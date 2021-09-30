Представника України при ЄС Точицького призначено заступником очільника МЗС

Микола Точицький призначений заступником міністра закордонних справ України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

На новій посаді Точицький курируватиме напрямки, якими раніше займався заступник міністра Василь Боднар.

"У МЗС Микола візьме на себе файли Василя Боднара, який був чудовим заступником, і буде не менш чудовим послом у Туреччині. Тому Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи", - написав Кулеба.

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Як повідомлялося, Кабмін звільнив Василя Боднара з посади заступника міністра закордонних справ України 29 вересня.

Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському союзі.