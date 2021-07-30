Замглавы МИД Боднар назначен послом Украины в Турции, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил замглавы МИД Василия Боднара послом Украины в Турецкой Республике.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

"Назначить Боднар Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в документе.

С 2017 года Боднар занимает должность заместителя министра иностранных дел.

В 2013-2015 гг он был советником посольства Украины в Турции, а в с 2015 по 2017 был генконсулом Украины в Стамбуле и представителем Украины при ОЧЭС.

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