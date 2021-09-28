YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT

RT DE и Der Fehlende Part (DFP) заблокировали за публикацию фейков о COVID-19. Восстановить их невозможно. Пропагандистка Симоньян требует закрыть работающие в России немецкие СМИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

О закрытии каналов сообщила в телеграме руководитель RT DE Динара Токтосунова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной": "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она в твиттере.

Google заявил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Ранее компания предупреждала RT DE, что это может произойти, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".

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Маргарита Симоньян в ответ на это сказала, что чёткие правила YouTube нигде не прописаны. RT DE дал интервью скептиков по коронамерам, за что и "отбывал наказание", во время которого приглашал свою аудиторию на другой канал. Он теперь также удалён.

"В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей", – утверждает Симоньян.

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По словам Динары Токтосуновой, RT DE занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика". В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 млн просмотров.