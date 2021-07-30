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Заступника голови МЗС Боднара призначили послом України в Туреччині, - указ

Заступника голови МЗС Боднара призначили послом України в Туреччині, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника голови МЗС Василя Боднара послом України в Турецькій Республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ глава держави підписав сьогодні.

"Призначити Боднара Василя Мироновича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці", - йдеться в документі.

З 2017 року Боднар обіймає посаду заступника міністра закордонних справ.

У 2013-2015 роках він був радником Посольства України в Туреччині, а в з 2015 по 2017 був генконсулом України у Стамбулі та представником України при ОЧЕС.

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