, и раскрутили все это, при помощи постановочных фильмиков, кадров из голливудских блокбастеров апокалипсиса, фото из 2013 года и просто фейков.
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30.09.2021 11:52 Відповісти
Люди точно болеют коронавирусом, это - факт, его нормальные люди не отрицают, но масштабы и проблематика умышленно завышены.
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30.09.2021 11:56 Відповісти
Например вот мой дядя в 2006 г. лет попал в больницу с сердцем, после успешного лечения в последнюю ночь перед выпиской умер от быстрого воспаления легких.
Получается, к@вид-19 был еще тогда . Но почему-то локдаунов и принудительных укольчиков не было еще.
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30.09.2021 12:55 Відповісти
Лівацька диктатура хворева.
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30.09.2021 12:25 Відповісти
заговор. вокцины - это 5джи и чип666.
только икона, лучина, молитва и лбом об пол.
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30.09.2021 13:32 Відповісти
 
 