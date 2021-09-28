YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT
RT DE и Der Fehlende Part (DFP) заблокировали за публикацию фейков о COVID-19. Восстановить их невозможно. Пропагандистка Симоньян требует закрыть работающие в России немецкие СМИ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
О закрытии каналов сообщила в телеграме руководитель RT DE Динара Токтосунова.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной": "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она в твиттере.
Google заявил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Ранее компания предупреждала RT DE, что это может произойти, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".
Маргарита Симоньян в ответ на это сказала, что чёткие правила YouTube нигде не прописаны. RT DE дал интервью скептиков по коронамерам, за что и "отбывал наказание", во время которого приглашал свою аудиторию на другой канал. Он теперь также удалён.
"В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей", – утверждает Симоньян.
По словам Динары Токтосуновой, RT DE занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика". В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 млн просмотров.
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- так было раньше - так будет и сейчас
_Даже ни читают что сами пишут, не приходя в сознание...
Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
Тоді в чому різниця?
Бачила новину, що такий москальський колишній футболіст Хохлов ніби подає в суд на фейсбучик, бо той його банить через прізвище.
Валенкообразные смотрят свой зомбоящик, пребывая в ирреальной прострации.
Как дети верят пропагандистским сказкам в стиле Северной Кореи. Им невдомёк, что очень легко можно найти несколько сотен пропагандистов-подлецов, которые за огромные гонорары будут вдалбливать населению любую пургу для восхваления любых бандитов от власти и обливания грязью её критиков. Гэбэшная мафия, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молится, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу
И без нефти, газа, с оккупированных территорий северных народов, Срашка - это полное дерьмо
Шкода, що Цензор не деактивує брехливих антиваксерів та антиковідників, це ті ж самі яйця тільки у профіль та українською мовою. Вони ж з однієї кацапської пропагандисткої помийки харчуються та роспосповсюджують тут на сайті ті самі фейки.
Я - антиваксер. Часто здесь пишу.
Ссылаюсь при этом в основном или на WHO или на американскую CDC. Слышала о таких организациях? Она фейки распространяют?