YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT

RT DE і Der Fehlende Part (DFP) заблокували за публікацію фейків про COVID-19. Відновити їх неможливо. Пропагандистка Симоньян вимагає закрити німецькі ЗМІ, які працюють у Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Про закриття каналів повідомила в Телеграмі керівниця RT DE Дінара Токтосунова.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян назвала дії відеохостингу "медійною війною": "Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить у Росії Дойче Велле й інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF", - заявила вона у твіттері.

Google заявив, що видалив канали, тому що вони публікували неправдиві відомості про COVID-19. Раніше компанія попереджала RT DE, що це може статися, якщо автори далі порушуватимуть правила спільноти, і припиняла їх право на публікацію відео: "Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; у результаті обидва канали були закриті за порушення Умов використання YouTube".

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Маргарита Симоньян у відповідь на це сказала, що чіткі правила YouTube ніде не прописані. RT DE дав інтерв'ю скептиків щодо короназаходів, за що і "відбув покарання", під час якого запрошував свою аудиторію на інший канал. Він тепер також видалений.

"У цей же самий час на YouTube спокійно мовлять антивакцинатори, терористи і фашисти всіх мастей", - стверджує Симоньян.

За словами Дінари Токтосунової, RT DE посідав четверте місце в YouTube серед німецькомовних ЗМІ в категорії "Новини і політика". У червні канал, як стверджується, зібрав 21,3 млн переглядів.