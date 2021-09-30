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YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах

Новая политика YouTube будет распространяться на ложные заявления о любых одобренных препаратах, а не только от COVID-19, сообщил видеохостинг.

Платформа для видеохостинга YouTube, принадлежащая американскому IT-концерну Google, сообщила в среду, 29 сентября, что, расширяя усилия в борьбе с дезинформацией, начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Это коснется всех видеороликов, в которых говорится, что вакцины опасны или могут приводить к возникновению хронических заболеваний, уточнил вице-президент YouTube Мэтт Халприн.

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Год назад YouTube уже ввел запрет на некоторые видеозаписи, содержащие критику вакцин от коронавируса. С тех пор платформа удалила более 130 тысяч роликов за "нарушение политики YouTube в области вакцин от COVID-19".

"Мы постоянно видим, что ложные заявления о вакцинах от коронавируса распространяются и на вакцины в целом, и сейчас наступил момент, когда особенно важно расширить работу, которую мы начали с COVID-19, с тем чтобы охватить и другие вакцины", - говорится в официальном блоге YouTube.

Автор: 

Google (136) YouTube (106) вакцина (3815) дезинформация (343) фейк (679)


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Топ комментарии
+11
Точнее - Youtube будет удалять правдивую информацию о вакцинах, что он в принципе делает уже больше года. А так как альтернативы гуглу мало или почти не осталось - то буем принимать это как данное, контроль над информационным полем получен на 99%
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30.09.2021 09:50
+10
О вакцинах или хорошо...или ничего...😀
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30.09.2021 09:56
+9
цензура набирает обороты. причем не какая-нибудь привычная цензура где-нибудь в Китае или на паРаше, но цензура в странах, которые считаются цивилизованными и демократическими. это пугает.
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30.09.2021 10:09
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Точнее - Youtube будет удалять правдивую информацию о вакцинах, что он в принципе делает уже больше года. А так как альтернативы гуглу мало или почти не осталось - то буем принимать это как данное, контроль над информационным полем получен на 99%
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30.09.2021 09:50 Ответить
Скоро на улицах Украины: "Иди сюда на"
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30.09.2021 09:53 Ответить
с таким бы успехом дебельный ЮТУБ удалял бы инфу что цианид не яд а ГМОГ полезно для организма человека рак не надо лечить сам пройдет.. и все мы здоровые люди..будем когда умрем и следовательно--а зачем нам принимать лекарства и лечиться??!!!
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30.09.2021 10:28 Ответить
ютюб правильно робить, що видаляє і блокує різну фігню, які антиваксери розповідають під дієї тяжких наркотиків
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30.09.2021 09:53 Ответить
Буде чесно, якщо будуть видаляти і фігню ваксерів
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30.09.2021 09:55 Ответить
С таким подходом можно будет все что угодно в таких как ты в будущем вколоть...
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30.09.2021 09:58 Ответить
ну ви, зебіли, вже себе показали на виборах в 2019 році. тому краще мовчіть. в мене голова на місці і мислити, на відміну від вас, я можу.
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30.09.2021 10:00 Ответить
Быстро ты зебил переобулся...а в 2019-м за осла и его стадо топил аж майка заворачивалась...😀
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30.09.2021 10:03 Ответить
ти ідіот? ахахах
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30.09.2021 10:07 Ответить
Ты идиот...и это без знака вопроса...это факт...
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30.09.2021 10:24 Ответить
антиваксера-зебіла бомбануло
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30.09.2021 10:27 Ответить
Иди, жену Талидомидом накорми. Очень хорошее лекарство.
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30.09.2021 10:44 Ответить
Благими намерениями выложена дорога в ад. Антиваксеры конечно дураки, но фильтрация контента на корневом уровне - это еще один шаг к цифровому фашизму, который последние лет 5 стремительно захватывает все сферы. Наше реальное будущее будет похлеще самых смелых киберпанк сюжетов недавнего прошлого. Почитай про цифровой китайски гулаг, которых работает уже сейчас.
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30.09.2021 11:48 Ответить
Ну, надо как-то ограничивать деятельность такиз идиотов:
http://www.lj-top.ru/post/zyalt/2945221 Скончалась Софья Мясковская - одна из старейших (в силу сроков, а не возраста) активисток ВИЧ-диссидентского движения в России, особенно его интернет-сегмента. <...> Cледящие за информацией нашей группы помнят Софью прежде всего в связи со смертью двух ее сыновей, у обоих мальчиков была диагностирована ВИЧ-инфекция (информация об этом известна из открытых источников в том числе и от самой Софьи), лечить которую антиретровирусными препаратами Софья отказывалась, выступая как против наличия самого факта ВИЧ-инфекции вообще, так и против антиретровирусных препаратов, считая их "убивающей ядотерапией". Назначенную врачами детской больницы ее старшему сыну Матвею АРВТ [антиретровирусную терапию] в те периоды, когда мальчик попадал туда с инфекционными осложнениями на фоне СПИДа, мать после выписки отменяла. <...> Информацию о смерти Софьи подтвердили ее коллеги по работе".

Софья Мясковская оставила более 4 тыс постов в соцсетях.
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30.09.2021 10:45 Ответить
Если ввести в гугле запрос типа "п@ндемия фейк" то будет ноль результатов.

Зато если ввести что- нибудь такое "собачка смешно какает" или "т@лепузики веселая песенка" то будут миллионы результатов.
Вывод. Нас и главное наших детей певращают в рабское тупое стадо, которое только стричь, доить и сокращать, если надо.
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30.09.2021 11:38 Ответить
Если ввести в моем гугле запрос типа "пандемия фейк" то будет 781 результат. Просто гугл сейчас привязан к аккаутам и рез-тат заввисит от активности в Интернете.
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30.09.2021 13:17 Ответить
Свобода слова... она такая
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30.09.2021 09:53 Ответить
О вакцинах или хорошо...или ничего...😀
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30.09.2021 09:56 Ответить
Я, кстати, в прошлую пятницу начал чувствовать слабость и ломоту в руках. В субботу текло из носа как из ведра. В воскресение полностью пропало обоняние. Я нюхал звездочку вьетнамскую - нифига не слышно было запаха. Но в понедельник обоняние полностью вернулось. Еще два дня пошморгал. Щас чувствую себя отлично. Чо это было не знаю, особенно с нюхом, но колоться все равно не собираюсь
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30.09.2021 10:01 Ответить
О цеж в тебе було "підходження корони",але організм її переборов.А у мене було ще проще, 2,Два дні суток також пропало відчуття і все. Ні насморку ні температури. P.S. Питання, -- як ви думаєте Я буду вакцинуватися чи ні?🥴
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30.09.2021 10:30 Ответить
Это и был КОВИД.
Правда у меня, подскок температуры, практически мгновенно (за 20-25 мин), до 38. И такая пугающая слабость. Температура подержалась ровно два часа. С обонянием, точно такая штука.
Пока приехали чуваки и проверили, всё в норме (36,8), но **** "корону", уже зафиксировали.
А дальше, всё по стандарту. Самоустранение от контактов)))
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30.09.2021 10:30 Ответить
Правильно. Пусть мракобесы газеты читают. Интернет - это заговор массонов.
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30.09.2021 10:01 Ответить
Во время эпидемии "испанки" в начале 20 века было множество диссидентских групп, религиозных сект, отдельных популярных общественных ораторов, политиков, артистов, проповедников, которые отрицали сам факт существования эпидемии и убеждали окружающих людей сопротивляться ношению масок, принятию лекарств и других профилактических мероприятий..
В итоге, в мире умерло более 50 млн человек..
К сожалению, недоразвитых но активных "полезных идиотов" в каждом поколении достаточно высокий процент, и они считают своей миссией умертвить как можно большее количество людей вместе с сбой..
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30.09.2021 10:02 Ответить
А сейчас, хаха, марлевые тряпочки тех времён признаны самим возом абсолютно бесполезными.
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30.09.2021 10:15 Ответить
никто не знает точно, сколько человек умерло от "испанки", приводятся цифры от 10-15 миллионов, до 80-110 миллионов. и касаемо цензуры тут как раз в тему упомянута "испанка". даже название "испанка" возникло благодаря цензуре того времени. первые заболевшие появились в США в конце 17-го - начале 18-го года, но военно-патриотическая цензура всех стран-участниц Первой мировой запрещала даже намек на упоминание о эпидемии в армии. что вы? как можно? ничего такого нет. и только у нейтральной Испании хватило смелости забить тревогу и, по идее "американка", благодаря цензуре стала "испанкой".
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30.09.2021 10:20 Ответить
в категориях общей статистики (т.е не точные а приблизительные данные), было заражено более 100 млн человек, а умерло более 50 млн человек..
начало 20 века, точный подсчет правительствами многих стран не практиковался..
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30.09.2021 10:25 Ответить
Министерство правды?......
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30.09.2021 10:08 Ответить
цензура набирает обороты. причем не какая-нибудь привычная цензура где-нибудь в Китае или на паРаше, но цензура в странах, которые считаются цивилизованными и демократическими. это пугает.
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30.09.2021 10:09 Ответить
CCCР американского разлива. Леваки заокеанские - продолжение компартии.
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30.09.2021 10:11 Ответить
Я отлично помню как месячный БАН мне влупили, в прошлом году. Формулировка:"За отрицание угрозы коронавируса"(с). Как я понимаю- то ли ещё будет...
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30.09.2021 10:17 Ответить
и как ты?.. посидел, подумал, проспиртовался?.. маску стал носить?
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30.09.2021 10:27 Ответить
Нет. Ни один вариант не подходит. Плевать мне их БАНы.
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30.09.2021 10:31 Ответить
там как раз штамм "дельта" на подходе.. у тебя должно появиться "второе дыхание"..
извини за чёрный юмор..
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30.09.2021 10:36 Ответить
Та слышал я... Всё жду когда появится штамм "Ню". Просто потому, что название прикольное. "Мю" уже есть, но... как-то не вызывает никаких эмоций. Вот"Ню"- вдохновит!
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30.09.2021 10:39 Ответить
Кстати у нас на судне заказали на заход в Роттердам бригаду в@кцинаторов, и записались на это дело только филиппинцы и один офицер с Марика, а из топ-5 ( кто думает головой и ответственен) - никто не согласился ,и это вселяет оптимизм.
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30.09.2021 11:48 Ответить
А я одобряю такое решение, давно пора! Не хочешь вакцинироваться- флаг тебе в руки, это твое личное дело - заразись и подохни молча, но распространять всякую антинаучную хрень, лженаучные и конспирологические теории и расеянские фейки не надо. Я бы еще всех отказников , в случае заражения ковидом, обязал все расходы на лечение оплачивать самим: лекарства, вызов скорой, доставка больницу, койкоместо, услуги медперсонала, все манипуляции, процедуры, кислород, концентратор и тд.
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30.09.2021 10:30 Ответить
А чому ви впевнені, що хтось розповсюджує "антинаучну хрєнь", а ви стовідсотково розбираєтеся у цих питаннях? Чи на вас давить авторитет ляшка і гебреісуса?
Я чому задаю такі питання - пропозиція ваша вже дуже нерозумна ні в плані законів і Конституції, ні в плані просто людської справедливості. Щось типу - взять і подєліть.
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30.09.2021 11:11 Ответить
Ради " болезни" которую 80% не чувствуют и от которой умирают те кто и так должен уходить, вводят цензуру и режимность. Люди, в страхе, даже простых вещей не видят.
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30.09.2021 10:36 Ответить
Да уж, чем больше они настаивают и принуждают спасти себя, тем подозрительнее все это выглядит и тем больше сомнений в полезности целебного укола.
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30.09.2021 11:27 Ответить
И что первым удалят заявление Чубайса на зкономическом форуме в Питере(2003 или 2010??) ГДЕ ОН ГОВОРИЛ ОБ ИХ( кого их?!) ЗАДАЧЕ ПО ДОВЕДЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ .В ЭТОМ ВЕКЕ, до 2.5( даже 1.5говорил) млрд.???( есть и в ТикТоке).Все не видят?
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30.09.2021 10:41 Ответить
можна подумати що віцепрезидент YouTube Метт Халпрін - великий спец із іммунології і мікробіології.
Складається враження, що вони стали співвласниками акцій фармкопаній.
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30.09.2021 10:56 Ответить
Ну вот. Пандемию придумали и срежиссировали хозяева интернета, они же теперь всем позатыкают рты. Чтобы ни тени сомнения, иди и колись чем прикажут.

Кстати от гриппа и воспаления легких и раньше люди нередко умирали, так что не надо тут трындеть про смертельную опасность модной болезни 😷
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30.09.2021 11:24 Ответить
Да, информационное поле зачищено, поисковик в мире по-сути один и он фильтрует какую информацию тебе выдавать, а какую - нет. Сервис видео-хостинга глобальный по-сути тоже один, не считая всяких Rumble, на которых нет цензуры, но и приложения нет для телефона и не будет, потому что гугл не даст. Как то так, реальность, пусть там люди не верят в теории заговора, а идут просто на убой.
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30.09.2021 11:43 Ответить
Они же, и раскрутили все это, при помощи постановочных фильмиков, кадров из голливудских блокбастеров апокалипсиса, фото из 2013 года и просто фейков.
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30.09.2021 11:52 Ответить
Люди точно болеют коронавирусом, это - факт, его нормальные люди не отрицают, но масштабы и проблематика умышленно завышены.
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30.09.2021 11:56 Ответить
Например вот мой дядя в 2006 г. лет попал в больницу с сердцем, после успешного лечения в последнюю ночь перед выпиской умер от быстрого воспаления легких.
Получается, к@вид-19 был еще тогда . Но почему-то локдаунов и принудительных укольчиков не было еще.
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30.09.2021 12:55 Ответить
Лівацька диктатура хворева.
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30.09.2021 12:25 Ответить
заговор. вокцины - это 5джи и чип666.
только икона, лучина, молитва и лбом об пол.
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30.09.2021 13:32 Ответить
 
 