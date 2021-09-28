YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT
RT DE і Der Fehlende Part (DFP) заблокували за публікацію фейків про COVID-19. Відновити їх неможливо. Пропагандистка Симоньян вимагає закрити німецькі ЗМІ, які працюють у Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Про закриття каналів повідомила в Телеграмі керівниця RT DE Дінара Токтосунова.
Головна редакторка RT Маргарита Симоньян назвала дії відеохостингу "медійною війною": "Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить у Росії Дойче Велле й інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF", - заявила вона у твіттері.
Google заявив, що видалив канали, тому що вони публікували неправдиві відомості про COVID-19. Раніше компанія попереджала RT DE, що це може статися, якщо автори далі порушуватимуть правила спільноти, і припиняла їх право на публікацію відео: "Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; у результаті обидва канали були закриті за порушення Умов використання YouTube".
Маргарита Симоньян у відповідь на це сказала, що чіткі правила YouTube ніде не прописані. RT DE дав інтерв'ю скептиків щодо короназаходів, за що і "відбув покарання", під час якого запрошував свою аудиторію на інший канал. Він тепер також видалений.
"У цей же самий час на YouTube спокійно мовлять антивакцинатори, терористи і фашисти всіх мастей", - стверджує Симоньян.
За словами Дінари Токтосунової, RT DE посідав четверте місце в YouTube серед німецькомовних ЗМІ в категорії "Новини і політика". У червні канал, як стверджується, зібрав 21,3 млн переглядів.
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Ютуб вскоре снова прогнется из за угрозы потерять деньги и своего закрытия на Московии - каналы рашепропаганды разблокируют
- так было раньше - так будет и сейчас
_Даже ни читают что сами пишут, не приходя в сознание...
Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
Тоді в чому різниця?
Бачила новину, що такий москальський колишній футболіст Хохлов ніби подає в суд на фейсбучик, бо той його банить через прізвище.
Валенкообразные смотрят свой зомбоящик, пребывая в ирреальной прострации.
Как дети верят пропагандистским сказкам в стиле Северной Кореи. Им невдомёк, что очень легко можно найти несколько сотен пропагандистов-подлецов, которые за огромные гонорары будут вдалбливать населению любую пургу для восхваления любых бандитов от власти и обливания грязью её критиков. Гэбэшная мафия, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молится, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу
И без нефти, газа, с оккупированных территорий северных народов, Срашка - это полное дерьмо
Шкода, що Цензор не деактивує брехливих антиваксерів та антиковідників, це ті ж самі яйця тільки у профіль та українською мовою. Вони ж з однієї кацапської пропагандисткої помийки харчуються та роспосповсюджують тут на сайті ті самі фейки.
Я - антиваксер. Часто здесь пишу.
Ссылаюсь при этом в основном или на WHO или на американскую CDC. Слышала о таких организациях? Она фейки распространяют?