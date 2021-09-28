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YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT

YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT

RT DE и Der Fehlende Part (DFP) заблокировали за публикацию фейков о COVID-19. Восстановить их невозможно. Пропагандистка Симоньян требует закрыть работающие в России немецкие СМИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

О закрытии каналов сообщила в телеграме руководитель RT DE Динара Токтосунова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной": "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она в твиттере.

Google заявил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Ранее компания предупреждала RT DE, что это может произойти, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".

Читайте: Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ

Маргарита Симоньян в ответ на это сказала, что чёткие правила YouTube нигде не прописаны. RT DE дал интервью скептиков по коронамерам, за что и "отбывал наказание", во время которого приглашал свою аудиторию на другой канал. Он теперь также удалён.

"В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей", – утверждает Симоньян.

Также читайте: Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ

По словам Динары Токтосуновой, RT DE занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика". В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 млн просмотров.

Автор: 

YouTube (105) пропаганда (3673) россия (95454) RT (24) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+9
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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28.09.2021 23:31
+6
Очевидно, что фашистская Россия - это угроза безопасности всего мира. Именно поэтому НАТО - это защита мира от русских фашистов. Ботоксный кремлёвский фюрер Путлер гадит всему миру, сначала разжигает войну, а потом лезет в "миротворцы".
Валенкообразные смотрят свой зомбоящик, пребывая в ирреальной прострации.
Как дети верят пропагандистским сказкам в стиле Северной Кореи. Им невдомёк, что очень легко можно найти несколько сотен пропагандистов-подлецов, которые за огромные гонорары будут вдалбливать населению любую пургу для восхваления любых бандитов от власти и обливания грязью её критиков. Гэбэшная мафия, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молится, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу

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28.09.2021 23:38
+6
Русофашистів потрібно кругом , де тільки можна , блокувати 👍🏼🙁
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29.09.2021 00:03
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Ютуб вскоре снова прогнется из за угрозы потерять деньги и своего закрытия на Московии - каналы рашепропаганды разблокируют
- так было раньше - так будет и сейчас
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28.09.2021 23:24 Ответить
Кацапів треба тотально банить. То ж брехуни всесвітні!
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28.09.2021 23:24 Ответить
"YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандиста RT"
_Даже ни читают что сами пишут, не приходя в сознание...
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28.09.2021 23:24 Ответить
а сам чого нИ читаєш свою пiсянину?
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29.09.2021 08:49 Ответить
Das ist fantastisch!
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28.09.2021 23:26 Ответить
ja ja
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29.09.2021 08:51 Ответить
ой, русофобия не-не..
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28.09.2021 23:28 Ответить
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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28.09.2021 23:31 Ответить
Кетай должен осознать?! Т. е красный тоталитарный режим, родственный по духу фашисткой расие, должен, по-твоему, осознать?
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28.09.2021 23:54 Ответить
Когда китайцы осознают как высокомерно, шовинистически русскофашисты к ним относятся, то они будут возмущены таким отношением к себе
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29.09.2021 02:10 Ответить
А чим саме Китай відрізняється від Росії? Китай - це звичайний НЕП в СРСР початку 30-х років! Компартія залишилася править, а людям, що вміють зароблять гроші і керувать економікою, дозволили це робить, взамін отримуючи гроші на своє посилення! Чим "табори перевиховання" для уйгурів-мусульман відрізняються від "таборів перевиховання" в Третьому рейху - Дахау, Равенсбрюк, наприклад ? Адже в перші роки їх існування там не знищували масово людей, а просто "ізолювали" від суспільства і змушували каторжно працювать Навіть лекції їм читали пропагандистські, які повинні були "виправить мізки заблудшим" - щоб вони стали "зразковими громадянами рейху"! Те саме роблять і китайці!
Тоді в чому різниця?
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29.09.2021 04:49 Ответить
ну, тут надо сказать что своими таборами для муслимов китайцы добились того, что терроризм в Китае сведен к абсолютному нулю. Как и вообще любые инциденты с муслимами. Это большое достижение, на самом деле. Так что с китайцев и нам есть в чем брать пример.
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29.09.2021 09:05 Ответить
Ютуб, фейчбук і твіттер, дуже багато українців заблокував,на кортсть москалів. А москалям нічого не буде.
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28.09.2021 23:33 Ответить
Привіт тобі !

Бачила новину, що такий москальський колишній футболіст Хохлов ніби подає в суд на фейсбучик, бо той його банить через прізвище.
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29.09.2021 00:01 Ответить
Привіт! Не ж це не людина блокує.А так званий штучний інтелект.Але добре,що блокує.
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29.09.2021 00:16 Ответить
а цeнзор замiняє зiрочками слово "********" iзза корня "суч" 🤡
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29.09.2021 08:53 Ответить
Очевидно, что фашистская Россия - это угроза безопасности всего мира. Именно поэтому НАТО - это защита мира от русских фашистов. Ботоксный кремлёвский фюрер Путлер гадит всему миру, сначала разжигает войну, а потом лезет в "миротворцы".
Валенкообразные смотрят свой зомбоящик, пребывая в ирреальной прострации.
Как дети верят пропагандистским сказкам в стиле Северной Кореи. Им невдомёк, что очень легко можно найти несколько сотен пропагандистов-подлецов, которые за огромные гонорары будут вдалбливать населению любую пургу для восхваления любых бандитов от власти и обливания грязью её критиков. Гэбэшная мафия, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молится, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу

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28.09.2021 23:38 Ответить
Уже всему миру надо давно понять, что главная скрепа Срашки - это ксенофобская хамоватость.
И без нефти, газа, с оккупированных территорий северных народов, Срашка - это полное дерьмо
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28.09.2021 23:49 Ответить
ну хоть YouTube вжарил рашистскую сволочь, а то Европа уже во всю с ними в десна целуется
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29.09.2021 00:02 Ответить
Русофашистів потрібно кругом , де тільки можна , блокувати 👍🏼🙁
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29.09.2021 00:03 Ответить
Брешуть кацапи у ютюбі про ковід, аж гай шумить. Особливо цією темою хайпують російськомовні блогери, які живуть в Італії, Америці,. Ці недоумки реально у своїх відео постійно клянуть владу країни, у якій вони живуть ситим та безпечним життям, але на расєю їх чомусь зовсім не тягне.

Шкода, що Цензор не деактивує брехливих антиваксерів та антиковідників, це ті ж самі яйця тільки у профіль та українською мовою. Вони ж з однієї кацапської пропагандисткої помийки харчуються та роспосповсюджують тут на сайті ті самі фейки.
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29.09.2021 00:19 Ответить
А ну-ка Иринка, задумайся)
Я - антиваксер. Часто здесь пишу.
Ссылаюсь при этом в основном или на WHO или на американскую CDC. Слышала о таких организациях? Она фейки распространяют?
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29.09.2021 13:24 Ответить
кремлевских геббельсов закрыть это есть гут
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29.09.2021 13:32 Ответить
 
 