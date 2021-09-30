YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах
Новая политика YouTube будет распространяться на ложные заявления о любых одобренных препаратах, а не только от COVID-19, сообщил видеохостинг.
Платформа для видеохостинга YouTube, принадлежащая американскому IT-концерну Google, сообщила в среду, 29 сентября, что, расширяя усилия в борьбе с дезинформацией, начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
Это коснется всех видеороликов, в которых говорится, что вакцины опасны или могут приводить к возникновению хронических заболеваний, уточнил вице-президент YouTube Мэтт Халприн.
Год назад YouTube уже ввел запрет на некоторые видеозаписи, содержащие критику вакцин от коронавируса. С тех пор платформа удалила более 130 тысяч роликов за "нарушение политики YouTube в области вакцин от COVID-19".
"Мы постоянно видим, что ложные заявления о вакцинах от коронавируса распространяются и на вакцины в целом, и сейчас наступил момент, когда особенно важно расширить работу, которую мы начали с COVID-19, с тем чтобы охватить и другие вакцины", - говорится в официальном блоге YouTube.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
http://www.lj-top.ru/post/zyalt/2945221 Скончалась Софья Мясковская - одна из старейших (в силу сроков, а не возраста) активисток ВИЧ-диссидентского движения в России, особенно его интернет-сегмента. <...> Cледящие за информацией нашей группы помнят Софью прежде всего в связи со смертью двух ее сыновей, у обоих мальчиков была диагностирована ВИЧ-инфекция (информация об этом известна из открытых источников в том числе и от самой Софьи), лечить которую антиретровирусными препаратами Софья отказывалась, выступая как против наличия самого факта ВИЧ-инфекции вообще, так и против антиретровирусных препаратов, считая их "убивающей ядотерапией". Назначенную врачами детской больницы ее старшему сыну Матвею АРВТ [антиретровирусную терапию] в те периоды, когда мальчик попадал туда с инфекционными осложнениями на фоне СПИДа, мать после выписки отменяла. <...> Информацию о смерти Софьи подтвердили ее коллеги по работе".
Софья Мясковская оставила более 4 тыс постов в соцсетях.
Зато если ввести что- нибудь такое "собачка смешно какает" или "т@лепузики веселая песенка" то будут миллионы результатов.
Вывод. Нас и главное наших детей певращают в рабское тупое стадо, которое только стричь, доить и сокращать, если надо.
Правда у меня, подскок температуры, практически мгновенно (за 20-25 мин), до 38. И такая пугающая слабость. Температура подержалась ровно два часа. С обонянием, точно такая штука.
Пока приехали чуваки и проверили, всё в норме (36,8), но **** "корону", уже зафиксировали.
А дальше, всё по стандарту. Самоустранение от контактов)))
В итоге, в мире умерло более 50 млн человек..
К сожалению, недоразвитых но активных "полезных идиотов" в каждом поколении достаточно высокий процент, и они считают своей миссией умертвить как можно большее количество людей вместе с сбой..
начало 20 века, точный подсчет правительствами многих стран не практиковался..
извини за чёрный юмор..
Я чому задаю такі питання - пропозиція ваша вже дуже нерозумна ні в плані законів і Конституції, ні в плані просто людської справедливості. Щось типу - взять і подєліть.
Складається враження, що вони стали співвласниками акцій фармкопаній.
Кстати от гриппа и воспаления легких и раньше люди нередко умирали, так что не надо тут трындеть про смертельную опасность модной болезни 😷
Получается, к@вид-19 был еще тогда . Но почему-то локдаунов и принудительных укольчиков не было еще.
только икона, лучина, молитва и лбом об пол.